【FUJI ROCK FESTIVAL 2026出演】世界中で話題沸騰！ アンジーヌ・ド・ポワトリーヌの作品が待望の一般発売決定！

株式会社ディスクユニオンアンジーヌ・ド・ポワトリーヌ（ANGINE DE POITRINE）

ANGINE DE POITRINE アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ

世界中で話題沸騰! 正体不明マス・ロックデュオのアルバム『VOL.1』『VOL.2』が待望のCDとレコードで一般発売決定! 帯・解説付き国内仕様盤も発売!

2019年よりカナダはケベック州にて結成。5年に渡るライヴ活動修行の末誕生した2024年のデビュー作『VOL.1』が大きな話題を呼んだデュオ アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ。予測不能なマス・ロックアプローチと踊るしかなくなるグルーヴ感、匿名性重視のステージ衣装に身を包んだ圧巻のパフォーマンスは瞬く間に支持を獲得し、本国の人気トーク番組に出演した事もあってお茶の間にも進出。そして2026年発表の『VOL.2』で人気は世界へ拡大し、FUJI ROCK FESTIVAL 2026出演を含むワールドツアーも決定と無敵状態になりました。そこへ燃料を追加するかのように『VOL.1』、『VOL.2』のフィジカル化が決定しました!

■VOL.1

ANGINE DE POITRINE / VOL.1

デュオの記念すべき初陣となった『VOL.1』はまさにアンジーヌ・ド・ポワトリーヌ印のみで出来たエネルギッシュな1枚。リスペクトしているキング・ギザード・アンド・ザ・リザード・ウィザード、フランク・ザッパの情熱をダイレクトに注いだ曲達は、全編制御不能な大暴れっぷりを盤に刻み込んでいます。"Tohogd"のドンドン衝動が溢れてくる構成に驚きアンジーヌ・ド・ポワトリーヌと一緒に異次元の彼方まで行きましょう。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=eoRooHMdZzw ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2WpwnSvwkJw ]

ANGINE DE POITRINE / VOL.1

●アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ / 第一集 (帯・解説付き国内仕様LP)

輸入国内仕様LP(レコード) 6,820円(税込)

2026年7月22日発売予定

●アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ / 第一集 (帯・解説付き国内仕様CD)

輸入国内仕様CD 3,410円(税込)

2026年7月22日発売予定

●ANGINE DE POITRINE / VOL.1 (LP)

輸入LP(レコード) 5,940円(税込)

6月下旬入荷予定

●ANGINE DE POITRINE / VOL.1 (CD)

輸入CD 2,860円(税込)

6月下旬入荷予定

■VOL.2

ANGINE DE POITRINE / VOL.2

『VOL.1』に引き続き「踊れるマス・ロック」を根底に敷いた『VOL.2』は、デュオの魅力を全世界に知らしめる事になった重要作であります。少し粘り気と渦を巻くような呪術的な展開が増えた本作は、無軌道を描くアンサンブルは勿論シンプルな装いでもクールでリスナーのハートを射抜く技量を持っている事を示す! アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ史上最も踊れるナンバーとなった"Fabienk"を筆頭に研ぎ澄まされたバーストエネルギーが充満した並びを聴き逃さないで!

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=qoCsA4XVNVE ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=uO1vFqKCKd8 ]

ANGINE DE POITRINE / VOL.2

●アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ / 第二集 (帯・解説付き国内仕様LP)

輸入国内仕様LP(レコード) 6,820円(税込)

2026年7月22日発売予定

●アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ / 第二集 (帯・解説付き国内仕様CD)

輸入国内仕様CD 3,410円(税込)

2026年7月22日発売予定

●ANGINE DE POITRINE / VOL.2 (LP)

輸入LP(レコード) 5,940円(税込)

6月下旬入荷予定

●ANGINE DE POITRINE / VOL.2 (CD)

輸入CD 2,860円(税込)

6月下旬入荷予定

【商品詳細】

https://diskunion.net/indiealt/ct/news/article/1/139288