イベント・広告・販促・マーケティング業界に関連する商品・サービスが一堂に会するイベント業界の為のビジネスショー『イベントツールウエストジャパン2026』。今年も大阪で開催、現在来場登録を受付中！
広告、販促、イベント業界の皆様、必見！ 西日本最大級、イベント・販促・マーケティング業界に関連する商品・サービスが一堂に会する『イベントツールウエストジャパン2026』。
アトラクションなどの集客ツール企業をはじめ、施工・レンタル・販促グッズ・装飾・音響・映像・デジタルサイネージ・遊具・WEB関連など、多数の関連企業が出展します。
今年で14回目を迎える本イベントでは、イベント主催団体・自治体・商業施設・広告会社や
企業の広報・マーケティング担当者などが来場し、商談やビジネスマッチングの場として
ご活用いただいています。皆様のご来場をお待ちしております。
◆開催概要
・イベント名：イベントツールウエストジャパン2026 ※入場料：無料 (事前登録制)
・会 期：2026年5月12日(火)・13日(水) 10:00～17:00
・会 場：大阪南港 ATCホール
・主 催：テレビ大阪、アジア太平洋トレードセンター
・イベント概要、来場事前登録（入場無料）はこちら
→ https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/(https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/)
今回は、クリエイター、クリエイティブ関連企業ゾーンを新設し、
大阪で活動するメビッククリエイティブクラスター掲載企業、
大阪デザイン振興プラザ（ODP）入所企業のクリエイターや企業20社が、新たに出展、
前年度を大きく上回る規模での開催となります。
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★イベント概要、来場事前登録（入場無料）はこちら
→ https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/(https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/)
過去開催の様子
★本年もイベント業界のトッププロデューサー、ディレクターによる基調講演と座談会
（名刺交換会あり）を予定。https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/#program
◎5/12（火）
●15時～ 基調講演テーマ：『B to Cイベント集客のポイント』
・集客ビジネスコンサルタント、元株式会社ドリームスタジオ代表 松本 公一氏
●15時40分～ 座談会テーマ：『成功体験から学ぶ／イベントを成功に導くために必要なもの』
・元株式会社ドリームスタジオ代表 松本 公一氏
・大阪プロレス株式会社 営業部長 ブラックバファロー氏
・アジア太平洋トレードセンター ホール事業部 リーダー 篠垣 雅男氏
・株式会社Makicom執行役員 今泉 敦史氏
◎5/13（水）
●15時～ 基調講演テーマ :『大人気！リングの設置出来ないスペースでも開催可能！集客コンテンツとしてのプロレス活用法』
・大阪プロレス株式会社 代表取締役社長 ゼウス氏、営業部長 ブラックバファロー氏
●15時40分～ 座談会テーマ：『成功体験から学ぶ／イベントを成功に導くために必要なもの』
・大阪プロレス株式会社 代表取締役社長 ゼウス氏、営業部長 ブラックバファロー氏
・元株式会社ドリームスタジオ代表 松本 公一氏
・株式会社イベントバンクイベント・パートナーシップディレクター 三村 祐二氏
・東映株式会社事業推進部中部営業室 マネージャー 岩田 尚樹氏
過去開催の様子
◆問い合わせ
イベントツールウエストジャパン運営事務局(テレビ大阪事業局内)
電話：06-6947-1912（平日10:00～18:00）
◆メールアドレス：eventtool@tv-osaka.jp
◆公式HP／来場登録（無料）：https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool(https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool)
※公式HPでは、出展案内、昨年度の報告書がご覧になれます。