イベント・広告・販促・マーケティング業界に関連する商品・サービスが一堂に会するイベント業界の為のビジネスショー『イベントツールウエストジャパン2026』。今年も大阪で開催、現在来場登録を受付中！

写真拡大 (全13枚)

テレビ大阪株式会社

広告、販促、イベント業界の皆様、必見！ 西日本最大級、イベント・販促・マーケティング業界に関連する商品・サービスが一堂に会する『イベントツールウエストジャパン2026』。

アトラクションなどの集客ツール企業をはじめ、施工・レンタル・販促グッズ・装飾・音響・映像・デジタルサイネージ・遊具・WEB関連など、多数の関連企業が出展します。



今年で14回目を迎える本イベントでは、イベント主催団体・自治体・商業施設・広告会社や


企業の広報・マーケティング担当者などが来場し、商談やビジネスマッチングの場として


ご活用いただいています。皆様のご来場をお待ちしております。





◆開催概要


・イベント名：イベントツールウエストジャパン2026　※入場料：無料 (事前登録制)


・会 期：2026年5月12日(火)・13日(水) 10:00～17:00


・会 場：大阪南港 ATCホール


・主 催：テレビ大阪、アジア太平洋トレードセンター


・イベント概要、来場事前登録（入場無料）はこちら　


→　https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/(https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/)




今回は、クリエイター、クリエイティブ関連企業ゾーンを新設し、


大阪で活動するメビッククリエイティブクラスター掲載企業、


大阪デザイン振興プラザ（ODP）入所企業のクリエイターや企業20社が、新たに出展、


前年度を大きく上回る規模での開催となります。


---------------------------


★イベント概要、来場事前登録（入場無料）はこちら　


→　https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/(https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/)



過去開催の様子

★本年もイベント業界のトッププロデューサー、ディレクターによる基調講演と座談会


（名刺交換会あり）を予定。https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/#program



◎5/12（火）


●15時～　基調講演テーマ：『B to Cイベント集客のポイント』　


・集客ビジネスコンサルタント、元株式会社ドリームスタジオ代表　松本 公一氏


●15時40分～　座談会テーマ：『成功体験から学ぶ／イベントを成功に導くために必要なもの』


・元株式会社ドリームスタジオ代表　松本 公一氏


・大阪プロレス株式会社　営業部長　ブラックバファロー氏


・アジア太平洋トレードセンター　ホール事業部 リーダー　篠垣 雅男氏


・株式会社Makicom執行役員　今泉 敦史氏



◎5/13（水）


●15時～　基調講演テーマ :『大人気！リングの設置出来ないスペースでも開催可能！集客コンテンツとしてのプロレス活用法』


・大阪プロレス株式会社　代表取締役社長　ゼウス氏、営業部長　ブラックバファロー氏


●15時40分～　座談会テーマ：『成功体験から学ぶ／イベントを成功に導くために必要なもの』


・大阪プロレス株式会社　代表取締役社長　ゼウス氏、営業部長　ブラックバファロー氏


・元株式会社ドリームスタジオ代表　松本 公一氏


・株式会社イベントバンクイベント・パートナーシップディレクター　三村 祐二氏


・東映株式会社事業推進部中部営業室 マネージャー　岩田 尚樹氏



過去開催の様子













◆問い合わせ


イベントツールウエストジャパン運営事務局(テレビ大阪事業局内)


電話：06-6947-1912（平日10:00～18:00）


◆メールアドレス：eventtool@tv-osaka.jp


◆公式HP／来場登録（無料）：https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool(https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool)


※公式HPでは、出展案内、昨年度の報告書がご覧になれます。