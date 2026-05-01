ヤマダオリジナルエアコン「RIAIR」シリーズ第6弾！2026年モデル登場

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、オリジナルブランド「YAMADA Products（ヤマダプロダクツ）」のエアコンサブブランド「RIAIR（リエア）」より、2027年度の省エネ基準を達成した3機種、フィルター自動お掃除機能付きモデル6機種、スタンダードモデル5機種、合計14機種の2026年モデルを、2026年5月2日（土）より順次、全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて発売します。

■商品の特徴

１．2027年度省エネ基準達成モデル 3機種（6・8・10畳）

《2026年5月30日（土）発売予定》

【100V仕様】YHA-ES22S / YHA-ES25S / YHA-ES28S

省エネ基準達成

2.2kW（おもに6畳用）、2.5kW（おもに8畳用）、2.8kW（おもに10畳用）で2027年を目標年度とする省エネ基準を達成※1。電気代が気になる方にも安心してご利用いただけます。

室温みまもり（高温／低温）

暑すぎ、寒すぎを見つけて防止し、14℃以下または30℃以上で自動運転を行います※2。

抗菌・抗ウイルスフィルター

無機系銀抗菌加工により、細菌が繁殖しやすいフィルター表面を清潔に保ちます。

室内機・室外機どっちもフリーズクリーン

熱交換器をー19℃※3に凍らせて汚れを浮かし、一気に加熱することでエアコン内部のホコリやカビなどお手入れしにくい汚れを洗い流します※4。室内機だけでなく見逃しがちな室外機もワンボタンで洗浄。目詰まりを防ぎ、風量低下を抑えることで電気代の節約にも繋がります。

潤滑親水性コーティング

室内機熱交換器のフィンに、ニオイが吸着しにくい潤滑親水性コーティングを施しています。

内部クリーン運転

エアコン使用後に内部を乾燥させ、冷房や除湿運転で内部が湿ることによるカビ・ニオイの発生を抑制します。

外気温55℃対応室外機

一般的に、室外機の吸い込む空気が暑いと冷房効率が下がりますが、外気温55℃でも冷房運転が可能です※5。また暖房運転はマイナス15℃まで対応します。

安心の品質管理

AI自動検査、騒音試験、注水試験、環境試験（風向・風量）、性能試験等、安心してご利用いた だけるように徹底した品質検査を実施しております。

安心の3年保証

本体はお買い上げ日より3年間の保証※6がつくので安心してお使いいただけます。

その他主な特徴

・上下左右連続スイング

・光る液晶画面＆大きなボタンで消灯後も使いやすいリモコン

・入／切タイマーは、どちらか一方だけでなく同時設定が可能

・冷暖房運転は0.5℃単位で設定可能

・快適な「おやすみ」モード

・「エコ」モ-ド

２．フィルター自動お掃除機能付きモデル 6機種（6・8・10・14・18・20畳）

《2026年5月2日（土）発売予定》

【100V仕様】YHA-MV22S2 / YHA-MV25S2 / YHA-MV28S2【200V仕様】YHA-MV40S2 / YHA-MV40S2 / YHA-MV63S2

フィルター自動お掃除

10年分のホコリが入る大容量ダストボックスを搭載※7。お手入れの頻度を格段に減らせます。お掃除時間はたったの約6分※8。ダストボックスの取り外しも簡単です。

室内機・室外機どっちもフリーズクリーン

熱交換器をー19℃※3に凍らせて汚れを浮かし、一気に加熱することでエアコン内部のホコリやカビなどお手入れしにくい汚れを洗い流します※4。室内機だけでなく見逃しがちな室外機もワンボタンで洗浄。目詰まりを防ぎ、風量低下を抑えることで電気代の節約にも繋がります。

