フルフレーム・ミディアムフォーマットミラーレスカメラ用レンズ「LAOWA 17mm F4 Zero-D Tilt-Shift」、「LAOWA 17mm F4 Zero-D Shift」発売

株式会社サイトロンジャパン17mm F4 Zero-D Tilt-Shift/ 17mm F4 Zero-D Shift

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、Anhui ChangGeng Optical Technology (Venus Optics)社のレンズブランド「LAOWA」の新製品「LAOWA 17mm F4 Zero-D Tilt-Shift」および「LAOWA 17mm F4 Zero-D Shift」を2026年5月1日 (金)に発売します※。

※ご注文から1か月程度でお届けいたします。

本製品は、104°という超広角な画角と、歪曲収差を極限まで抑えた「Zero-D」設計を共通のプラットフォームに採用。高度なピント面操作も可能な「Tilt-Shift」バージョンと、パースペクティブ補正に特化した「Shift」バージョンの2種類を展開し、プロフェッショナルの現場における多様なワークフローに最適なソリューションを提供します。フルフレームミラーレスカメラに最適化された設計ながら、中判センサーをもカバーする広大なイメージサークルを確保。建築写真での垂直線の補正や、風景写真のパノラマ合成、さらにティルト機能による被写界深度の自在な操作まで、写真家のあらゆる要求を正確に具現化します。

■製品特長

歪曲収差を極限まで抑えた「Zero-D」設計

12群18枚の独自の光学設計により、ディストーション（歪曲収差）をほぼゼロに抑制。建造物の直線が、画像周辺部に至るまで歪むことなく直線として正確に描写されます。これにより、補正ソフトによる後処理の手間を省くだけでなく、デジタル補正に伴う解像度の低下も防ぎ、レンズ本来の鮮鋭な画質を最大限に活かすことが可能です。

(C) Zhang Hao(C) hcc

卓越したシフト機能

「Tilt-Shift」レンズでは最大±12mm、「Shift」レンズでは最大±11mmのシフト移動が可能です。建築撮影時などに発生する台形歪みを光学的に補正し、垂直・水平を維持した完璧な構図を実現します。

シフトなしシフトあり

中判センサーをもカバーする広大なイメージサークル

フルフレームミラーレス機はもちろん、富士フイルムGFXシステムやハッセルブラッドXシステムなどの中判センサー搭載カメラにも対応。中判センサー使用時でも最大±8mmのシフトが可能であり、ラージフォーマットならではの高解像な描写力を余すことなく引き出します。

自在なピント面コントロール※

「17mm F4 Zero-D Tilt-Shift」は最大±10°のティルト機構を搭載。シャインプルーフの原理に基づき、レンズをティルト（傾斜）させることで、被写体面とセンサー面が平行でない場合でも回折現象による解像感の低下を避けつつ、被写体全体にピントを合わせることが可能です。また、逆にピント面を極端に限定した「ミニチュア効果」など、高度な選択的フォーカスを実現します。

※「Tilt-Shift」レンズのみ

(C) Kiva(C) Robert Beasley

360°回転機構によるシームレスなパノラマ合成

レンズ本体に360°回転機構を搭載。シフト方向を自在に変更でき、視差のない精密なパノラマステッチングを容易に行えます。

(C) YHLAA

汎用性の高い86mmねじ込み式フィルタースレッドを採用

超広角レンズでありながら、レンズ前面に86mm径のねじ込み式フィルターを直接装着可能です。かさばる専用フィルターホルダーを必要とせず、NDフィルターやCPLフィルターをスマートに使用できるため、フットワークを活かした風景撮影をサポートします。

最短撮影距離25cmと14枚の絞り羽根による表現力

最短撮影距離は25cmと短く、超広角ならではのパースペクティブを活かしたダイナミックな近接撮影が可能です。また、14枚の絞り羽根を採用したことで、絞り込み時には夜景や太陽などの点光源から、美しく鋭い14本線の光芒（サンスター）が得られます。

■主な仕様

(C) Alberto Ghizzi Panizza[表: https://prtimes.jp/data/corp/7828/table/385_1_3f0fc10739a88224e2c67f1a3acec515.jpg?v=202605010551 ]

※1：外形寸法、質量の数値はマウントにより多少前後します。

※本レンズを大きなティルト量および大きなシフト量で使用する場合、レンズの一部がカメラボディの一部 (大型のグリップなど)と干渉する可能性があります。カメラボディの損傷を避けるため、使用前にテストを行うか、実際の撮影状況に応じてシフト量を調整してください。

※本レンズのLマウントは、次のカメラでは使用できません。

Panasonic LUMIX S5II, S5IIX, S1II, S1RII, S1IIE

■発売概要

［商品名］LAOWA 17mm F4 Zero-D Tilt-Shift

［JAN］Sony E：4541607061682 / Canon RF：4541607061699 / Nikon Z：4541607061705 / L Mount：4541607061712 / Fuji G (GFX)：4541607061729 / Hasselblad X (XCD)：4541607061736

［希望小売価格］オープン価格

［予想市場価格］税込\270,000前後

［発売日］2026年5月1日 (金)

［商品名］LAOWA 17mm F4 Zero-D Shift

［JAN］Sony E：4541607061743 / Canon RF：4541607061750 / Nikon Z：4541607061767 / L Mount：4541607061774 / Fuji G (GFX)：4541607061781 / Hasselblad X (XCD)：4541607061798

［希望小売価格］オープン価格

［予想市場価格］税込\215,000前後

［発売日］2026年5月1日 (金)

※本製品は受注からお届けまでに1か月程度お時間をいただきます。

※予想市場価格はあくまで当社が予想する価格であり、実際の販売価格とは異なります。

※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

【商品についてのお問合せ先】

株式会社サイトロンジャパン

お客様相談室 TEL：03-6908-3116

LAOWA

LAOWAレンズの製造元であるVenus Opticsは、光学業界のエキスパートと写真愛好家が集結し、2013年に中国安徽省合肥に起業した光学メーカーです。自社開発、自社生産を行い、実用的かつ費用対効果に優れたユニークなLAOWAレンズは、創業以来世界50か国以上で販売されています。



日本公式サイト

https://www.laowa.jp

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp