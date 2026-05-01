自由を愛する野心的でセンセーショナルな香水「Etat Libre d’Orange（エタ リーブル ド オランジェ）」が、日本初の単独店を原宿に5/7（木）オープン。ブランド独自の思想を空間へと昇華

NOSE SHOP株式会社Etat Libre d’Orange 原宿

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、日本初となる「Etat Libre d’Orange（エタ リーブル ド オランジェ）」のブランド単独店を東京・原宿に2026年5月2日（土）プレオープン・5月7日（木）グランドオープンいたします。

Etat Libre d’Orangeは、フランス・パリで2006年に誕生したニッチフレグランスブランド。“自由”をコンセプトに掲げ、既存の香水の常識や美意識にとらわれない、野心的でセンセーショナルな香りを発表しつづけています。生み出される香りは情熱的で豊かでありながら、ユーモラスで挑発的な表現を追求。香りを通じて価値観に問いを投げかけ、その姿勢は単なるフレグランスブランドにとどまらず、ひとつのカルチャーとして世界中で支持を集めています。

NOSE SHOPでは、2018年に日本初上陸ブランドとして取り扱いを開始。当時から、エッジの効いたコンセプトやユニークな香りで高い人気を誇るブランドです。また、過去にはEtat Libre d’Orangeと

共同で、NOSE SHOPの店舗ジャックイベントを開催するなど、日本におけるニッチフレグランスの可能性をともに広げてきた大切なパートナーでもあります。

香りを単なるプロダクトではなく、自己表現のひとつとして提示してきたブランドによる日本初の単独店。その思想を空間全体で体験できる新たな拠点が原宿に誕生します。

香りを“反逆”として捉える、ブランドの思想を体現した空間

Etat Libre d’Orange 原宿

今回のブランド単独店は、香りを目には見えないアイデンティティの表現として捉えた、“反逆”がコンセプト。ブランドの大胆で型破りな精神を具現化した店舗です。

外観には鮮やかなブルーを採用し、原宿の街における視覚的なシンボルに。開かれた印象を持ちながらも、一歩足を踏み入れると落ち着いたパーソナルな体験へとつながるアプローチです。また、コンセプトが描かれた「マニフェスト・ウォール」のベンチは、この空間で出会った人々が立ち止まり、交流するための場として存在しています。開放的なレイアウトによる、自由な回遊と出会いを目指しました。

店内には、ブロンズメッシュの天井が広がり、光の透過によって影と反射を織りなしながら繊細な表情を生み出します。奥行きと動きのある演出により、閉じた空間でありながら開放的な印象へとつなげました。

また、壁面にはガラス収納を備えた棚を配置し、機能性を保ちながら空間に自然と溶け込む設計に。人気アイテムが明快に際立つ構成です。

その他、店内の中心には、円形のフレグランスバーを配置。香りを試す場であると同時に、対話や発見を生み出すきっかけの場として、五感を通じた体験へと誘います。また、可動式の設計によりイベントやプロモーションにも柔軟に対応。照明は空間の印象を大きく左右する要素として設計されており、温かく親密な光が香りの発見をより印象的な体験へと導きます。

ブランドの思想を空間へと昇華した日本初の単独店で、新たな自分と香りとの出会いをお楽しみください。

ブランドからのメッセージ

原宿に、ほんの少しの"ル・マレ"のエスプリを。

エタ リーブル ド オランジェは、長年にわたり歩みをともにしてきたパートナー、NOSE SHOPとの親密なコラボレーションにより、日本初のブティックをオープンできることを、心より誇らしく、嬉しく思います。

このプロジェクトは数年前に始まり、長い時間をかけて育んできたものです。それが今、ついに現実のものとなることに、大きな感動を覚えています。

原宿のほど近くに誕生する、小さなパリのようなこの場所で、ブランドのファンの皆さま、そしてフレグランスを愛する皆さまとお会いできることを、心より楽しみにしています。

