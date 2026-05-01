「PeopleX AIロープレ」、AI対話モデル「Conversation AI for ロープレ」を「Model Raccoon」にアップデート

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」について、AI対話モデルのアップデートを行ったことをお知らせいたします。音声品質の向上により、対話相手となるAIについて、キャラクターごとの個性や感情表現がより豊かになり、さらに自然な対話を行うことが可能となりました。

概要

「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。人と話しているかのような自然な対話で、営業やマネジメント、接客など、実際の場面を想定した実践的なトレーニングを積むことが可能です。

これを実現するため、本サービスは自社開発によるAI対話モデル「Conversation AI」を基盤に据え、ロールプレイングに特有の機能を付加する形で「Conversation AI for ロープレ」として開発を行っています。この度、このAI対話モデルについて「Model Raccoon」へとアップデートを行い、以下の点を実現しました。

- 声に抑揚がつき、感情表現がより豊かに- 各アバターの音声が、キャラクターごとにより個性的に- 単語の読み間違いを軽減- 実現したい対話の流れへのコントロールのしやすさが向上

これにより、設定場面に応じたよりリアルなシミュレーションを行うことが可能となりました。

▼アップデート後のデモ動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PZ2G0k7V1bw ]

今後とも、人材育成・能力開発の効果の最大化に貢献できるよう、各種機能向上を進めてまいります。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp