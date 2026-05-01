電子計測分野をリードする、Tektronixブランドの日本法人が社名変更。2026年5月より「テクトロニクス株式会社」へ

株式会社テクトロニクス＆フルーク

2026年5月1日

株式会社テクトロニクス&フルーク（所在地： 東京都港区、代表取締役： 瀬賀幸一）は本日、グローバルブランドである「Tektronix」との連携をさらに強化し、日本市場におけるブランド価値の向上および事業拡大を推進することを目的として、社名をテクトロニクス株式会社に変更したことをお知らせいたします。

■社名変更の背景と目的

テクトロニクスはオシロスコープの先駆者として、世界のテクノロジーの進化と共に歩んでまいりました。日本国内においても、長年にわたり「テクトロニクス」のブランド名で多くのエンジニアの皆様にご愛顧いただいております。

本年、創立80周年という大きな節目を迎えるにあたり、ブランドと組織の一体化により、国内のお客様への対応力と信頼をさらに高めるべく、ブランド名と法人名を統一いたしました。

代表取締役 瀬賀 幸一

■代表者コメント

このたび、長年親しまれてきたブランド名を冠した「テクトロニクス株式会社」へと社名を刷新いたしました。新社名のもと、日本のエンジニアの皆様にとって最も信頼されるパートナーであり続けるべく、社員一同決意を新たに取り組んでまいります。

■ 新社名について

新社名：テクトロニクス株式会社

英文社名：Tektronix Japan Corporation

変更日：2026年5月1日(金)

法人番号：5010401123798（変更なし）

【本件に関するお問い合わせ先】

テクトロニクス マーケティング部

E-mail：pr.jp@tektronix.com

テクトロニクスについて

私たちは、計測器のトップ企業として、さらなる機能と性能を求めて、飽くなき挑戦を続けています。

テクトロニクスは、複雑さという障壁を打ち破り、グローバルな技術革新を加速化する画期的なテスト／測定ソリューションを設計し、開発しています。 使いやすさと、優れた性能と確度を兼ね備えた製品を提供することで、技術革新の創造と実現に取り組むエンジニアをサポートしています。

ウェブサイトはこちらから：https://www.tek.com/ja

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