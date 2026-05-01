マルイ・モディ20店舗へ「落とし物クラウドfind」 導入！

株式会社find

株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）が提供する「落とし物クラウドfind」を株式会社丸井（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博、以下「丸井」）へ導入します。

5月1日（金）より、マルイ・モディ20店舗（※）の落とし物は、チャットでお問い合わせいただけるようになりました。また、遺失物対応スタッフ向けの業務アプリも導入し、業務効率化とサービス品質の向上を図ります。

※静岡モディ、博多マルイを除く

◆導入の背景

マルイ・モディでは、月間約3,000点の落とし物が届けられており、これまで落とし物対応は、施設スタッフが通常業務と並行して、お問い合わせの電話対応や手入力による落とし物の登録を行っていました。

「落とし物クラウドfind」の導入により、落とし物に関するお問い合わせはチャット上で完結でき、これまで施設内で対応していた問い合わせ対応業務の軽減を実現します。お客さまは時間や場所を問わず問い合わせできる一方、施設側では問い合わせ対応業務の軽減と、より質の高いサービス提供に注力できる環境を整えます。これにより、落とし物対応業務の効率化を図るとともに、お客さまにより良いサービスを提供できるものと考え、導入に至りました。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2026年5月1日（金）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～22:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00 以降に順次回答いたします- 対象の落とし物マルイ・モディ20店舗（※）でお預かりした落とし物※静岡モディ、博多マルイを除く- ご利用方法各店ホームページ内「よくあるお問い合わせ」ページにアクセスしてくださいURL：https://www.0101.co.jp/◆導入後の業務フロー

スマートな落とし物対応業務を実現します。（下記イメージ図）

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

◆丸井 会社概要

会社名：株式会社丸井

代表者：代表取締役社長 青野 真博

本社所在地：東京都中野区中野4-3-2

資本金：1億円

事業内容：小売・店舗事業、通信販売事業、専門店事業（自主・PBの運営・開発）

コーポレートサイト：https://www.0101maruigroup.co.jp/

◆find 会社概要

会社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1,000万円

事業内容： 「落とし物クラウドfind」並びに附随サービスの開発・提供・運営

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/