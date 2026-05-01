最新ドローン DJI Lito X1とDJI Lito 1が体験できる無料イベント「DJI New Pilot Experience」を5月22日（金）横浜で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店である株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年5月22日（金）に横浜市で、ドローンの操縦体験ができる無料イベント「DJI New Pilot Experience（ニュー・パイロット・エクスペリエンス）」を開催します。

当日は、初めての1台として選びやすい空撮用ドローン DJI Lito X1とDJI Lito 1をはじめ、空撮を始めるために必要な知識や準備についてもわかりやすく解説します。経験豊富なインストラクターがマンツーマンでサポートするため、何から始めればいいかわからない初心者の方でも参加しやすいイベントです。

初めてでもドローン操縦を体験できる無料イベント

ドローンに初めて触れる方、実際に試してから購入を検討したい方、業務での活用を検討している法人の方まで、幅広くご参加いただけます。全方向の障害物検知機能を搭載したDJI Lito X1とDJI Lito 1をはじめ、初めての方でも操作を試しやすいモデルから本格的な撮影に対応するモデルまで、屋内施設で実際にフライトしながら操作感や撮影性能を確認できます。空撮を始めるために必要な知識や準備についても、ミニセミナーでわかりやすくご案内します。イベント終了後には個別相談も承ります。気になる機体があれば、会場限定特典付きで当日購入も可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W-vh7K4_Z-8 ]

【ドローン無料体験会／説明会】DJI New Pilot Experience in 横浜 開催概要

開催日： 2026年5月22日（金）

時間 ： 午前の部 10:30～12:30（受付：10時20分～）

午後の部 14:00～16:00（受付：13時50分～）

会場 ： セキドDJI 横浜ドローントレーニングセンター

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2 横浜市金沢産業振興センター

参加費： 無料

定員 ： 各回先着25名

対象者： ・これからドローンを始めたい方

・ドローンは知っているが難しそうと思っている方

・DJIの新製品を見てみたい/興味がある方

・空撮を使ってお仕事にしていきたい方

▼お申し込みはこちら（先着25名限定！参加無料・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=191486448

※満席となる前に、ぜひお早めにお申し込みください！

フライト体験・展示機体

・DJI Lito X1

1/1.3インチセンサーを搭載し、高精細な映像撮影に対応します。前方向LiDARは周囲照度5ルクス以上で障害物を検知します。42GBの内蔵ストレージを備え、映像を機体に直接保存できます。



https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3173285(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3173285)

・DJI Lito 1

全方向の障害物検知機能とアクティブトラックに対応し、被写体を追尾しながら4K映像を撮影できます。DJI Lito X1に比べて構成をシンプルにしながらも、初めての1台として必要な機能をしっかり備えています。



https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3173286(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3173286)

・DJI Avata 360

8Kの360°撮影に対応したドローン。専用ゴーグルを使って、没入感あふれるFPV視点での空撮が楽しめます。全方向障害物検知センサーを搭載し、初めての方でも扱いやすい設計です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3164973(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3164973)

・DJI Avata 2

撮影性能から安全性、耐久性、バッテリー駆動時間まで向上したFPVドローン。1/1.3インチイメージセンサー搭載で撮影のダイナミックレンジが広がり、効率的に低照度環境に対応します。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520)

・DJI Air 3S

広角カメラと3倍ズーム対応の中望遠カメラの2種類のパワフルなカメラを搭載。48MP写真撮影と4K/60fps HDR動画撮影に対応し、どんなシーンでも細部まで驚くほど鮮明に捉えます。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3020462(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3020462)

・DJI Mini 5 Pro

5000万画素の1インチCMOSカメラを搭載し、4K/120fpsの高解像度と高いイメージング性能を発揮。縦撮影や225°回転可能なジンバル、低照度下での障害物検知機能などを採用し、プロフェッショナルな撮影現場はもちろん、ドローンを始めたい方にも最適な一台です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542)

●【ドローン無料体験会／説明会】DJI New Pilot Experience 詳細／申込み

https://sekido-rc.com/?pid=191486448

ドローンの無料体験会・セミナーを全国で開催中

セキドでは、初心者向け体験会から業務活用セミナーまで、ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?pid=188076327

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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