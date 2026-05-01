【無料AIウェビナー開催】株式会社 Dooox、最新AI情報から業務改善・経営判断に効く要点を60分で整理する無料ウェビナーを5月に開催

株式会社Dooox

『緊急ではないけれど、重要な課題』について、企業経営者に伴走する特命社長室を展開する株式会社Dooox（本社：東京都品川区、代表：久保寺亮介／以下「当社」）は、中堅中小企業の経営者・役員・DX 担当者を主な対象とした無料オンラインウェビナー 「60分で追いつく 直近1週間のAI情報 ～最新AI情報をふりかえる総整理セミナー～」 を、2026年5月12日（火）および5月26日（火）の全2回、オンライン（Zoom）にて開催いたします。

本ウェビナーは、当社のAI活用支援領域「特命AI室」の取り組みとして企画したものです。毎日更新される生成AIのニュースから、中堅中小企業に役立つトピックを取り上げ、特命社長室(R)︎として中堅中小企業の経営者に伴走してきた現場で得た視点で整理し、60 分でお届けします。

■ 開催の背景

日々更新されるAI、追いきれない経営の現場

Claude や ChatGPT など主要AIの最新アップデート、AIエージェント、AI時代における経営のあり方――生成AIを取り巻く状況は毎日のように更新され、ニュースが報じられています。一方、日々の経営実務に忙しい中堅中小企業の経営者にとって、これらのニュースが自社の業務や経営にどう関わるのか、腰を据えて追いきる時間を確保することは容易ではありません。

2026年に入り経営層からの相談が急増

株式会社Doooxは「特命社長室(R)︎」として、多種多様な中堅中小企業の経営者の実行支援に日々伴走しております。その現場で、

「今AIを使って何ができるのか」

「生成AIを実際の仕事や業務にどう落とし込めばよいのか」

「AI導入に関する方針をどのように決めればよいのか」

など、AIに関していただくご相談の数が2026年に入ってから急激に増えていることを感じています。

情報キャッチアップの必要性と現実的な壁

AI情報を追わないまま半年1、年と過ぎると、経営判断の土台に使える感覚そのものが古くなるリスクがあります。かといって、毎週出る膨大なAIニュースのすべてを経営者ご自身が追うことは現実的ではありません。

この課題に応えるため、本ウェビナーでは直近1週間のAI情報から「経営や業務改善に効く要点」を、中堅中小企業をはじめとする支援現場で見えてきた視点で切り出し、整理してお届けします。

■ ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85708/table/251_1_62898d9bffd1f3a418ad511f60d9ba98.jpg?v=202605010551 ]

※ 各回で直近1週間のAIニュースを扱うため、回ごとに取り上げるトピックが異なります。両方のご参加も歓迎しております。

■ 当日のプログラム

- 今週のAIヘッドライン（内容はその日時点での最新情報となります）- 最新ツールが意味すること ― これからのAIとの向き合い方・働き方- 中堅中小企業での活用イメージ（業務活用／業務ツール内製化の入口）- 質疑応答

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■ 株式会社Doooxについて

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング 2F co-lab五反田 with JPRE

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/

「挑戦を呼吸に」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」を軸として、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を0から創出する「特命街盛室」や「特命インド室」「特命AI室」「特命AI集中道場」など、新たなDoが加速するサービスを複数展開。