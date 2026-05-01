カードゲーム対戦相手探しをもっと手軽に。「Shuffle Match」がv1.0アップデート、秋葉原先行で「クイックマッチ」を追加

合同会社HURM TECH

合同会社HURM TECH（本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目16番6号二葉ビル8B、代表社員：鈴木海翔）は、カードゲーム対戦相手マッチングアプリ「Shuffle Match」において、v1.0アップデートをリリースしました。

今回のアップデートでは、近くで対戦相手を探しやすくする新機能「クイックマッチ」を追加し、まずは秋葉原エリアで先行提供を開始します。

あわせて、Shuffle Plusの3ヶ月プラン追加、年間プランの価格見直し、リストから送れる「果たし状」の利用制限見直し、各種UIの微調整およびセキュリティアップデートを実施しました。

GW期間中のカードゲーム対戦相手探しをはじめ、カードゲーマー同士がより手軽につながれる環境づくりを進めてまいります。

■v1.0アップデートの背景

カードゲームは、対戦相手がいることでより楽しさが広がる遊びです。一方で、ショップに行っても対戦相手が見つからない、予定が合う相手を探しづらい、初対面の相手に声をかけにくいといった課題があります。

「Shuffle Match」は、そうしたカードゲーマーの対戦相手探しをサポートするマッチングアプリです。プロフィールやプレイスタイルをもとに、カードゲーマー同士がつながりやすい環境を提供しています。

今回のv1.0アップデートでは、これまでの運用やユーザーからの声をもとに、より手軽に対戦相手を探せる機能追加と、継続して利用しやすい仕組みの改善を行いました。

■新機能「クイックマッチ」を秋葉原エリアで先行提供

クイックマッチのエントリー中

今回新たに追加した「クイックマッチ」は、今すぐ近くで対戦相手を探したいユーザー同士が、より手軽につながれる機能です。

まずは、カードショップが集まり、多くのカードゲーマーが訪れる秋葉原エリアで先行提供を開始します。

ショップ来店前後やイベントの合間、平日の仕事終わり、休日に対戦相手を探したい場面などでの利用を想定しています。

クイックマッチは、マッチング体験の品質を重視し、ユーザーが集まりやすいエリアから段階的に提供します。今後は、利用状況やユーザーからの要望をもとに、ほかのエリアへの展開も検討してまいります。

クイックマッチの想定利用シーン

クイックマッチは、以下のような場面での利用を想定しています。

- 秋葉原のカードショップ周辺で、今から対戦できる相手を探したいとき- GWや休日に、予定が合うカードゲーマーを探したいとき- 大会やイベントの前後に、フリー対戦の相手を探したいとき- 普段遊んでいるカードゲームで、新しい対戦相手を見つけたいとき

従来のスワイプやリスト検索、掲示板に加え、より直感的に今すぐに対戦相手を探せる選択肢として、カードゲーマー同士の対戦機会の創出を目指します。

■Shuffle Plusに3ヶ月プランを追加、年間プランの価格も見直し

有料プラン「Shuffle Plus」では、新たに3ヶ月プラン（税込2,300円）を追加しました。これにより、月額プランよりも継続しやすく、年間プランよりも始めやすい選択肢を提供します。

また、年間プランは税込8,400円から税込7,800円へ価格を見直し、長く利用するユーザーがより継続しやすい料金体系に変更しました。月額プランは税込880円のまま変更ありません。

※実際の価格、提供条件、利用できる機能はアプリ内の表示をご確認ください。

■リストから送れる「果たし状」の利用制限を見直し

リスト検索から条件に合う相手を探せる

Shuffle Matchでは、気になる相手に対戦の意思を伝える機能として「果たし状」を提供しています。

今回のアップデートでは、リストから送れる「果たし状」に設けていた個別の制限を見直し、スワイプ機能と共通の利用制限に変更しました。

これにより、リスト検索からもより柔軟に対戦相手へアプローチできるようになります。

スワイプとリスト検索のどちらからでも、自分に合った方法で対戦相手を探しやすくなりました。

■UIの微調整とセキュリティアップデートも実施

そのほか、チャットをはじめとする画面UIの微調整や内部的なセキュリティアップデートも実施しました。

ユーザーがより分かりやすく、安心して利用できるよう、今後も継続的な改善を行ってまいります。

■今後の展望

「Shuffle Match」では、カードゲーマーが対戦相手を探しやすい環境づくりを目指し、今後も機能改善を進めていきます。

クイックマッチについては、まず秋葉原エリアでの先行提供を通じて、利用状況やユーザーからの要望を確認します。そのうえで、ほかのエリアへの展開や、より使いやすいマッチング体験の改善を検討してまいります。

■代表コメント

Shuffle Matchは、カードゲーマーが「デュエルしたい」と思ったときに、より気軽に相手を見つけられる環境をつくることを目指して開発・運営してきました。

カードゲームは、対戦相手がいることで楽しさが広がる一方で、予定が合う相手を探すことや、初対面の相手に声をかけることにハードルを感じる場面もあります。

今回のv1.0アップデートでは、そうした課題に対して、よりタイミングに合った相手探しができるよう「クイックマッチ」機能を追加しました。

まずはカードゲーマーが多く集まる秋葉原エリアから提供を開始し、利用状況やユーザーの声をもとに、より良い体験へ改善します。

今後も、カードゲームをもっと遊びやすく、もっと人とつながりやすくするためのアップデートを続けてまいります。

合同会社HURM TECH

代表社員 鈴木海翔

■アプリ概要

「Shuffle Match」は、カードゲームの対戦相手を探せるマッチングアプリです。

カードゲームに特化したプロフィールやタイトル、プレイスタイルをもとに、カードゲーマー同士がつながるきっかけを提供します。

スワイプやリスト検索、掲示板、クイックマッチ機能などを通じて、自分に合った対戦相手を探すことができます。

アプリ名：Shuffle Match（シャッフルマッチ）

ジャンル：ソーシャル・ネットワーキング

対応エリア：日本国内

クイックマッチ対応エリア：秋葉原エリアで先行提供

運営・開発：合同会社HURM TECH

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）

公式サイト：https://shuffle-match.com

ダウンロードURL：https://app.shuffle-match.com/MOl6/fugxugbn

公式X：https://x.com/ShuffleMatch

公式YouTube：https://www.youtube.com/@shufflematch_official

■会社概要

会社名：合同会社HURM TECH（ハームテック）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目16番6号 二葉ビル8B

代表者：代表社員 鈴木海翔

公式サイト：https://hurm-tech.co.jp/

お問い合わせページ：https://hurm-tech.co.jp/contact/