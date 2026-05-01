【5/26限定・オフライン】労働集約型ISの終焉。追加工数ゼロで「商談数2倍」を実現する、経営者のためのAI運用設計・戦略会議

株式会社immedio

商談獲得自動化サービスを展開する株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年5月26日（火）、株式会社Marooと共に、AI・テクノロジーを駆使した次世代インサイドセールス戦略をテーマにした、40名限定のオフライン・エグゼクティブセミナーを開催いたします。

詳細はこちら :https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415■人員不足を「採用」ではなく「構造」で解決する

BtoB営業において、インサイドセールス（IS）の役割は増大していますが、多くの組織が「成果を出すために人を増やすしかない」という、労働集約型の限界に直面しています。

本来、ISが担うべきは「顧客との対話」を通じた価値提供です。

しかし実態は、アサイン、追客メール、日程調整といった「設定作業」に工数の大半を奪われ、属人化したオペレーションにより商談化率が停滞するケースが後を絶ちません。

本イベントでは、「設定作業をAIに委ね、人は対話に集中する」ことで、リソースを増やさず商談数を2倍に引き上げた実例を公開。経営者・責任者が今すぐ着手すべき「負けない営業組織」の構造改革について、現場の生々しい知見をもとに議論します。

■対面だからこそ得られる「三つの価値」- クローズドな実戦知の共有

公開性の高いウェビナーでは言及が難しい、AI移行期に直面した組織的摩擦や、あえて表に出していない失敗から得た「運用の核心」を、会場限定で赤裸々に公開します。

- 個別課題への直接的な示唆

Sansanやアドビなどのグローバル企業で数々の組織変革を先導してきた浜田・山梨の両氏が、来場者個別の組織課題に対し、その場で直接的な示唆を提示します。

- 意思決定者同士のネットワーキング

参加者を戦略の意思決定層に限定。セッション後の交流会は、業界を横断した共通課題を持つリーダー同士が、既存の枠組みを超えて知見を交換し合う、質の高い研鑽の場となります。

参加申し込みする :https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415■ セッション内容- ISの生産性を蝕む「構造的原因」の特定方法- AIで「自動化すべき業務」と人が担うべき「高付加価値業務」の境界線- 商談化率を劇的に変える、最新のテックタッチ・オペレーション設計- 交流会（軽食・お飲み物をご用意しております）

■登壇者プロフィール

山梨 寛弥 氏 ｜ 株式会社Maroo 代表取締役

アドビ（旧マルケト）やBraze等のグローバル企業で数百社の営業・マーケティング戦略を支援。DXコンサルティングの第一人者。

浜田 英揮 ｜ 株式会社immedio 代表取締役

Sansan「Bill One」のプロダクトマーケティング及びIS部門を牽引。現在は「商談獲得自動化」のパイオニアとして、企業の営業DXを支援。

■ 開催概要

開催日時： 2026年5月26日（火）19:00～21:00（18:30開場）

会場： 株式会社immedio オフィス（JR・各線 渋谷駅より徒歩6分）

定員：40名（完全予約制）

費用： 無料（事前申込制）

お申し込みURL：https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415(https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415)



会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：BtoB Web接客ツール「immedio」

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

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