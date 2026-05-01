クレジットカードの番号とセキュリティコードを隠してなりすましや偽造を防止できるセキュリティシールを発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売しました。


なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぎます。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能です。




【掲載ページ】


品名：クレジットカードセキュリティシール（4シート・大小各8枚入り）


品番：SL-8H-8　　標準価格：1,188円（税抜き 1,080円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SL-8H-8










二重のセキュリティで厳重に守る

16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができます。


万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれていることが目視で分かります。







貼り付けたまま使える

シールを剥がす必要はなく、そのままIC決済、タッチ決済、ATMでご使用いただけます。






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【関連ページ】


データの漏洩を防ぐ


https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/data.html




サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SL-8H-8




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