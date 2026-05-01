「Red Bull Basement Japan Final 2026」5月17日（日）STATION Ai （愛知県）にて開催

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブルは、メンタリングやAIツールを活用し、学生や初めて起業に挑戦する人々がアイデアをプロダクトへと成長させることを支援する、グローバルなインキュベータープログラム「Red Bull Basement」の日本代表決定戦、「Red Bull Basement Japan Final 2026（レッドブル・ベースメント ジャパンファイナル 2026）」を、2026年5月17日（日）国内最大級のオープンイノベーション拠点であるSTATION Ai（愛知県名古屋市）にて開催いたします。

本大会には、日本全国から過去最多となる3,020アイデアの応募が集まり、前回の2024年度（1,191件） を大幅に上回りました。

今年のRed Bull Basementでは、「AI技術」により応募フローを大幅にアップデート。専門的な知識や高度なスキルの有無に関わらず、一人ひとりが持つ純粋な「アイデア」や「社会への問題意識」を、AIとの対話を通じて具体的なアイデアを作り上げる環境が多くの挑戦を後押ししました。

当日は、厳選な審査を勝ち抜いた精鋭10組のファイナリストが集結。自身のアイデアを熱くプレゼンテーション（ピッチ）し、日本代表が決まります。見事優勝した1組には、2026年6月1日（月）～3日（水）にテクノロジーの聖地、アメリカ・サンフランシスコで開催するワールド・ファイナルへの進出権が与えられ、世界中のイノベーターと共にさらなる高みを目指します。

多彩な分野で活躍する審査員が集結

ジャパン・ファイナルの審査員には、世界を舞台に戦うレッドブル・アスリートであり起業家の顔を持つ上田瑠偉氏をはじめ、日本マイクロソフト株式会社 執行役員常務 兼 CTO 野嵜 弘倫氏、日本AMD株式会社 コマーシャル営業本部 セールスエンジニアリング担当マネージャー 関根 正人氏、さらに、ヒップホップアーティストとして第一線で活躍し、実業家としても多面的な挑戦を続ける AK-69 氏など、ビジネス、テクノロジー、スポーツ、カルチャーの最前線を走る顔ぶれが集結。スポーツからエンターテインメント、最先端ITまで、ジャンルの垣根を超えた鋭い視点で、ファイナリストたちのピッチを審査します。

観覧無料

本大会は、どなたでも無料で一般観覧いただけます。ファイナリストたちが放つ圧倒的な熱量をぜひ会場でご体感ください！

【開催概要】

日程 ：2026年5月17日 (日)

会場 ：STATION Ai (〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2－32)

ジャッジ：上田 瑠偉 (ﾌﾟﾛ山岳ﾗﾝﾅｰ、 ﾚｯﾄ゛ﾌ゛ﾙ・ｱｽﾘｰﾄ、株式会社Mountain Frontier 代表取締役)

野嵜 弘倫 (日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ株式会社 執行役員常務 兼 CTO)

関根 正人 (日本AMD株式会社 ｺﾏｰｼｬﾙ営業本部 ｾｰﾙｽｴﾝｼ゛ﾆｱﾘﾝｸ゛担当ﾏﾈｰｼ゛ｬｰ)

AK-69 (ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ、株式会社Flying B Entertainment 代表取締役)

MC ：国山 ハセン

観覧料 ：無料

ｲﾍ゛ﾝﾄHP：https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-basement-japan-2026

イベントスケジュール

14:00 - 14:30 開場

14:30 - 16:00 ステージピッチ（1組 ピッチ2分/質疑応答3分）

16:00 - 17:00 ジャッジ 審議時間

17:15 - 17:45 審査結果発表

17:45 - 19:00 ネットワーキング

【観覧に関する注事項】

・観覧は無料です。（16歳以下入場不可）

・当日受付にて、先着順で会場内へご案内いたしますが、会場内の座席数には上限があるため、

ご入場いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

【ジャッジプロフィール＆コメント】

上田 瑠偉

トレイルランニングで2度の世界一（2019/21年）に輝き、2022年には富士山一筆書きでギネス世界記録を達成。アスリートとして第一線で活動する一方、2020年に株式会社Mountain Frontierを設立。オリジナルブランド『Ruy』を手がける起業家としての顔も持ち、スポーツとビジネスの垣根を越えて挑戦を続けている。

