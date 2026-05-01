DHK CANVAS エージェントプラン、世田谷区「お問い合わせセンター再構築」に向けたAI自動音声応対の実証実験事業者に採択

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO：南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO：渡部 知博、以下GROWTH VERSE）は、同社のグループ会社であり、IVR（ボイスボット）等の電話対応DXソリューションを展開する株式会社電話放送局（本社：大阪市北区、代表取締役社長：森 正行、以下電話放送局）が、世田谷区が実施する「世田谷区実証実験提案制度」のテーマ「お問い合わせセンター運営業務の再構築に合わせたAIによる自動応対システム（ボイスボット）の導入」において、実証実験の事業者として採択されたことをお知らせいたします。本実証実験は、令和8年5月1日より開始されます。

背景

世田谷区では、区民からの問い合わせ先の一元化・明確化と区民サービスの向上に向けて、令和9年6月1日を目途に、代表電話、せたがやコール、総合支所代表電話、出張所及び区民課の代表電話を統合し、「世田谷区役所お問い合わせセンター（愛称：せたがやコール）」として再構築することを予定しています。

本実証実験は、統合後のお問い合わせセンターにおける24時間対応を視野に、AIによる自動応対の動作および運用の有効性を検証するものです。

実証実験の概要

・実施主体：世田谷区

・実施期間：令和8年5月1日（金）～5月31日（日）

・実施対象：

(1)専用電話番号（24時間受付）

(2)せたがやコール（21時～翌8時受付）

(3)太子堂出張所（5月20日～、24時間受付）

・活用プロダクト： DHK CANVAS エージェントプラン

今後のスケジュール（世田谷区発表より）

・令和8年8月～10月：お問い合わせセンター再構築に係る事業者プロポーザル

・令和9年6月1日：お問い合わせセンター運営開始

・運営開始後順次 AIを活用した自動音声応対システムの段階的試験運用を開始し、その後本格実施（予定）

取り組みにあたって

電話放送局は1978年の創業以来、47年にわたり電話自動応答サービスを提供してまいりました。今回の実証実験においては、電話放送局が培ってきた電話運用に関するノウハウと、GROWTH VERSEのAI技術力・開発力を組み合わせることで、自治体における住民サービスの向上に貢献してまいります。

DHK CANVASについて

「電話業務を革新するノーコードAI エージェント」をコンセプトに、株式会社電話放送局が提供するAI電話自動応答サービスです。47年の実績に裏付けられた通信基盤と独自AIエンジンによる高精度な自動対話を両立し、7,000万回線の通信基盤により大規模コールセンターにも対応可能です。「エージェントプラン」「シナリオプラン」の2プランを提供しております。

なお、採択時点での名称は「DHK CANVAS AI」でしたが、その後のリブランディングにより現在は「DHK CANVAS エージェントプラン」として提供しております。

サービスサイト：https://lp.dhk-net.co.jp/canvas/

株式会社電話放送局について

1978年創業。電話自動応答のパイオニアとして、金融・公共・通信など幅広い業界にIVR／ボイスボットソリューションを提供。2025年7月より株式会社GROWTH VERSEのグループ会社。

本社：大阪市北区／東京支店：東京都江東区

コーポレートサイト：https://www.dhk-net.co.jp/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai

参考リンク

・世田谷区民向けご案内：https://www.city.setagaya.lg.jp/kyoutsu/32034.html

・世田谷区実証実験提案制度：https://www.city.setagaya.lg.jp/02426/21571.html

・DHK CANVAS サービスサイト：https://lp.dhk-net.co.jp/canvas/

・株式会社電話放送局：https://www.dhk-net.co.jp/

・株式会社GROWTH VERSE：https://growth-verse.ai/