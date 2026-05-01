世界自然遺産の島に“もうひとつの家”を。「SANU 2nd Home 奄美大島1st」5/1(金)開業

株式会社SANU

国内最大級のシェア別荘サービス「SANU 2nd Home（サヌ セカンドホーム）」を運営する株式会社SANU（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：福島 弦）は、本日2026年5月1日（金）、鹿児島県大島郡龍郷町に新拠点「SANU 2nd Home 奄美大島1st」を開業します。

羽田空港から直行便で約2時間、さらに奄美空港からわずか10分という立地に、奄美大島の風土に寄り添う拠点が誕生しました。奄美大島1stの開業により、ニセコから奄美大島まで、各地の気候に応じたオリジナル建築が揃いました。季節や気分で「もうひとつの家」を選ぶ暮らしが、さらに豊かになります。

海の目前に浮かぶ、"もうひとつの家"

建築家ユニットSUEP.と共創した新建築モデル「ARC（アーク）」は、奄美の伝統的な高床式倉庫「高倉」を再解釈した建築です。亜熱帯の湿気を逃がす高床構造が海風を通し、地上4mに持ち上げられた客室へのアプローチは、木々の間を登るような感覚で滞在が始まります。キャビンは、滞在人数に合わせて選べるSmall（2名）・Medium（5名）・Large（6名）の3タイプ。

Mediumタイプの空間では、大家族で食卓を囲む島の文化を再解釈した「ローワーリビング（座卓）」を配置しました。あえて床に座り、目線を下げることで、境界線が消えたかのように海や森と一体になれる設計です。

窓を開け、伝統の手触りに包まれながら波音や鳥の声に耳を澄ます。暮らしを基盤にした滞在がこの島の一部になるような心地よい滞在を楽しんでいただけます。

※建築や室内のしつらえについてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000060549.html)のリリースをご確認ください

SANU 2nd Homeが提案する奄美大島で体験してほしい10のこと

マングローブカヤック美しい海が広がる

1. 奄美の希少動物博士になる

世界遺産センターや博物館で学び、夜の森へ。クロウサギに会いに行こう。

2. 金作原の原生林と御神木

ヒカゲヘゴの森を歩き、巨大なオキナワウラジロガシに挨拶する。

3. ビーチでとことんダラダラ

何もしない贅沢。波の音をBGMに、白い砂浜で時間を忘れて過ごす。

4. 島料理でお腹いっぱい

島の家庭料理を堪能。おもてなしの心を感じる。

5. 黒糖焼酎を飲み比べ

糖質ゼロでヘルシー。芳醇な香りとキレの良さを楽しむ大人の時間。

6. 奄美のソウルフード、鶏飯を作る

自分で具材を乗せて出汁をかけるスタイル。お土産キットで自宅再現も。

7. マングローブでカヌー散歩

満潮時を狙って、ジャングルの水路へ。静寂に包まれる非日常体験。

8. ピーナッツ豆腐のもちもち感

ジーマーミー豆腐を味わう。独特の食感がクセになる。

9. ビーチクリーンで恩返し

遊ばせてもらった海をきれいに。小さなゴミ一つでも拾って帰ろう。

10. 南国フルーツ三昧

タンカン、パッションフルーツ、マンゴー、そしてシークワーサー。旬の味を現地で。

奄美大島という地が「セカンドホーム」になる

SANU 2nd Home が目指すのは、一度きりの「消費的な観光」ではなく、何度もこの場所へ「通う暮らし」です。季節を変えて訪れるたびに、馴染みの場所が増え、地元の方と挨拶を交わす。地域のお祭りの季節には地元の子どもたちと交流が生まれ、やがて友達に会いに来る場所になっていく。島の時間の中に、自分や家族の居場所が育っていく、そんな体験がここから始まります。

