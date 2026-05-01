【5/26限定・オフライン】労働集約型ISの終焉。追加工数ゼロで「商談数2倍」を実現する、経営者のためのAI運用設計・戦略会議
商談獲得自動化サービスを展開する株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年5月26日（火）、株式会社Marooと共に、AI・テクノロジーを駆使した次世代インサイドセールス戦略をテーマにした、40名限定のオフライン・エグゼクティブセミナーを開催いたします。
詳細はこちら :
https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415
■人員不足を「採用」ではなく「構造」で解決する
BtoB営業において、インサイドセールス（IS）の役割は増大していますが、多くの組織が「成果を出すために人を増やすしかない」という、労働集約型の限界に直面しています。
本来、ISが担うべきは「顧客との対話」を通じた価値提供です。
しかし実態は、アサイン、追客メール、日程調整といった「設定作業」に工数の大半を奪われ、属人化したオペレーションにより商談化率が停滞するケースが後を絶ちません。
本イベントでは、「設定作業をAIに委ね、人は対話に集中する」ことで、リソースを増やさず商談数を2倍に引き上げた実例を公開。経営者・責任者が今すぐ着手すべき「負けない営業組織」の構造改革について、現場の生々しい知見をもとに議論します。
■対面だからこそ得られる「三つの価値」
- クローズドな実戦知の共有
公開性の高いウェビナーでは言及が難しい、AI移行期に直面した組織的摩擦や、あえて表に出していない失敗から得た「運用の核心」を、会場限定で赤裸々に公開します。
- 個別課題への直接的な示唆
Sansanやアドビなどのグローバル企業で数々の組織変革を先導してきた浜田・山梨の両氏が、来場者個別の組織課題に対し、その場で直接的な示唆を提示します。
- 意思決定者同士のネットワーキング
参加者を戦略の意思決定層に限定。セッション後の交流会は、業界を横断した共通課題を持つリーダー同士が、既存の枠組みを超えて知見を交換し合う、質の高い研鑽の場となります。
参加申し込みする :
https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415
■ セッション内容
- ISの生産性を蝕む「構造的原因」の特定方法
- AIで「自動化すべき業務」と人が担うべき「高付加価値業務」の境界線
- 商談化率を劇的に変える、最新のテックタッチ・オペレーション設計
- 交流会（軽食・お飲み物をご用意しております）
■登壇者プロフィール
山梨 寛弥 氏 ｜ 株式会社Maroo 代表取締役
アドビ（旧マルケト）やBraze等のグローバル企業で数百社の営業・マーケティング戦略を支援。DXコンサルティングの第一人者。
浜田 英揮 ｜ 株式会社immedio 代表取締役
Sansan「Bill One」のプロダクトマーケティング及びIS部門を牽引。現在は「商談獲得自動化」のパイオニアとして、企業の営業DXを支援。
■ 開催概要
開催日時： 2026年5月26日（火）19:00～21:00（18:30開場）
会場： 株式会社immedio オフィス（JR・各線 渋谷駅より徒歩6分）
定員：40名（完全予約制）
費用： 無料（事前申込制）
お申し込みURL：https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415(https://www.immedio.io/event/page-2834//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415)
会社概要
所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：BtoB Web接客ツール「immedio」
サービスHP ：https://www.immedio.io/
immedio(https://www.immedio.io/)
決まる商談が自動で増える
AIインサイドセールス
immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)
隠れたホットリードから、商談が増える。
ハウスリストマーケティング
immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)
展示会での商談化取りこぼしをゼロに
展示会リード効率化
その他
株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)