潤滑親水性コーティング

室内機熱交換器のフィンに、ニオイが吸着しにくい潤滑親水性コーティングを施しています。

内部クリーン運転

エアコン使用後に内部を乾燥させ、冷房や除湿運転で内部が湿ることによるカビ・ニオイの発生を抑制します。

外気温50℃対応室外機

一般的に、室外機の吸い込む空気が暑いと冷房効率が下がりますが、外気温50℃でも冷房運転が可能です※5。また暖房運転はマイナス15℃まで対応します。

安心の品質管理

AI自動検査、騒音試験、注水試験、環境試験（風向・風量）、性能試験等、安心してご利用いた だけるように徹底した品質検査を実施しております。

安心の3年保証

本体はお買い上げ日より3年間の保証※6がつくので安心してお使いいただけます。

その他主な特徴

・上下左右連続スイング

・光る液晶画面＆大きなボタンで消灯後も使いやすいリモコン

・入／切タイマーは、どちらか一方だけでなく同時設定が可能

・冷暖房運転は0.5℃単位で設定可能

・快適な「おやすみ」モード

・「エコ」モ-ド

３．スタンダードモデル ５機種（6・8・10・14・18畳）

《2026年5月2日（土）発売予定》

【100V仕様】YHA-S22S2 / YHA-S25S2 / YHA-S28S2【200V仕様】YHA-V40S2 / YHA-V56S2

抗菌・抗ウイルスフィルター

無機系銀抗菌加工により、細菌が繁殖しやすいフィルター表面を清潔に保ちます。

室内機・室外機どっちもフリーズクリーン

熱交換器をー19℃※3に凍らせて汚れを浮かし、一気に加熱することでエアコン内部のホコリやカビなどお手入れしにくい汚れを洗い流します※4。室内機だけでなく見逃しがちな室外機もワンボタンで洗浄。目詰まりを防ぎ、風量低下を抑えることで電気代の節約にも繋がります。

潤滑親水性コーティング

室内機熱交換器のフィンに、ニオイが吸着しにくい潤滑親水性コーティングを施しています。

内部クリーン運転

エアコン使用後に内部を乾燥させ、冷房や除湿運転で内部が湿ることによるカビ・ニオイの発生を抑制します。

外気温50℃対応室外機

一般的に、室外機の吸い込む空気が暑いと冷房効率が下がりますが、RIAIRは全機種、外気温50℃でも冷房運転が可能です※5。また暖房運転はマイナス15℃まで対応しています。

安心の品質管理

AI自動検査、騒音試験、注水試験、環境試験（風向・風量）、性能試験等、安心してご利用いた だけるように徹底した品質検査を実施しております。

安心の3年保証

本体はお買い上げ日より3年間の保証※6がつくので安心してお使いいただけます。

その他主な特徴

・上下左右連続スイング

・光る液晶画面＆大きなボタンで消灯後も使いやすいリモコン

・入／切タイマーはどちらか一方だけでなく同時設定が可能

・冷暖房運転は0.5℃単位で設定可能

・快適な「おやすみ」モード

・「エコ」モ-ド

※1 省エネ基準達成率100％（目標年度2027年度）

※2 熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。お買い上げ時は「切」に設定されています。

※3 冬期などの湿度の低い条件では効果が発揮できない場合があります。全ての汚れを洗い流せるものではありません。

※4 熱交換器に設置しているセンサー部周辺をー19℃に設定しています。熱交換器全体がー19℃になるものではありません。

※5 外気温とは室外機の吸い込み温度です。冷房能力を保証するものではありません。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。

※6 リモコンの保証は1年間となります。

※7 1年間のごみの量を2gで試算（当社調べ）。1年に1回を目安にお手入れをおすすめします。

※8 運転時間が積算で24時間を超えた場合、運転停止時に約6分間の自動清掃。また、停止時間が累積168時間を超えた場合、次回運転停止時に約6分間の自動清掃を行います。

製品詳細はヤマダウェブコム（ECサイト）でご確認ください。商品発売に合わせ情報掲載いたします。

URL：https://www.yamada-denkiweb.com/site/wevent/topics/riair_yselect/2026.html

※一部取り扱いのない店舗がございます。ご注文によりお取り寄せにて対応いたします。

■オリジナルブランド「YAMADA Products」

「YAMADA Products」は、長年の販売実績とお客様の声をもとに、“必要な機能を、ちょうどいい品質と価格で”提供するオリジナルブランドです。ライフスタイルやご予算に応じて選びやすいラインアップを拡充し、一人ひとりが納得して選べる「新しい当たり前」となる商品の提供を目指します。

ヤマダホールディングスは、今後も変化する市場環境を見据えながら、日本の生活者一人ひとりの暮らしに寄り添う商品とサービスを提供してまいります。