「システム PH」誕生100周年。ルイスポールセンより、限定モデル「PH センテナリー・コレクション」が登場

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部（以下大塚家具）は、1874年創業のデンマークの照明ブランド「Louis Poulsen（ルイスポールセン）」より、革新的な照明デザイン「システム PH」の誕生100周年を記念した特別モデル「PH センテナリー・コレクション」の取り扱いを開始いたしました。

システム PH について

1926年、デザイナーであり建築家、文化批評家でもあったポール・ヘニングセン（1894-1967）によって、アイコニックな「3枚シェードシステム」が開発されました。後に「システム PH」と呼ばれるこの革新的なデザイン・システムは、計算し尽くされたシェードの構成と理想的な角度、そして合理性に基づくフォルムによって成り立っています。電球の眩しさ（グレア）を遮り、必要な場所に良質な光を届けるこの設計思想は、ルイスポールセンの照明デザインの中核を成し続けています。この記念すべき100周年の節目を祝し、ポール・ヘニングセンによるヘリテージ・デザインを現代に伝える「PH センテナリー・コレクション」が誕生しました。エイジド・ブラスが放つ温かみのある輝きを、ぜひ大塚家具のショールームでお楽しみください。

PH センテナリー・コレクション 取り扱い商品一覧

■PH 1/1 シャンデリア センテナリー・エディション（3灯）＜世界数量限定 1,000台＞

展示店舗：新宿、大阪南港、神戸、池袋

■PH 1/1 シャンデリア センテナリー・エディション（6灯）＜世界数量限定 400台＞

展示店舗：有明

■PH 3/2 テーブルランプ センテナリー・エディション

展示店舗：有明、新宿、神戸

■PH 3 1/2 -2 1/2 フロアランプ センテナリー・エディション

展示店舗：有明、新宿、池袋、南船橋、ベッドルームギャラリー銀座、名古屋、神戸、大阪南港、福岡

※大塚家具では、PH 1/1 シャンデリア センテナリー・エディション（9灯）の取り扱いはございません。

ルイスポールセンは、1874年にデンマークで設立された世界的な照明ブランド。ポール・ヘニングセンをはじめ、アーネ・ヤコブセンやヴァーナー・パントンなど、さまざまなデザイナーとコラボレーションし、卓越した光を提供するタイムレスで高品質な製品を生み出しています。

【商品概要】

「PH 1/1 シャンデリア センテナリー・エディション」

デザイン：ポール・へニングセン

＜3灯＞世界数量限定 1,000台

サイズ：W527xD527xH344mm

税込価格：562,100円

引掛シーリング取付型、全長 1,654mm、3.8kg

＜6灯＞世界数量限定 400台

サイズ：W606xD606xH344mm

税込価格：1,013,100円

ネジ取付型、要工事、全長 4,000mm、6.1kg



本モデルは、1933年から1960年代半ばまでルイスポールセンのカタログに掲載され、かつて「ボンバードマン・シャンデリア」の愛称で親しまれた名作を復刻したものです。「システム PH」の中で最小サイズとなる「PH 1/1」を初めて復刻採用し、エイジド・ブラスに繊細なヘアライン加工を施した本体に、ダスティ・テラコッタ色の口吹き乳白ガラスを組み合わせています。コンパクトながらも密度感のある美しい光が空間を彩ります。すべての製品に手作業でシリアル番号が刻印され、世界限定数量のみ展開される、コレクターズ・アイテムです。

「PH 3/2 テーブルランプ センテナリー・エディション」

デザイン：ポール・へニングセン

サイズ：W285xD285xH455mm

税込価格：269,500円

2.9kg

「PH 3 1/2 -2 1/2 フロアランプ センテナリー・エディション」

デザイン：ポール・へニングセン

サイズ： W330xD330xH1300mm

税込価格：381,700円

7.3kg

1927年に発表された初期モデルをベースとした本製品は、ポール・ヘニングセンが1926年に確立した「3枚シェードシステム」の原点を忠実に守りながら、現代に蘇らせたモデルです。トップシェードにアンバーガラス、ミドルおよびボトムシェードに乳白ガラスを組み合わせた仕様。外側に光沢、内側にマットなサンドブラスト加工を施したガラスシェードは、眩しさを抑えた心地よい光を創り出します。点灯時には、上方へ広がる琥珀色の温かな光と、下方へ届く柔らかな白い光が絶妙に溶け合い、空間に豊かな表情とアクセントをもたらします。ベースと支柱には、ラッカー仕上げを施したエイジド・ブラス（真鍮エイジング加工）を採用。落ち着きのある質感がアンバーガラスと相まって、100年の歩みを物語るような、ヴィンテージの風合いを醸し出します。