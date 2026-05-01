クレジットカードの番号とセキュリティコードを隠してなりすましや偽造を防止できるセキュリティシールを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売しました。
なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぎます。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能です。
【掲載ページ】
品名：クレジットカードセキュリティシール（4シート・大小各8枚入り）
品番：SL-8H-8 標準価格：1,188円（税抜き 1,080円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SL-8H-8
二重のセキュリティで厳重に守る
16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができます。
万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれていることが目視で分かります。
貼り付けたまま使える
シールを剥がす必要はなく、そのままIC決済、タッチ決済、ATMでご使用いただけます。
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【関連ページ】
データの漏洩を防ぐ
https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/data.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SL-8H-8
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