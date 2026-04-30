忘れられない爽快感！極寒クールなシャンプー＆ボディーソープがカムバック

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社:東京都渋谷区南平台町）は、ひんやり爽快なクール感と、もこもこ濃密泡で汗やベタつき・皮脂汚れをスッキリさっぱり洗い上げる「冷感シャンプー」と「冷感ボディーソープ」を、 “あの爽快感が忘れられない” というリクエスト*にお応えして4月30日に数量限定で発売します。

*2023年に出荷終了。お客様の声（自社調べ）をもとに再発売

頭皮爽快！極寒冷えシャン

ビューウェル 冷感シャンプー アイスレモンミント

希望小売価格 1,848円（税込） 内容量 200mL

頭皮爽快！濃密泡が皮脂やニオイ・ベタつきをしっかりと洗い流し、爽快なクール感が広がるひんやりシャンプー。夏の頭皮をうるおし引き締めて健やかに整えるチャ葉エキスとオーガニック植物エキス(ともに保湿成分)を配合。レモンミントのスッキリした爽やかな香りで気分もリフレッシュします。

冷蔵庫で冷やしてさらに冷えマシな楽しみ方も。清涼成分メントール配合

Made in Japan

＜こんな方におすすめ＞

・頭皮の脂よごれやベタつきが気になる

・汗やムレでニオイが気になる

・洗い上がりのスッキリ感が物足りない

・突き抜ける爽快感が欲しい！

＜夏の頭皮をうるおいケア＞

保湿成分植物エキス配合

・チャ葉エキス：高い保湿効果で頭皮にうるおいを与え、引き締めてすこやかに保ちます

・3つのオーガニック植物エキス

ローズマリー葉エキス、ラベンダー花エキス、カミツレ花エキス

全身爽快！極寒冷えソープ

ビューウェル 冷感ボディーソープ アイスレモンミント

希望小売価格 1,848円（税込） 内容量 200mL

全身爽快！濃密泡で皮脂やニオイ・ベタつきをスッキリ洗い流し、爽快なクール感に包まれるひんやりボディーソープ。夏肌を潤して整えるチャ葉エキスとオーガニック植物エキス(ともに保湿成分)を配合。レモンミントのスッキリした爽やかな香りで気分もリフレッシュします。

冷蔵庫で冷やしてさらに冷えマシな楽しみ方も。清涼成分メントール配合

Made in Japan

＜こんな方におすすめ＞

・入浴後にまたすぐ汗をかいてしまう

・汗やベタつきをしっかりと洗い流したい

・シャワーしてもスッキリ感が物足りない

・突き抜ける爽快感がほしい！

＜夏肌をうるおいケア＞

保湿成分植物エキス配合

・チャ葉エキス：高い保湿効果で夏肌にうるおいを与え、引き締めてすこやかに保ちます

・3つのオーガニック植物エキス

ローズマリー葉エキス、ラベンダー花エキス、カミツレ花エキス

●製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25308/table/501_1_765cd46b94fb7b50910167589b2e8452.jpg?v=202605010151 ]冷感シャンプー冷感ボディーソープ

●GPPオンラインショップなどで発売＜数量限定＞

https://www.gpp-shop.com/shop/c/c4206

冷感シャンプー・ボディーソープ :https://www.gpp-shop.com/shop/c/c4206GPPオンラインショップはこちら

●製品お問い合わせ先

グローバルプロダクトプランニング

03-3770-6170

https://www.gpp-shop.com