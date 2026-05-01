【ブランド史上初】グリッター入りリップが「FRANGES DIVINES」から数量限定で5/14(木)リリース

株式会社佐々木商店

株式会社佐々木商店(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐々木伸一)が展開するリップブランド「FRANGES DIVINES」は、ブランド史上初のグリッター入りリップ1種を5/14(木)より公式EC・取扱い店・POPUPにて発売開始いたします。

『光、あそばせ。』

「知性は、その唇に宿る。光を自在に操る、大人のための遊び心。」

繊細な輝きをお手持ちのリップの上で楽しめるグリッターシリーズが新登場。

＜ 綺羅星 KIRABOSHI K1＞

夜空に散りばめられた星のように、

静かにきらめく光を唇に。

「綺羅星（きらぼし／きらほし）」は、夜空にきらめく無数の星や、華やかに着飾って並ぶ大勢の人々を指す言葉です。

本製品は、ほのかにピンクなクリアカラーのラメ入りリップ。

お手持ちのリップに重ねることで、色を変えることなく、印象だけを洗練へと導きます。

繊細な光の粒が唇の上でやわらかく広がり、奥行きのある仕上がりを演出します。

主張するのではなく、整える。飾るのではなく、引き立てる。

華やかさに頼らない、大人のためのきらめきを演出する口紅です。

従来品同様、なめらかな塗り心地。

そのきらめきは、唇だけのものではありません。

まぶたに、頬に。

光を添えたいすべての場所へ。

ひとつの輝きが、顔全体に統一感のある印象をもたらします。

大人が遊べる、上品なきらめきを。

マイクロプラスチックフリー

綺羅星は、プラスチックを含むグリッターを使わずガラス由来の無機素材のグリッターを採用しています。

光を繊細に反射する粒子が唇の上でなめらかに広がり、奥行きのあるきらめきを演出します。

目に見えない部分にも、美しさへの配慮を。

商品概要

FRANGES DIVINES Rouge Euphoris de la soue

Made in Japan

内容量：４ｇ

価格：6,380円(税込)

発売日・発売場所

2026年5月14日(木)

●公式ECサイト(正午12時販売開始)：https://f-divines.com/

●L'instant joli / CausetteJoli KAMAKURA(直営鎌倉店)：https://www.instagram.com/lcjoli/

●L'instant joli / CausetteJoli KAMAKURA(直営京都店)：https://www.instagram.com/ljcjkyoto/

●FRANGES DIVINES (フランス・パリ店)：https://www.instagram.com/franges_divines/

●東武百貨店 池袋店2F 1番地クローズアップステージ POPUP 2026年5月14日(木)～5月20日(水)

(パーソナルカラー診断あり・情報はHPにて随時お知らせ)

POPUP情報

●あべのハルカス近鉄本店 POPUP 2026年5月27日(水)～6月2日(火)

(タワー館２階化粧品売場 特設会場)

●NEWoMan横浜 POPUP 2026年6月11日(木)～6月17日(水)

(6階 2416MARKET内) (パーソナルカラー診断あり・情報はHPにて随時お知らせ)

上記POPUPでも＜綺羅星 KIRABOSHI K1 ＞の販売を行います。

FRANGES DIVINES について

MADE IN JAPANの圧倒的多⾊展開のLIPブランドとしてフランス パリでスタート。女神の前髪という意味があります。

レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉が原文とされている「幸運の女神には前髪しかないので、向かってくるときにつかまなければならない。通り過ぎてから慌てて捕まえようとしても、後ろ髪がないのでつかむことが出来ない」という教訓を説いた言葉に着想。

とろけるような塗り心地とシアーなのに見たまま発⾊と自然な艶感が特徴のリップは口紅の色展開としては珍しい40色展開。

フランスのオペラ地区にあるパリ店と、国内では公式ECとともに、姉妹ブランドであるコゼットジョリ直営店L’instant joli / CausetteJoli KAMAKURA・KYOTOの2店舗にて展開中。

株式会社佐々木商店について

2009年創業。『「素敵でありたい」を叶える』を経営理念にプロ用ジェルネイル用品をはじめ様々な化粧品を展開する医薬部外品・化粧品メーカー。

経済産業省がサービス産業および地域経済の活性化を目的として創設した「おもてなし規格認証」の金認証を取得。

佐々木商店：https://no-nali.com/

【卸事業】「No nail No life OnlineShop」https://no-naillife.com/

【小売事業】

「Causette.Joli」https://www.causettejoli.jp/

「Simpleday」https://simpleday.jp/

「FRANGES DIVINES」https://f-divines.com/

SDGsの取り組み

佐々木商店では、私たちに出来る事から SDGs に取り組み、二次的な達成も含めると17項目すべてのゴールを達成いたしました。

今後も、よりよい世界を目指す社会の一員として、より一層貢献できる企業を目指して参ります。

https://www.causettejoli.jp/view/page/sdgs