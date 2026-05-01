【ノートパソコンが割引対象に】デジタル機器レンタル「カリナイト」、10周年記念キャンペーン第3弾をスタート

株式会社デバイスリンク

デジタル機器レンタル「カリナイト」を運営する株式会社デバイスリンク(福井県福井市、代表取締役社長：若林拓哉)は、2026年にサービス開始10年目を迎えたことを記念して「10周年記念キャンペーン」を開催しております。この度、5月1日（金）より【第3弾】として、「ノートパソコン」商品がキャンペーン対象に追加されました。

デジタル機器レンタル「カリナイト」公式HP https://kari-knight.com/

10周年記念キャンペーン概要

本キャンペーンでは、対象商品を最大20％OFFのレンタル料金にてご利用いただけます。

カリナイトの料金システムは、利用日数に応じた段階的な料金体系システムを採用。最短利用日数は1-3日となっており、レンタル期間が長くなるほど1日あたりの単価が割安になるシステムです。

キャンペーン価格は、ほぼ全てのレンタル期間に反映されています。期間限定の特別価格となりますので、是非この機会にご活用ください。

【キャンペーン対象商品例】 ※カリナイト公式HPでは、6ヶ月までの料金をご確認いただけます。

■iPad 11インチ(A16) Wi-Fi

第3弾は「ノートパソコン」商品が割引対象に

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155544/table/12_1_04c19abd7333e9a6b6d2a76ff6b68bb0.jpg?v=202605010351 ]iPad一覧を見る :https://kari-knight.com/products/list/cat_ipad?cate_large=broadcat_ipad-tablet-equipment

5月1日（金）より、ノートパソコン商品がキャンペーン対象に追加されます。

カリナイトでは、OSにWindows11 Proを搭載した16GBモデルから、コストを抑えて大量導入におすすめなスタンダードモデルまで、多様な機種を取り揃えています。

お客様の使用用途に合わせて、最適なモデルをお選びください。

注目のキャンペーン対象商品

■HP 255R G10 (16GBモデル)

メモリ16GBを搭載した、負荷の高い作業や複数のアプリを同時に動かす場合に適した高性能モデル。

通常価格：4,000円 → 3,500円(今なら500円OFF)

■Latitude3520

コストを抑えての大量導入や、軽い作業を行いたい場合におすすめの汎用型モデル。

通常価格：3,500円 → 3,000円(今なら500円OFF)

■Panasonic Let's note CF-LV9 (16GBモデル)

ビジネス利用に最適な小型軽量モデル。

通常価格：4,500円 → 4,000円(今なら500円OFF)

*業界最安値！キャンペーン継続中のレンタル商品

ノートパソコン一覧を見る :https://kari-knight.com/products/list/cat_note-pc?cate_large=broadcat_pc

現在は、第1弾「液晶モニター・ディスプレイ商品」、第2弾「iPad・タブレット商品」のも好評につき継続して割引対象となっております。

液晶モニター・ディスプレイ商品は、展示会・イベント会場での映像演出におすすめ。USB再生対応のレンタル商品を活用いただくことで、ブース内の視覚的演出も手軽に取り入れることができます。

カリナイトでは、4K対応65インチ大型モニターから、高リフレッシュレート対応のゲーミングモニターまで幅広いラインナップからお選びいただけます。

液晶モニター・ディスプレイ｜おすすめのキャンペーン対象商品

■SONY 65インチ4K液晶モニター(X75WL)

通常価格：30,000円 → 25,000円(今なら5,000円OFF)

■SONY 43インチ4K液晶モニター(X75WL)

通常価格：15,000円 → 13,000円(今なら2,000円OFF)

■IODATA 31.5インチWQHD液晶ディスプレイ

通常価格：7,000円 → 6,000円(今なら1,000円OFF)

■IODATA 27インチフレームレスFHD液晶ディスプレイ

通常価格：3,000円 → 2,500円(今なら500円OFF)

■Dell 27インチQHDゲーミングモニター(USB-C対応)

通常価格：6,000円 → 5,000円(今なら1,000円OFF)

液晶モニター・ディスプレイ一覧を見る :https://kari-knight.com/category/broadcat_monitor-display

iPad機器は、エンタメ用途や単なるタブレット機器に留まらず、ビジネスアプリと組み合わせることで業務用の本格デバイスとしても対応できるマルチタブレットです。

ビジネスシーンからプライベート活用まで幅広く対応できる汎用性の高いiPadは、多くのユーザーに多用な用途でご利用いただいております。カリナイトのiPad総在庫は2,000台を保持しており、教育現場などの大量台数が必要なシーンにも柔軟に対応。法人契約の場合は、個別配送にも対応しています。

レンタルサービス経由でご利用いただくことにより、事前のキッティングサービスやお客様目線のアフターフォローで、トラブルの防止にもお役立ていただけます。

iPad・iPhone｜おすすめのキャンペーン対象商品

■iPad 11インチ(A16) Wi-Fi

通常価格：2,800円 → 2,400円(今なら400円OFF)

■iPad（第8世代）Wi-Fi

通常価格：1,800円 → 1,500円(今なら300円OFF)

■Pad Pro 11インチ(M5) Wi-Fi

通常価格：11,000円 ⇒ 10,000円（今なら1,000円OFF）

■iPad(第9世代)Cellular【標準10GB/月】

通常価格：4,500円 ⇒ 4,000円（今なら500円OFF）

■iPhone 16e 128GB SIMフリー

通常価格：7,000円 ⇒ 6,000円（今なら1,000円OFF）

※1-3日のレンタル料金例（全て税抜）です。別途往復配送料が追加されます。

※カリナイト調べ、2026年4月調査、「iPad レンタル」として

iPad・タブレット機器一覧を見る :https://kari-knight.com/category/broadcat_ipad-tablet-equipment