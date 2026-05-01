アスエネ、国内初の拠点となる「名古屋拠点」を日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」に開設

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、国内初の拠点となる「名古屋拠点」を日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」に開設します。

東海エリアは、日本の製造業を支える重要な産業集積地であり、自動車産業を中心に多様なサプライチェーン企業が集積しています。当社は新拠点を通じて、東海エリアの製造業企業およびそのサプライチェーン企業に対し、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」をはじめとする脱炭素・サステナビリティ経営基盤の強化を支援します。

名古屋拠点の概要

当社は、東海エリアにおける事業基盤の強化を目的に、名古屋市昭和区鶴舞のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」に名古屋拠点を開設します。「STATION Ai」は、約1,000社のスタートアップや事業会社などが集積する日本最大級のオープンイノベーション拠点です。当社は同拠点に入居することで、地域企業との接点を広げるとともに、多様な事業者やネットワークとの連携を通じて、東海エリアにおける支援体制を強化します。

・拠点名：アスエネ株式会社 名古屋支社

・業務開始日：2026年7月1日

・住所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

・アクセス：JR鶴舞駅（STATION Ai前駅）から徒歩6分 ※名古屋駅から2駅

・問い合わせ先：info-nagoya@asuene.com

名古屋拠点設立の背景

東海エリアは、自動車関連産業をはじめとする製造業の集積地であり、完成品メーカーに加え、その周辺に広がるサプライチェーン企業でも脱炭素対応の重要性が高まっています。CO2排出量の把握にとどまらず、Scope1-3排出量の管理、CFP（カーボンフットプリント）の算定、開示や評価への対応まで求められる中、取引先や海外市場を見据えた環境対応を進める体制整備が課題となっています。

こうした地域特性を踏まえ、当社は名古屋拠点を通じて、東海エリアの製造業企業およびサプライチェーン企業に向けたサービス提供体制を強化します。CO2排出量見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」に加え、「ASUENE SUPPLY CHAIN」によるサプライチェーン管理、「NZero」によるエネルギーマネジメントを組み合わせることで、企業の脱炭素対応を多面的に後押しします。さらに、CFP算定・開示、CDP回答、SSBJ基準対応、SBT認定取得、第三者保証などにも対応し、排出量の把握から開示、評価、削減施策の実行まで一貫して取り組める支援体制を提供します。

当社は、東海エリアの製造業企業およびサプライチェーン企業における脱炭素経営の実装を後押しすることで、地域企業の対応力向上と、取引先や海外市場で求められる環境対応への対応力強化に貢献します。日本発グローバルNo.1クライメートAI企業を目指し、日本の製造業の脱炭素・サステナビリティ経営を支えていきます。

人材採用を強化

名古屋拠点では、営業、導入支援、コンサルティング機能を強化し、「ASUENE」「ASUENE SUPPLY CHAIN」「NZero」を中心に、地域企業の課題に応じた支援を提供します。これに伴い、名古屋拠点の立ち上げに向けて、営業人材の採用も強化します。

募集要項：https://hrmos.co/pages/asuene/jobs/013

アスエネ代表のコメント

アスエネ株式会社 代表取締役CEO 西和田 浩平

「東海エリアは、日本の製造業を支える重要な地域です。自動車産業をはじめ、多くの企業が高度なものづくりを担い、国内外のサプライチェーンを支えています。こうした地域に名古屋拠点を設立できたことを、大変意義深く受け止めています。

企業を取り巻く脱炭素・サステナビリティ経営の課題は、年々複雑化しています。排出量の見える化だけでなく、Scope1～3算定、CFP算定、開示、第三者保証まで、一貫した対応が求められています。当社は名古屋拠点を通じて、地域企業により近い場所で支援を提供し、日本の製造業の脱炭素・サステナビリティ経営の推進に貢献していきます」

STATION Aiについて

約1,000社が参画する日本最大級のオープンイノベーション拠点。スタートアップの創出・育成に加え、企業・大学・自治体などとの共創を促進し、ハード（施設・設備）とソフト（実証・事業化・人材交流）の両面から多角的に支援しています。また、一般の方も利用できるカフェレストランやホテルも整備しています。

https://stationai.co.jp/

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：本社 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

名古屋拠点 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/