Etat Libre d’Orangeが生み出す「理性のエッジに誘う危険な香りのジュース」

Etat Libre d’Orange

Etat Libre d’Orangeは、“野心的でセンセーショナルな香りのジュース”がコンセプト。それは、情熱的で豊かで、解放された香水を意味し、自由によって創造され、自由を愛し、自由に愛される、ある種別次元の知性を感じさせる全く新しい香水。比喩や皮肉を駆使して、香りの名前を作り出す気まぐれな香水。そして、偏見を揺るがし、あいまいさを煽る、激しい香水です。

独創的なアイディアで遊び、繊細に構成された香りを昇華させるなかで見つける喜びを、全く新しい形で提供しています。これらのジュースの原料は最高級の"なまもの"であり、皮膚と融合されたときにはじめて、身にまとう者と一体となります。制約や妥協なしに作られたと同時に、邪魔をし、触れて、誘惑し、スリルを与えるように設計された香りのジュースです。

香水の常識を逸脱し、禁止されたものを乗り越え、規則を破るため、反抗するため、ただ存在するために作られた香水として今もありつづけています。

創業者・調香師 エチエンヌ・ドゥ・スワールが目指す、香水界の革命

Etat Libre d’Orange創業者・調香師 エチエンヌ・ドゥ・スワール

Etat Libre d’Orangeの創業者であり調香師でもあるエチエンヌ・ドゥ・スワールは、南アフリカやニューカレドニアで幼少期を過ごし、LVMHグループのパルファム ジバンシィでキャリアを築きました。

ラグジュアリーブランドのマーケティングに長く携わるなかで、当時の自分自身を“消費主義だった”と振り返ります。

また、ブランドを問わず多くの香水が分かりやすさを重視し、創造性が失われつつあった状況に違和感を抱いたエチエンヌは、自身が香りと向き合う道を模索します。やがて既存の枠組みにとらわれない新たなアプローチを求め、パリのアルシーブ69番地にて自身のブランド、Etat Libre d’Orangeを立ち上げました。

「Etat Libre d’Orange＝オレンジ自由国」という名は、彼が幼少期を過ごした南部アフリカにかつて存在した独立国家に由来しています。ブランド名が示す通り、Etat Libre d’Orangeが目指すのは、業界の固定観念からの解放であり、同時に自身の価値観を取り戻すための表現でもあるのです。

【注目アイテム】

ブランド創業20周年を記念したブランドの最新作

Etat Libre d’Orange「レッツ プリテンド（さぁ、演じよう）」100ml

＜2026年5月2日 Etat Libre d'Orange 原宿 先行発売＞*

レッツ プリテンド（さぁ、演じよう）

価格｜10ml 7,700円、30ml 13,200円、50ml 18,700円、100ml 27,500円（税込）

1本の映画で8人を演じた英国の伝説的俳優、アレック・ギネスの名言「レッツ・プリテンド」をモチーフに。マンダリンとサフランの鮮烈な幕開け、桃と金木犀が第二の肌へと溶け込む。人生は舞台だ。さぁ、演じよう！

トップ｜マンダリンエッセンス、サフラン、ピンクペッパー

ボディ｜ピーチ、オスマンサス（Abs）、ジャスミンサンバック（Abs）

ベース｜ウッドアコード、シダーウッド、アキガラウッド、ジョージウッド、スティラックス、ベンゾイン

パフューマー｜ニスリン・グリリー

* その他取扱店舗では、2026年5月中旬より発売予定

香水業界でいち早く挑戦した“サステナブル”な香水

Etat Libre d’Orange「レ フルール デュ デシェ - アイ アム トラッシュ（ゴミの花）」100ml

レ フルール デュ デシェ - アイ アム トラッシュ（ゴミの花）

価格｜10ml 7,700円、30ml 11,000円、50ml 16,500円、100ml 25,300円（税込）

天上の雲間から降り注ぐ光。ゴミ山の頂上に屹立する一輪の花。その花は気高く神々しい。リユースでもリサイクルでもない、アップサイクルという手法で香料の残滓から生まれた革新的な香りは滅びゆく地球への一つの奉仕。