- 「通う暮らし」を体験する（Stay）(https://stay.sa-nu.com/)： 会員以外の方も1泊から利用できる「Stay」プランをご用意。まずは一度訪れることから、島との新しい関係が始まります。- 軽やかに奄美に通う（Weekday）(https://www.sa-nu.com/weekday)： Wi-Fi環境を完備したARCは、海を眺めながらのワークスペースとしても最適です。平日の長期滞在を賢く活用することで、週末の旅行では味わえない「島で働き、島で暮らす」という生活が身近になります。* 共同オーナー型セカンドホーム「Co-Owners」や、1棟所有・運用型の「Owners」として利用いただいているオーナーも、他拠点利用として奄美大島1stに宿泊可能です。

加えて、この島の豊かな自然を未来へ繋ぐために、奄美大島1stでは「建てる・泊まる・移動する」のプロセスにおいて、環境負荷を最小化しながら滞在する新しい形を目指しました。

- 大地の循環を守る「建築」： 地盤をコンクリートで覆わず、土地の空気と水の流れを遮らない高床構造を採用。- エネルギーを自給する「滞在」： 屋根一体型の太陽光パネルと蓄電池により、奄美の太陽で日々の電力を賄う試み（ZEB認証取得予定）。- 静寂を運ぶ「BEVでの移動」： 拠点内にEV充電器を完備し、奄美市内初となるLEXUS BEV（電気自動車）で島を巡る。静かなドライブが、島の繊細な自然音をありのままに届けてくれます。屋根一体型の太陽光パネルLEXUS BEVでのクリーンな移動

また奄美大島1stの開業セレモニーには、龍郷町 竹田泰典町長、奄美市 安田壮平市長がお祝いに駆けつけてくださいました。滞在者が日常の延長として海を守る「ビーチクリーンポスト」の設営や、会員向けのイベントを地元の子どもたちにひらくプログラムなど、島と共生するプログラムを継続的に展開してまいります。

施設概要

施設名： SANU 2nd Home 奄美大島1st

所在地：〒894-0411 鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木松崎620番1

建築： ARC 9棟

アクセス： 羽田から直行便 約2時間 ／ 奄美空港から車で約10分

SANU 2nd Home

個々のライフスタイルに最適な形で、日本の美しい自然の中に独自に建築したシェア別荘―「自然の中のもう一つの家」を提供するサービスです。「Live with nature. / 自然と共に生きる。」をコンセプトに、都市と自然を行き来する新しいライフスタイルを提案します。

▼ライフスタイルに合わせて自然の中での暮らし方を選択できます。

１)ゲスト宿泊(https://stay.sa-nu.com/)

自然の中の暮らしを、1泊から。来年は “自然とともに過ごす時間” を、日常の選択肢に。公式サイト・公式LINEからのご予約が最もお得です。

２)サブスクリプション｜個人向け(https://www.sa-nu.com/weekday)

気軽に自然の中での暮らしを始められるサブスクリプションプラン

３)サブスクリプション｜法人向け(https://2ndhome-lp.sa-nu.com/forbusiness-walfare#fv)

福利厚生として導入し、社員のウェルビーイング向上を目指す企業様向けの法人契約プラン

４)共同オーナー型セカンドホームサービス(https://www.sa-nu.com/)｜個人・法人向け

自然の中での暮らしを必要な分だけ所有する、共同オーナープラン

５)1棟所有・運用型セカンドホームサービ(https://www.sa-nu.com/owners)ス｜個人・法人向け

自然の中の暮らしと資産運用を両立する、運用型別荘プラン

また拠点が広がるほど人と自然の距離が近づき豊かになるリジェネラティブな仕組みを育みながら、現在36拠点・240室を運営（2026年4月時点）。2029年には、国内外100拠点以上へと広がります。

株式会社SANU

「Live with nature. / 自然と共に生きる」を掲げるSANU<サヌ>は、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドです。人が自然と調和し、楽しく健康的にこの地球で暮らし続けるために必要なことを、新しい生活様式の提案を通じて人々に発信していきます。真面目に、未来の生き方を考える。 明るく、私たちのライフスタイルを変えていく。

所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-23-16

会社ページ https://corp.sa-nu.com/

公式Facebook : https://www.facebook.com/sanuofficial/

公式Instagram：https://www.instagram.com/sanu_2ndhome/

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