クレジットカードの番号とセキュリティコードを隠してなりすましや偽造を防止できるセキュリティシールを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売しました。

なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぎます。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能です。

【掲載ページ】

品名：クレジットカードセキュリティシール（4シート・大小各8枚入り）

品番：SL-8H-8 標準価格：1,188円（税抜き 1,080円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SL-8H-8

二重のセキュリティで厳重に守る

16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができます。

万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれていることが目視で分かります。

貼り付けたまま使える

シールを剥がす必要はなく、そのままIC決済、タッチ決済、ATMでご使用いただけます。

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【関連ページ】

データの漏洩を防ぐ

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/data.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SL-8H-8

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