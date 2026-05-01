AI搭載インカムアプリICOM CONNECTがTAISに登録

アイコム株式会社

アイコム株式会社（本社:大阪市平野区、代表取締役社長:中岡洋詞、東証プライム）は、AI搭載インカムアプリ「ICOM CONNECT」が福祉用具情報システム（TAIS）に登録されたことをお知らせします。

登録の背景

福祉用具情報システム(TAIS)は、公益財団法人テクノエイド協会が運営する、介護テクノロジーを含む福祉用具の情報発信システムです。福祉用具の利用者やその家族、また業界従事者の適切な情報収集をサポートするほか、介護に関連する補助金制度などの申請に活用されています。

当社は、より多くのお客さまや事業者に製品情報をお届けするとともに、補助金制度※を活用した導入にもご活用いただけることから、登録を行いました。

※補助の可否は各自治体により異なりますので、各自治体へご確認ください。

介護業界に向けた当社の取り組み

当社は、介護・医療現場のコミュニケーション課題を解決するソリューションを提供しています。

昨年発売したAI搭載インカムアプリ「ICOM CONNECT」には、インカム機能（通話・一斉連絡）のほかに「文字起こし機能」と「同時翻訳機能」を搭載。スタッフ同士の会話を文字化でき、外国人介護職員とも円滑なコミュニケーションが図れるなど、現場業務の効率化・迅速化に貢献しています。

TAIS登録詳細

登録製品：ICOM CONNECT

TAISコード：02356 - 000003(https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsDetail.php?RowNo=0&YouguCode1=02356&YouguCode2=000003)

分類コード：[1]900000:介護業務支援機器

AI搭載インカムアプリ「ICOM CONNECT」とは

ICOM CONNECT（アイコムコネクト）は、Android(TM)/iOS(R)のスマホに対応したAI搭載インカムアプリです。インカム機能のほかに、会話の文字起こし機能や、同時通訳機能、テキスト入力による音声発信など多彩な機能を兼ね備えています。また、当社IPトランシーバーとの通信も可能。すでにご利用中のIPトランシーバーと、本製品を組み合わせることで、さまざまなシーンに合わせた、拡張性の高い通話システムを構築できます。

https://www.icom.co.jp/lineup/products/IcomConnect/

アイコム株式会社 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38597/table/69_1_9e13d7712e3b5cd4f9999dca6538ea83.jpg?v=202605010551 ]

・定格・仕様等は改良のために予告なく変更することがあります。

・アイコム、ICOM、ICOMロゴ、telelinkは、アイコム株式会社の登録商標です。

・AndroidはGoogle LLC.の商標です。

・IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。