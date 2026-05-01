セルシス創立35周年　世界とつながる創作の旅を、これからも一緒に

株式会社セルシス

セルシスは、2026年5月1日に創立35周年を迎えました。

ご支援を頂いているクリエイターの皆様、パートナー企業の皆様、そしてすべてのステークホルダーの皆様に、心より感謝申し上げます。

当社は1991年の創立以来、変化する時代のニーズに合わせながら、一貫してグラフィックツールの開発・提供を続けてまいりました。ご利用いただくユーザーの声に応えた機能改善や、パートナー企業との協業を通じて、皆様と共に企業として大きな成長を遂げることができました。

セルシスの活動は、制作ツールの提供に留まりません。クリエイターが作品を世界中のオーディエンスに届け、創作の喜びを分かち合える場所の提供を進め、クリエイターと、そのコンテンツを楽しむオーディエンスにも貢献してまいります。

これからも、クリエイターの創作活動の歩み「CREATOR JOURNEY」の全てを支えるサービスを通じ、「創作体験」そのものの価値を提供し、クリエイターエコノミーの発展をグローバルでサポートしてまいります。

セルシスのこれまでのあゆみ

https://www.celsys.com/company/history/



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/