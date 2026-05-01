導入費用の最大350万円を補助！自由診療クリニック特化型DXツール「B4A（ビーフォーエー）」がデジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールに認定

株式会社B4A

株式会社B4A（代表取締役CEO：植松 正太郎）は、経済産業省・中小企業庁が推進する「中小企業デジタル化・AI導入支援事業（通称：デジタル化・AI導入補助金）の支援事業者」として認定を受けたことをお知らせいたします。

これにより、当社が開発・販売する自由診療クリニック特化型DXツール「B4A（ビーフォーエー）」の導入や利用において、最大350万円の補助金を申請することが可能になります。

デジタル化・AI導入補助金の概要

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の積極的なITツール導入を支援するため、国が提供している補助金制度です。

（参照：「デジタル化・AI導入補助金」公式サイト https://it-shien.smrj.go.jp/ ）

B4Aは以前より対象ツールとして認定されております。本年も昨年同様、最大350万円（導入費用の3分の2）まで補助金の申請が可能です。

※デジタル化・AI導入補助金の活用には対象条件・交付審査があり、交付を保証するものではありません。

◇B4Aのデジタル化・AI導入補助金活用に関するお問い合わせ：https://www.b4a.co.jp/request-info-form

B4Aの開発体制について

B4Aはクラウド型のツールであるため、導入先クリニックのご要望に応じて日々機能をアップデートしております。弊社は業界最大級の開発組織を抱えており、圧倒的な機能リリースのスピードとともに、エラーが起きにくい安定したシステム環境を実現しています。

今後も業界で最も先進的な機能提供に尽力し、自由診療クリニックの業務を効率化することでクリニックスタッフの負担を軽減するのみならず、クリニックに日々通っているお客様にとっても来院体験の質・満足度向上を果たしてまいります。

◇現在B4Aでは、業界最先端のツールでありつづけるために尽力してくれるエンジニア、プロダクトマネージャー等を募集しております。詳しくはこちらをご覧ください。

採用サイト：https://jobs.b4a.co.jp

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで600院以上で導入いただいております（2026年5月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form(https://www.b4a.co.jp/request-info-form)

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表取締役CEO：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売