「社会をより良くしていくアイディアが生まれる瞬間に立ち会えると思うと、とてもワクワクしています！Red Bull Basementで翼をさずかって世界へはばたきましょう！」

野嵜 弘倫

日本マイクロソフト株式会社 執行役員常務 兼 CTO。

Microsoft入社前にはスタートアップ企業でエンジニアリング責任者を務め、現在は技術とビジネスの両面から企業のAI変革をリード。

「Red Bull Basementでは、着眼点や挑戦する姿勢も楽しみにしています。皆さんの熱意あるアイデアを期待しています。」

関根 正人

AMD歴18年。クライアントPC、組込み機器プロセッサ、サーバプロセッサと幅広いAMD製品の技術サポートに従事。近年ではAMDコマーシャル製品のスポークスパーソンも務めている。

「Red Bull Basementは、次世代のイノベーターがテクノロジーの力で社会課題に挑戦する非常に意義のあるプログラムです。AMDは、その挑戦を支える一翼を担えることを誇りに思います。」

AK-69

愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト。

唯一無二のラップと歌の二刀流の先駆者として活動をスタートし2026年で30周年を迎えた。インディペンデントにも関わらずこれまでに5度の日本武道館単独公演を成功させ、己の生き様から生まれる“言霊”が競争社会で戦っている多くのトップアスリートや経営者達にも支持されている。

「挑み続ける姿勢は、ジャンルは違っても共通していると思っています。僕自身も何もないところから自分を信じてここまで来た人間なんで、革新的なアイディアやその着眼点ももちろんですが、皆さんの挑戦する熱意や覚悟に期待しています。そして、地元である名古屋で世界に羽ばたいて行く才能に出会えることを楽しみにしています！」



【MCプロフィール】 国山 ハセン

大学卒業後、TBSテレビに入社。数々の番組でメインMCなどを務めたのち、2021年8月からは報道番組『news23』のキャスターを務める。

2023年1月に独立後、ビジネス映像メディア「PIVOT」に参画しメインMCとして当メディアの躍進に貢献。

2025年2月、アメリカでFOX UNION Inc.を立ち上げ、米国から最先端の一次情報を各メディアで発信。













【Red Bull Basement とは】

Red Bull Basementは、メンタリングやAIツールを活用し、学生や初めて起業に挑戦する人々がアイデアをプロダクトへと成長させることを支援する、グローバルなインキュベータープログラムです。最新のAIツールや世界トップクラスのメンターによる指導を通じ、学生や若き起業家たちが抱く「世界を変えるアイデア」を、具体的なプロダクトへと進化させるためのプラットフォームを提供しています。 2024年度は世界39カ国から11万件を超える応募が殺到。選出されたベストアイデアの多くは、企業のバックアップを受けて社会実装へと動き出しています。

■2026年6月1日（月）～ 6月3日（水）ワールド・ファイナル（アメリカ・サンフランシスコ）

世界40以上の国・地域から選ばれたナショナル・ファイナリストが、テクノロジーの聖地サンフランシスコに集結。第一線の専門家によるワークショップ、ピッチコーチング、個別メンタリングを経て、最終ステージに立つトップ10が決定します。 ワールド・ファイナルは、グローバルな投資家やテックパートナー、国際的なイノベーターとの強力なネットワークを構築する絶好の機会です。世界一に輝いたグローバル・ウィナーには、賞金10万ドル（エクイティ・フリー：株式放出不要）に加え、プロジェクトの開発を加速させるMicrosoft Azureクレジット（2万5,000ドル分）など、アイデアを世界規模に拡大するための強力なリソースが提供されます。

【グローバルパートナー】

【ジャパンパートナー】

レッドブルに関する詳細はwww.redbull.comをご覧ください