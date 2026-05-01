データグリーン、「文字起こしで沈黙を記録するという選択」を公開

株式会社アラジン

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文字起こし、テープ起こしサービスを提供しているデータグリーン（ https://www.data-green.jp/ (https://www.data-green.jp/)）を運営する株式会社アラジン（本社：福岡県福岡市中央区 代表取締役：長濱 慶直）は、新コンテンツ「文字起こしで沈黙を記録するという選択」を公開いたしました。

文字起こしで沈黙を記録するという選択

●文字起こしで沈黙を記録するという選択

https://www.data-green.jp/silence/

「少し考えさせてください」そう言ったあとに訪れる、静かな数秒。

会話は止まっているようでいて、実はその瞬間こそ人の内面は活発に動いています。

沈黙は「何もない時間」ではありません。そこには、記憶をたどる思考、迷いや葛藤、相手への配慮、言葉を選ぶ慎重さなど、さまざまな心理の動きが重なっています。

心理学や言語学の分野では、質問を受けてから答えるまでの時間（反応時間）も分析の対象になります。沈黙の長さや位置は、どのような思考や感情のプロセスが働いているのかを読み解く手がかりになると考えられています。

特にインタビュー調査や質的研究では、「何が語られたか」だけでなく、「どのタイミングで語られたか」も重要な情報になります。

学術研究、ビジネス、裁判などの場面でも、沈黙は単なる無音ではありません。

心理的な揺らぎや事実確認の迷い、意思決定の葛藤などを示す指標となることがあります。

そのため文字起こしでは、用途に応じて「沈黙」「無音」「言い淀み」を区別し、時間情報とともに記録することが望ましい場合があります。

■沈黙が意味するもの

・即答（0～1秒）：反射的な回答

即答は、多くの場合、自信や準備の表れです。

予想される質問や慣れた場面では、脳が瞬時に答えを導き出し、沈黙がほとんど生じません。

ただし、これは必ずしも本音とは限らず、習慣的な反応やその場を取り繕う回答である場合もあります。

・自然な間（2～3秒）：思考と選択

質問に対して短いながらも一呼吸ある沈黙は、回答を考えまとめている時間です。

言葉を選びながら、自分の伝えたい内容を整理している過程でもあります。

ビジネス会議やインタビューなど、慎重な回答が求められる場面では、このような沈黙は自然に見られます。

・長めの沈黙（4～6秒）：葛藤と迷い

4秒以上の沈黙は、回答者が内容に迷っていたり、葛藤を感じている可能性を示すことがあります。

重要な質問や判断が伴う場面では、答えを探す時間として沈黙が長くなる傾向があります。

この時間帯には、心理的な負担や緊張、慎重な意思決定などが表れていることがあります。

・深い沈黙（7秒以上）：思考の整理と感情の動き

7秒を超える沈黙は、単なる思考停止ではなく、より深い内面の動きを伴うことがあります。

強い感情や複雑な思考があるとき、人は一時的に言葉を失うことがあります。 悲しみ、怒り、ためらい、再評価など、さまざまな感情が含まれている場合もあります。

また、慎重な話し方をする人にとっては、これが自然な思考のリズムであることもあります。

■学術研究における沈黙

心理面接や社会調査では、沈黙も重要な分析対象になります。

数秒の無音が、思考の深さや感情的な負担、認知処理の過程を示すことがあるためです。

例えば、質問直後の長い沈黙は、記憶を探している時間や回答方法を考えている過程を示している場合があります。

また、言い直しの前に生じる短い沈黙は、自己修正や社会的配慮を反映している可能性があります。

話題が変わる場面で沈黙が生じる場合には、心理的な抵抗や負担が関係していることもあります。

沈黙の長さや位置は、「何が語られたか」だけでなく、「どのように語られたか」を理解する手がかりになります。

・逐語記録例

質問者：当時の状況を覚えていますか。

回答者：（沈黙4秒）ええ、はっきりとは覚えていません。ただ、（沈黙2秒）とても緊張していたことは覚えています。

このように秒数を保持することで、後から分析する際の客観的な情報を残すことができます。

■裁判・調査記録における沈黙

法的手続きや内部調査では、沈黙は証言の信用性や心理状態を考えるうえで参考になることがあります。

供述内容だけでなく、「どのような時間の流れの中で発言されたのか」も重要になるためです。

質問直後に長い沈黙が生じた場合、それは記憶の確認や事実関係の整理をしている時間である可能性があります。

一方、断定を求められた直後の沈黙は、確信の揺らぎや慎重な判断を反映していることもあります。

ただし重要なのは、その意味を記録者が判断しないことです。

沈黙の時間を客観的に記録しておくことで、公平性と信頼性を保つことができます。

