熊対策用品の取扱いを開始

株式会社トスネット

株式会社トスネット（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：氏家 仁、以下「当社」）は、このたび、株式会社防除研究所（本社：岐阜県大垣市、代表取締役：梅木厚生）と販売店契約を締結し、熊対策用品の取扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。

近年、全国各地で熊の出没が大きな社会課題となっております。山間部に限らず、住宅地周辺、観光地、公共施設周辺などでも被害防止への対応が求められており、自治体や事業者における実効性のある対策の重要性が高まっています。こうした状況を踏まえ、当社は、警備業務で培ってきた現場対応力と安全管理の知見を活かし、自治体をはじめ、山間部等の工事現場、各種イベント会場、施設管理の現場などに対し、熊対策用品の提案を進めてまいります。

今回取扱いを開始する主な製品は、AIカメラで熊の出没を検知し、音や光で警告・威嚇を行うクマ撃退システム「ベアラート」、携帯型クマ撃退システム「IKAZUCHI（イカズチ）」、プロ仕様クマ撃退スプレー「KUMA-911」です。

「ベアラート」は、AIカメラによる熊の検知機能と警告機能を備え、人と熊の接近リスクの低減を図る製品であり、屋外作業者、食品事業者、学校・保育園、屋外イベント関係者、住宅地域など、幅広いロケーションでの活用が想定されています。

「IKAZUCHI（イカズチ）」は、音と光の相乗効果により熊を遠ざける携帯型クマ撃退システムであり、従来の熊よけスプレーのように一度の噴射で使い切るものではなく、繰り返し利用できる点が大きな特長です。一般的なスプレー型製品と比較して、風向きの影響を受けにくく、一定の距離を保って使用しやすいこと、同日複数回の使用や複数頭出没時への対応がしやすい点に特徴があります。加えて、刺激物を飛散させる方式ではないため、多くの人々が集まるイベント会場など、周囲への配慮が特に求められる場面でも活用しやすく、訓練・練習用途としても繰り返し使用できる点に優位性があります。

「KUMA-911」は、最大約10mの飛距離と約10秒の噴射時間を有するプロ仕様のクマ撃退スプレーで、国産カプサイシンを使用し、ノンフロンガスを採用した製品です。熊との安全距離を保ちながら防御する手段として活用が見込まれます。

当社は、これらの製品について、販売・リース・レンタルの各形態に対応し、お客様の利用目的や導入規模に応じた柔軟な提案を行ってまいります。自治体向けの提案に加え、山間部や郊外での工事現場、商業施設、屋外イベント等への設置提案を進めるほか、当社警備員の携行装備としての活用も進め、現場における安全性のさらなる向上を図ってまいります。

当社は、警備事業を中核としながら、社会に安全・安心を提供する企業グループとして、防犯、事故防止、防災のみならず、野生動物対策を含むさまざまな分野へとサービス領域を広げております。今後も、現場の実情に即した製品・サービスの提供を通じて、多くの人々が安心して暮らせる社会づくりに貢献してまいります。

【パンフレットダウンロード】

クマ検知・警告機能付AIカメラ ベアラート(https://www.tosnet.co.jp/service/images/equipment/bealert.pdf)携帯型クマ撃退機 IKAZUCHI（イカズチ）(https://www.tosnet.co.jp/service/images/equipment/ikazuchi.pdf)クマ撃退スプレー KUMA-911(https://www.tosnet.co.jp/service/images/equipment/kuma-911.pdf)

【会社概要】

株式会社トスネット

代表者：代表取締役社長 氏家 仁、代表取締役専務 佐藤 雅彦

所在地：宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目10番1号

事業内容：警備事業・電源供給事業（グループ事業含む）

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（株式コード：4754）

ウェブ：https://www.tosnet.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社トスネット

営業統轄部 我妻、石橋

TEL：022-299-5759

お問い合わせフォーム：https://tosnet.co.jp/order/?g=1