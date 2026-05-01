髪の紫外線対策にもイオンバランステクノロジー！リセットブラシによる髪の紫外線ダメージ抑制効果を新たに検証。

小泉成器株式会社

理美容器具などの自社商品の企画・開発と、国内外のメーカーブランド商品を取扱い、販売する代理店業を展開する小泉成器株式会社(本社：大阪市中央区備後町、代表取締役社長：橋本直志)は、紫外線が本格化する夏シーズンに向けて、「リセットブラシ」による紫外線対策効果について新たな検証を実施しました。

年々加速する紫外線の強まり

気象庁が公表する「紫外線に関するデータ」では、今年、3月下旬頃より地域によっては既に「強い」レベルの紫外線が連日観測されています。累年の平均値から見ても、特に4～6月は紫外線量が急激に上昇し、地域によっては真夏に匹敵する水準もあり、7～8月には平均的に「非常に強い」レベルの紫外線が記録される傾向が続いています。

さらに、日本気象協会が発表した「酷暑レポート」では、今年は全国で延べ7～14地点が酷暑日（※日最高気温40℃以上の日）を記録する見込みとされており、直近10年間平均と同じくらいか、やや多い可能性が示されています。特に梅雨明け後は、東日本・西日本で酷暑日に警戒が必要とされ、紫外線への注意も強まっています。全国的に早めの紫外線対策が推奨されている状況です。

【参考データ出典】

・気象庁「紫外線に関するデータ」

・日本気象協会「酷暑レポート」

紫外線が髪に与える影響

紫外線が肌にダメージを与えることは広く知られていますが、実は髪も同じように紫外線の影響を受けています。髪は紫外線を浴びると、髪内部に含まれる水分量が減少します（※）。水分量が減少すると、キューティクルの損傷、乾燥、ツヤの低下、パサつきなど、さまざまなダメージが発生しやすくなります（※）。特に紫外線量が急激に上昇する春から夏にかけては、早めのケアが重要です。

※第三者機関調べ

紫外線に関する消費者意識調査

■夏の紫外線対策について調査

日焼け止めなどで紫外線予防をした人は74％。帽子・日傘以外で紫外線対策をした人は46.4%。

→肌は約75％が予防対策をしている一方、髪直接の予防対策は過半数を割る結果に。

■紫外線を浴びた後のアフターケア

紫外線照射後に肌にアフターケアをした人は41.6%。紫外線照射後に髪にアフターケアをした人は22％。

→肌は4割以上がアフターケアをしているが、髪はわずか2割に留まり、約8割がノーケア。

リセットブラシによる紫外線ダメージ抑制効果を検証

本検証に使用した商品

■紫外線ダメージを受けてもうるおい約96％キープ※ブラッシング後に紫外線照射して毛束の水分残留率をイオンバランスの有無で比較。■紫外線ダメージを受けた後の髪もうるおい約5.9%アップ※紫外線照射後にブラッシングした毛束の水分率をイオンバランスの有無で比較。イオンバランスリセットブラシ

品番：KBE-2520/W・K

カラー：ホワイト・ブラック

■特長

・イオンバランステクノロジー搭載

・強力磁気と音波振動 ・リズム振動

・USB充電式 ※本体側USB Type-C対応

・プラチナコーティングピン

・やわらかエアークッション

小泉成器商品総合サイト：https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1321

コイズミオンラインショップ：https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/beauty/kbe2520

企業情報

小泉成器は、理美容家電・調理家電などの自社ブランド商品の企画・開発・販売と、健康関連機器・調理家電・リビング関連商品などの販売代理店ビジネスを行う会社です。時代の変化や人々の暮らしの変化と向き合いながら、“量の拡大”よりも“質の豊かさ”を追求するのが事業の本質と捉え、生活者にとっての「豊かな暮らしのナビゲーター」として、新たな需要創造の提案を行っています。

・企業名：小泉成器株式会社

・代表取締役社長：橋本直志

・本社所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

・事業内容：家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り