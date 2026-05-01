セイノー情報サービス、ワンストップ型3PLで製品供給体制を早期構築

株式会社セイノー情報サービス

株式会社セイノー情報サービス（以下、当社）は、Point Mobile Japan株式会社（以下、PMJ）に対し、ワンストップ型3PLサービスを提供し、日本市場向け業務用モバイル端末の物流体制構築を支援しました。PMJは当社サービスを活用することで、国際輸送から国内倉庫、全国配送、修理（リペア）までを一体化し、約4か月で安定供給体制を整えています。

Point Mobile Japan株式会社 取扱製品

日本市場参入に伴う物流課題

PMJは、韓国・ソウルに本社を置くPoint Mobileの日本法人として2024年9月に設立され、日本市場に特化した事業を展開しています。国内ではハンディターミナルやタブレット型端末の導入が進んでおり、迅速かつ安定した物流供給網の構築が重要な経営課題となっていました。

設立当初からPMJは、国際輸送、通関、国内倉庫、配送、修理までを分断せずにワンストップで委託できる体制の構築を重視していました。複数ベンダーに分けた運用も検討されましたが、管理負荷の増大や責任範囲の分散リスクを踏まえ、包括的に委託できる3PLパートナーの選定が不可欠と判断しました。

ワンストップ型3PLによる支援内容

当社は、マネジメントセンターと神奈川県厚木市にあるテクニカルセンターを核とした物流体制を構築しています。マネジメントセンターが全国の物流拠点と輸送ネットワークを統合的に管理し、厚木テクニカルセンターがIT資産のキッティングやリペアなどの専門業務を担うことで、国際輸送から国内物流、リペア業務までを一体で提供する物流体制を提案しました。

導入準備段階では、輸入書類の整備支援に加え、PO単位での概算物流コスト算出や、海上・航空それぞれの輸送モード別シミュレーションを実施しました。さらに、キッティング業務を含めた具体的な業務フローおよび運用マニュアル案を提示し、立ち上げ後の運用イメージを事前に共有しました。これにより、分断のない統合型オペレーションを短期間で立ち上げる体制を整えました。

セイノー情報サービス 3PLサービスの概要図

約4か月で物流基盤を構築

当社は、プロジェクト開始から約4か月で物流基盤を構築しました。

国際輸送から修理対応までを一体で設計・運用する仕組みを整備したことで、PMJは運用管理負荷を軽減するとともに、全国配送網を活用し、出荷量が急増した局面でも安定供給を維持しています。想定を上回るスピードで立ち上げを完了できたことは、設立初年度からの大口案件の開始や出荷拡大への対応を可能にする基盤となりました。

今後の展望

PMJは、累計売上20億円規模の達成を目標に掲げ、国内モバイルデバイス市場でのシェア拡大を目指しています。画像認識技術や次世代通信対応デバイス、POS・決済端末分野への展開も視野に入れています。

当社は今後も物流面での安定供給と運用支援を継続し、PMJの事業成長を支えるパートナーとして連携してまいります。

詳細を見る :https://www.siscloud.jp/introduction/pmj.html

セイノー情報サービスとは

セイノーホールディングスグループのIT企業として、倉庫管理システム「SLIMS」をはじめとする物流システムの開発・運用などのITサービスと、物流センター運営をはじめとする物流アウトソーシングサービスの2つの事業を展開しています。LLP（リードロジスティクスプロバイダー）のコンセプトのもと、物流のあるべき姿をお客様とともに描きながら、設計から運用・改善まで一貫して支援しています。

会社名：株式会社セイノー情報サービス

代表者：代表取締役社長 矢野 光章

所在地：

設 立：1984年 3月 1日

URL ：https://www.siscloud.jp/

お問い合わせはこちら :https://pages.siscloud.jp/othertoiawase.html物流に関するお悩みはお気軽にご相談ください