トップ｜アップルエッセンス（アップサイクル）、ビターオレンジ（アップサイクル）、グリーンタンジェリン（アップサイクル）

ボディ｜ローズ（Abs、アップサイクル）、イソ イー スーパー（アップサイクル）、ガリゲットストロベリー（アップサイクル）

ベース｜アトラスシダーウッド（アップサイクル）、サンダロール（アップサイクル）、アキガラウッド（アップサイクル）

パフューマー｜ダニエラ・アンドリエ

創業者 エチエンヌが愛する日本の漫画「攻殻機動隊」へのオマージュ

Etat Libre d’Orange「ゴースト イン ザ シェル（攻殻機動隊）」100ml

ゴースト イン ザ シェル｜攻殻機動隊

価格｜10ml 7,700円、30ml 11,000円、50ml 16,500円、100ml 25,300円（税込）

世界に衝撃を与えたサイバーパンクSFコミック「攻殻機動隊」へのオマージュ。天然とバイオテクノロジーの原料が補完しあう香水の未来。人体の驚異とパラドックスを語る香水。この香りとの融合があなたを進化させる。



トップ｜アクエル(TM)、ユズ（HE）、ヘキシルアセテート（MANE社／バイオテクノロジー）

ボディ｜ジャスミン（Abs）ムギャン(TM)、ミルキースキンアコード

ベース｜モスアコード、ビニルグアイアコール（MANE社／バイオテクノロジー）、オルカノックス(TM)



パフューマー：ジュリー・マセ（およびMANE研究所の研究員）

ニュートンの万有引力をテーマにした、知的でユーモラスな一作

Etat Libre d’Orange「エクスペリメンタム クルーシス（光と重力を超えて、香りの新道 いざ開かん）」100ml

エクスペリメンタム クルーシス｜光と重力を超えて、香りの新道 いざ開かん

価格｜100ml 38,500円（税込）

もしも林檎の代わりに、芳しい薔薇がニュートンの頭上に落ちていたら、革新的な香りの法則が生まれていたかも。薔薇が林檎を支配し、愛が重力を従える世界。これは彼の理論のように物理法則を変える香水。

トップ｜ライチ、アップル、クミン

ボディ｜ローズ ネオアブソリュート、ジャスミン（Abs）、ハニーアコード

ベース｜アキガラウッド(C)︎、パチョリ、ムスク

パフューマー｜エチエンヌ・ドゥ・スワール

※ 製品は2026年5月1日時点での価格となります。

オープン記念！ブランド創業者来店&ノベルティプレゼント

Etat Libre d'Orange 原宿のオープンを記念して、創業者 エチエンヌの来店とノベルティプレゼントのキャンペーンが決定。今だけのこの機会にぜひご来店ください。

【ブランド創業者来店】

Etat Libre d'Orange創業者 エチエンヌ・ドゥ・スワールがグランドオープンにあわせて来日。オープンしたばかりの店舗で皆さまをお迎えいたします。

日程｜2026年5月7日（木）17:00-20:00（ご予約不要）

【ノベルティプレゼントキャンペーン】

製品をお買い上げの方にEtat Libre d'Orange オードパルファム（8ml・非売品）を1点プレゼント。

※数量限定、なくなり次第終了

※プレオープン日の5月2日（土）からキャンペーン開始となります。

※香りはお選びいただけません。

［店舗概要］

Etat Libre d'Orange 原宿

住所｜〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目26－23 神宮前竹田ビル 1F

電話番号｜03-6438-9181

営業時間｜12:00-20:00

定休日｜なし

プレオープン*｜2026年5月2日（土）

グランドオープン｜2026年5月7日（木）

* どなたでもご来場いただけます。

※電話はプレオープン日より開通いたします。

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

https://noseshop.jp