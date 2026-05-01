【GRAPHT】Crazy Raccoon所属のどぐら選手とスポンサー契約を締結 組み立て式セミオーダーアケコン『iO』の製品アンバサダーに就任

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

『GRAPHT』はこの度、Crazy Raccoonに所属し、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター 6」などで活躍する「どぐら選手」とスポンサー契約を締結し、GRAPHTが展開するセミオーダー＆組み立て式のアーケードコントローラー『iO』（イオ）の製品アンバサダーに就任していただくことをお知らせいたします。

Crazy Raccoon所属 どぐら選手

2026年5月1日（金）～3日（日）に開催されるEVO Japan 2026内GRAPHTブースではどぐら選手の等身大パネルも展示。どぐら選手×『iO』の今後の取り組みにもぜひご期待ください。

どぐら選手 プロフィール

格闘ゲームにおいて「闘劇08」や「EVO2014」等、数々の大会で好成績をおさめた後、2016年11月からプロゲーマーとして活動を開始。

格闘ゲームの他にマジックも少年期から嗜んでおり、ルールやカード解説、パック開封などを自身のチャンネルで発信し、その楽しさを視聴者に伝えている。

現在は「Crazy Raccoon」に所属し、主に「ストリートファイター6」の競技シーンや配信・動画発信、イベント出演など多方面で活動中。

・X（旧Twitter） https://x.com/maneater_dgr

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCS_rn3TUkwpXCKc-WUtxNMw

・Twitch https://www.twitch.tv/ikoma_dogura

どぐら選手コメント

この度、GRAPHTとスポンサー契約を締結することになりました！

GRAPHTさんとは、前所属チームにスポンサー契約していただいた頃から間接的に関係があったことになります。『iO』は個人的に今あるレバーアケコンの中で、最も自分にあった物だと思います。カスタマイズ性、持ち運びの利便性、膝置きのしやすさなどなどかなり気に入って使わせていただいています。もしかしたらどぐらモデルも出るかも？なのでその時はみなさんよろしくお願いします！

今後もGRAPHTさんと色々やっていけたらなと思っております！

GRAPHTがどぐら選手との取り組みで目指すこと

どぐら選手とは、彼がプロ選手として活躍し始めた前所属チームからご縁がありましたが、今回また新たに一緒に歩むことができることを大変うれしく思います。

どぐら選手は、さまざまな格闘ゲームに精通されているだけでなく、格闘ゲームコミュニティ（FGC）全体を盛り上げるために、コミュニティ同士をつなぐ活動や大会の主催など、幅広く精力的に取り組まれています。

GRAPHTとしては、どぐら選手のこうした活動をサポートするとともに、その取り組みを通じて、アーケードコントローラー『GRAPHT REMIXERS iO』の拡張性、カスタマイズ性を理解していただけるプレイヤーも増やし、FGCを一緒に盛り上げていければと考えております。

プレイスタイルとともに最適化するカスタムアーケードコントローラー『iO』（読み：イオ）とは

セミオーダー＆組み立て式アーケードコントローラー『iO』

『iO』は、自分好みのゲーミングデバイスを“創造”するカスタムオーダーブランド『GRAPHT REMIXERS』の第1弾製品で、自分で好みのパーツを選び組み立てる、セミオーダー＆組み立て式のアーケードコントローラーです。

どなたでも一から組み立てられるシンプルでメンテナンスフリーな設計に加え、組み立て後もパーツ交換を繰り返すことで、理想のデバイスを追求し続けることが可能です。

●『iO』特設サイト https://store.grapht.tokyo/blogs/events/io-grapht-remixers

GRAPHT EVO Japan 2026

GRAPHT EVO Japan 2026

今年のEVO Japan 2026では、6小間のエリアでハードウェア製品とアパレル・雑貨などのコラボレーションアイテムを展開し、GRAPHTとして過去最大規模の出展を予定しています。

ハードウェアコーナーでは、アーケードコントローラー『iO（イオ）』の30φボタンを採用したLサイズや、「ストリートファイター 6」コラボデザインの上パネルを発表します。あわせて、セイミツ工業と共同開発したジョイスティックのプロトタイプなど、GRAPHTの最新ゲーミングギアを会場でいち早く体験していただけます。

グッズコーナーでは、「ストリートファイター 6」の新作コラボアイテムとして、EVO Japan 2026に向けてイラストレーター・黒井ススムさんが描き下ろしたアートを使用した『Battle Canvas Series』を展開します。さらに、「ストリートファイター 6」専用チューニングを施した“勝ちにこだわるイヤホン”『THE DRIVE IMPACT』のジュリモデルなどもご用意しています。

特設サイト『GRAPHT EVO Japan 2026』

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/evo_japan_2026(https://store.grapht.tokyo/blogs/events/evo_japan_2026)

※ハードウェアおよびグッズ販売は営業時間が異なります。

・ハードウェアの展示・販売

【5月1日/DAY1】9:00～17:30、【5月2日/DAY2】9:00～17:30、【5月3日/DAY3】10:00～15:00

・グッズの販売

【5月1日/DAY1】9:30～18:00、【5月2日/DAY2】10:00～18:00、【5月3日/DAY3】10:00～15:00

『GRAPHT / Team GRAPHT』とは

『GRAPHT / Team GRAPHT』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『GRAPHT REMIXERS』などのシリーズを展開しています。

そのなかでも『Team GRAPHT』は、クリエイターのモチベーションの最大化をサポートすることで新しいファンとの関係性を創り続けることを目指しています。

『Team GRAPHT』がサポートするクリエイターとは、コンテンツ制作に携わる人々はもちろん、ゲームプレイで熱狂を生むプロゲーマーや、視聴者と共にストーリーを積み上げて“楽しい”を生み出す配信者など、さまざまな表現者を指します。そして、その活動に共感し、リスペクトを持って共に歩みながらシーンを育てていくファンも、同じくクリエイターとして位置づけています。

クリエイターが抱く「本当はこうしたい」「こんな未来を実現できたらもっと幸せになれる」という思いや理想に寄り添い、私たちはその実現へ向けたパートナーとして多角的に関わっていきます。

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜https://store.grapht.tokyo/

●『GRAPHT』ブランドサイト｜https://grapht.tokyo

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/teamgrapht

●『GRAPHT OFFICIAL STORE』公式X｜https://x.com/GRAPHTSTORE

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※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。