いつもの食卓で手軽に涼を！夏のおうち時間をもっと楽しくする「夏の調理家電」3商品を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年4月下旬より、ニトリネットにて、おうちで手軽に夏のひんやりメニューを楽しめる「夏の調理家電」3商品（アイスクリームメーカー、かき氷器、流しそうめん器）の販売を開始しました。

※全国のニトリ店舗では5月下旬から発売を予定しています。

年々厳しさを増す夏の暑さ。かき氷や手作りアイスクリーム、流しそうめんなど、おうちで冷たいものを食べて「涼」をとりたいと考える方も多いのではないでしょうか。

一方で、「専用の機械を使いたいけれど、コードが届かずダイニングテーブルで楽しめない」「準備や片付けが面倒で出しっぱなしになりがち」「夏が終わった後の収納場所に困る」といったお悩みや不満はありませんか。

「せっかく買うなら、準備も片付けも気にせず、毎日の食卓で手軽に涼を楽しんでほしい」

そんなお客様の声にお応えするため、ニトリから「食卓での使いやすさ」と「省スペース」にこだわった夏の調理家電3商品が新登場しました。

スリムで手軽な「コードレス スリムアイスクリームメーカー」、手に持っても使える「コードレススリムかき氷器」、お好みの器で楽しめる「ミニ流しそうめん器」をラインアップ。

ご家族の団らんやホームパーティー、休日の“おうち時間”を、もっと手軽に、もっと涼しく彩ります。

■夏の調理家電 3つの共通特長

１.【食卓で涼をとる】コードレス＆コンパクトで、いつものテーブルが夏のイベント会場に

２. 【アレンジ自在】定番メニューからフルーツまで、ひと夏中おいしく楽しめる

３. 【省スペース＆お手入れ簡単】「収納に困る」「洗うのが面倒」を過去のものに

１. 【食卓で涼をとる】コードレス＆コンパクトで、いつものテーブルが夏のイベント会場に

コンセントの位置を気にする必要がないコードレス仕様や乾電池式を採用。延長コードを引っ張ってくる手間もなく、ダイニングテーブルの中央や、ベランダ、アウトドアなど、好きな場所で手軽に「涼」を楽しめます。手に持って使えるかき氷器や、いつもの器にセットするだけの流しそうめん器など、食卓での使い勝手を最優先に考えました。

※画像はスリムかき氷器

２. 【アレンジ自在】定番メニューからフルーツまで、ひと夏中おいしく楽しめる

「数回使って飽きてしまう」を防ぐため、アレンジのしやすさにもこだわりました。味付き氷や冷凍フルーツを使ったかき氷、途中でナッツを追加できるアイスクリーム、フルーツポンチを流して楽しむそうめん器など、付属のレシピブック（Web公開含む）を活用すればメニューの幅がグッと広がります。

３. 【省スペース＆お手入れ簡単】「収納に困る」「洗うのが面倒」を過去のものに

夏の家電を買う時の最大のネックである「オフシーズンの収納場所」と「お手入れの手間」を解決。キッチンのわずかな隙間や引き出しにもスッキリ収まるスリム・コンパクト設計です。さらに本体以外のパーツや保冷容器は丸洗いできるため、準備から片付けまでがスムーズ。毎年気軽にお使いいただけます。

※画像はアイスクリームメーカー

商品特長

◆コードレス スリムアイスクリームメーカー（充電式）

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400065000s/

【商品特長】

・容器をあらかじめ冷凍庫で冷やし、食材を入れてタイマーをセットするだけで、なめらかな自家製アイスが完成。

・スリムモデルのため、冷凍庫内で冷やす際も、オフシーズンの収納時も場所を取りません。

・パドルと保冷容器は丸洗いが可能でお手入れ簡単。

・途中でナッツやフルーツなど食材の追加投入もでき、アレンジがしやすい設計です。

【商品名】スリムアイスクリームメーカー(SF2R01）

【価格（税込み）】3,990円

【カラー】ホワイト

【内蔵電池】リチウムイオン電池 3.7V / 1500mAh

【定格入力】DC5V 1A

【定格消費電力】5W（充電時）

【充電時間（約）】3時間（充電環境により異なります）

【切タイマー（約）】5分/15分

【外形寸法（約）】幅96mm×奥行96mm×高さ214mm

【重量（約）】0.82kg

【コード長さ（約）】0.5m

【付属品】USBケーブル、カバー（保冷時に使用）

◆コードレス スリムかき氷器（充電式）

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063730s/

【商品特長】

・手に持っても置いても使える、便利なコードレスタイプ。

・刃の調整が可能で、ふわふわからシャリシャリまで、お好みで氷の粗さを変えられます。

・すぐに使い始められるよう、専用の製氷カップが2個付属。

・本体以外は丸洗いでき、衛生的に保ちやすい設計。

・味付き氷や冷凍フルーツなどを使ったアレンジメニューも楽しめます。

【商品名】スリムかき氷器(LC2R01）

【価格（税込み）】3,990円

【カラー】ホワイト

【内蔵電池】リチウムイオン電池 7.4V / 1500mAh

【定格入力】DC5V 2A

【定格消費電力】25W（充電時）

【充電時間（約）】2.5時間（充電環境により異なります）

【自動オフ（約）】2分

【外形寸法（約）】

幅87mm×奥行88mm×高さ273mm

幅240mm×奥行152mm×高さ430mm（スタンド使用時）

幅257mm×奥行152mm×高さ276mm（収納時）

【重量（約）】0.77kg（スタンド、台座、受け皿含まず）

【コード長さ（約）】1m

【付属品】USBケーブル、製氷カップ（2個）

◆ミニ流しそうめん器（乾電池式）

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063884s/

【商品特長】

・ご自宅にある「お好みの器」にセットするだけで、いつもの食卓が手軽に“流しそうめん”の会場に早変り。

※使用可能な器

直径約16～23cm、高さ約7cm以上で本体が平らに置ける器

・収納場所に困らない、手のひらサイズ。

・乾電池式のため、持ち運んでどこでもお使いいただけます。

※単3形アルカリ乾電池2本・別売

・そうめんだけでなく、フルーツポンチなどアイデア次第で様々なアレンジが可能です。

【商品名】ミニ流しそうめん器(IT-02

【価格（税込み）】2,490円

【カラー】ホワイト

【電源】単三型アルカリ乾電池2本（別売り）

【外形寸法（約）】70mm×奥行70mm×高さ89mm

【質量（約）】0.15kg（電池含まず）

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。