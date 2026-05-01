ASUS JAPAN、日本最大の教育分野の展示会「第17回　EDIX（教育総合展）東京」に出展

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、2026年5月13日(水)～15日(金)の３日間、RX Japan合同会社が主催する日本最大の教育分野の展示会「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展することを発表します。

開催日：5月13日(水)～15日(金)

時間：10:00～18:00(最終日のみ17:00終了)

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

小間番号：東展示棟 No.15-20

入場用バッジ登録フォーム【無料】：

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ASUSブースでは、GIGAスクール構想第2期に対応した法人・教育市場向けの最新デバイスを中心に、教育DXと生成AI時代における新たな学びを提案する展示およびセッションプログラムを実施します。

展示エリアでは、児童・生徒向けの「ASUS Chromebook」シリーズをはじめ、教員の授業や校務での活用を想定し、AI機能による業務効率化を支援する「ASUS Chromebook Plus」シリーズを展開します。また、eスポーツ教育を支える関連PC・デバイスや、AIスーパーコンピューター「ASUS Ascent GX10」も展示し、多様化する教育環境に対応するテクノロジーをご覧いただけます。

ブース内のセッションシアターでは、教育DXおよび生成AI活用をテーマに、各日複数回のセッションを開催します。データ活用やデジタル・シティズンシップ、AI時代における学びの在り方などを軸に、小学校や自治体、教育機関における具体的な取り組みを交えながら紹介します。

またID管理の「ユーザー管理クラウド」や端末管理の「GIGA端末ダッシュボード」（ウィンバード株式会社）との連携など、先生が授業に集中できるICT環境を整えるソリューション展示も行います。

このほか、来場特典として、セッション参加者を対象にASUS製品が当たる抽選企画も実施予定です（数量限定）。

＜EDIX東京 入場用バッジ登録フォーム【無料】＞

下記よりご登録いただくと、無料でご入場いただけます。

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【ASUSブース：東展示棟 No.15-20】

【ASUSセッションスケジュール】

※セッションの内容やスケジュールが変更になる可能性があります。予めご了承ください。

●教育機関・GIGAスクール専用コールセンター

0800-805-1113

通話料無料、受付時間：9:30~18:30（年中無休）

●法人さま専用ご相談窓口お問い合わせフォーム

一括購入については、こちらのフォームよりお問い合わせください。納期・価格について、担当者がご相談を承ります。

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