・証言記録例（沈黙＋言い淀み）

弁護人：事故の直前、信号は何色でしたか。

証人：（沈黙4秒）赤……いえ、青だったと思います。

弁護人：見間違いの可能性はありませんか。

証人：（沈黙6秒）距離が少しあって、正直に言うと、自信はありません。

沈黙や言い淀みを区別して残すことで、証言の変化や確信の揺らぎを後から確認できる状態に保つことができます。

■文字起こしサービスだからできる「沈黙の可視化」

当社の文字起こしサービスでは、単なる言葉の文字化だけでなく、会話空間の「言い淀み」「沈黙」「間」を表記いたします。

一般的な文字起こしでは、読みやすさを優先して沈黙が省略されることがあります。

しかし、用途によってはその数秒が、判断や分析における重要な材料となります。

言葉だけを残すのではなく、言葉になる前の時間も含めて残す。

それによって音声は単なるテキストではなく、「状況を伝える記録」になります。

研究用の逐語録、裁判資料、内部調査記録、企業ヒアリングなど、目的によって沈黙の扱いは大きく変わります。

当社では、秒数を保持した記録から、読みやすさを重視した表記まで柔軟に対応しています。

数秒の無音をどのように扱うか。その選択が、記録の質を大きく左右します。

沈黙だけで感情や意図を断定することはできません。しかし前後の発言とあわせて記録することで、会話の流れや当時の状況をより立体的に伝えることができます。 「沈黙も含めて正確に残したい」

そのような文字起こしをご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。

■AI音声認識では対応できない音声データ、精度の高い文字起こしが必要な時

データグリーンでは、音声データの解析技術と熟練ライターの豊富な経験・ノウハウを組み合わせた「精度の高い文字起こし、テープ起こし」を提供しております。音質の悪いデータや長時間の文字起こしにも低価格、年中無休で対応しており、プライバシーマークおよび情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO27001（ISMS）」の認証も取得しておりますので、秘匿性、機密性の高い音声データの文字起こし、テープ起こしもおまかせください。

文字起こし、テープ起こしのデータグリーン「ロゴ」

●文字起こし、テープ起こしなら「データグリーン」

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●裁判と文字起こし(反訳)

https://www.data-green.jp/trial/

●特殊フォーマットへの対応

https://www.data-green.jp/format/

●言い淀み（フィラーワード）について

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●音声認識と文字起こし

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https://www.data-green.jp/morpheme/

●文字起こし、テープ起こしの特集一覧

https://www.data-green.jp/recommend/

【その他参考サイト】

●弁護士JPニュース 「AI技術で精度が向上する「文字起こし」ツール市場で、伝統の“人力型”が多くのリピーターに指示される理由」

https://www.ben54.jp/news/1279

●弁護士JPニュース「なぜ最先端のAIでなく、「人力」をリピートするのか…利用企業の声からあぶりだす “アナログ文字起こし”が企業に支持される納得の理由」

https://www.ben54.jp/news/1393

■会社概要

会社名：株式会社アラジン

文字起こし事業：データグリーン／DATA GREEN

データ復旧事業：データレスキューセンター／DataRescueCenter （※）

登録商標：データグリーン、データレスキューセンター、データレスキュー等

保有特許：特許第4090494号、特許第4236689号、特許第5512470号

電話：092-720-6633（代表）

代表者：代表取締役 長濱慶直

資本金：9,000万円

本社：福岡県福岡市中央区薬院1-5-6 ハイヒルズビル3階

認定：プライバシーマーク、ISO27001(ISMS)

会社設立：2002年5月31日

加盟団体：

一般社団法人日本データ復旧協会（常任理事）

https://www.draj.or.jp/

福岡県弁護士協同組合 特約店

https://fukubenkyo.jp/

大阪弁護士協同組合 特約店

https://www.osakalaw.jp/

（※）データ復旧事業

・データレスキューセンター【公式】データ復旧

https://www.rescue-center.jp/

・データレスキューセンター【公式】X（旧：Twitter）

https://x.com/DRC_JP

・データレスキューセンター【公式】コラム

http://blog.rescue-center.jp/