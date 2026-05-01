日本マルチペイメントネットワーク推進協議会

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会は、キャッシュレス納付推進協議会※の構成員である国税庁、総務省、地方税共同機構、金融庁、日本銀行、全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会とともに、ＳＮＳ等を活用したキャッシュレス納付推進の共同ＰＲ第二弾を本日より開始します。

第二弾は、法人・個人の消費税、自動車税・軽自動車税、固定資産税の納付時期にあわせて2026年５月１日（金）～22日（金）に実施します。

※キャッシュレス納付推進協議会は、2024年５月、キャッシュレス納付の課題や事業者ニーズの把握、取り組み方法の協議、利用勧奨ツールや利用勧奨方法の見直しなど各種施策の企画・立案をすることを目的に、上記の官民の関係者を構成員として発足。

本年1月に実施した第一弾に続き、官民が一体となってキャッシュレス納付のメリットを継続的に発信することで、納税者の皆さまが「いつでも、どこでも」手軽に納税できる環境の定着を目指します。

特に、多くの方に納税機会が訪れるこの5月の時期に、お手元のスマートフォンやPCから「待ち時間ゼロ」で完了するキャッシュレス納付の快適さを、この機会にぜひご体感ください。当会は、これからも関係各所と手を取り合い、皆さまの日常に寄り添った納税のデジタル化を推進してまいります 。

■ペイジーを活用したキャッシュレス納付のご案内

キャッシュレス納付の代表的な手段のひとつである「ペイジー」は、金融機関のインターネットバンキングやATMから、国税や地方税などを24時間いつでも簡単に納付できるサービスです。時間や場所を選ばずに利用できるため、法人・個人を問わず多くの方にご利用いただいています。

＜ペイジーキャンペーンの実施について＞

共同ＰＲの期間中、ペイジーを利用された方を対象にキャンペーンを実施しています。自動車税などのお支払いには、キャンペーン期間中の大変お得なこの機会に、ぜひペイジーをご利用ください。

キャンペーンの詳細や注意事項等はキャンペーンサイトをご覧ください。

キャンペーンサイト：https://www.pay-easy-campaign.com

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日本マルチペイメントネットワーク推進協議会事務局 https://www.jampa.gr.jp/(https://www.jampa.gr.jp/)