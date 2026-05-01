ELYZA、新経営体制および執行役員の選任に関するお知らせ

株式会社ELYZA

株式会社ELYZA（代表取締役：曽根岡侑也、以下当社）は、4名の執行役員を任命し、経営体制を強化いたしました。

本任命を含む新経営体制によって、当社の事業領域のさらなる拡大と組織の急成長を支える盤石な経営基盤となり、ミッションである「未踏の領域で、あたりまえを創る」の実現を推進します。

経営体制変更の背景

当社は「未踏の領域で、あたりまえを創る」をミッションに掲げ、2018年の創業以来、大規模言語モデル（LLM）をはじめとする先端技術の研究開発と社会実装を一気通貫で推進してまいりました。

現在では、「研究開発」「ソリューション」「プロダクト」の3つの軸を確立し、社会へ広く価値を提供できる体制が整っています。今後、社会からの高まる期待に応え、事業の拡大と組織の急成長を強力に牽引していくために、盤石な経営基盤の構築が不可欠となっておりました。

このような背景から、この度、「経営企画」「ソリューション事業」「プロダクト事業」「研究開発」の各部門に執行役員を任命し、新体制へと移行いたします。各活動における意思決定を迅速化し、さらなる飛躍と成長を実現してまいります。

新経営体制について

新執行役員の紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47565/table/71_1_5def94d8aa8994f7d1ea53ab08aa62b2.jpg?v=202605010151 ]執行役員 曽根岡直也＜経営企画業務管掌＞

＜経歴＞

東京工業大学生命理工学部を卒業、東京大学大学院理学系研究科にて修士号を取得。2012年4月に、NTTデータ入社。政府系金融機関の大規模決済システム開発にて、インフラ開発のプロジェクトマネジメントを担当。AI・ブロックチェーン等の当時のDXソリューションの企画・営業に従事。2019年4月ボストンコンサルティンググループに転職。金融業界、TMT業界（テレコム・メディア・テクノロジー）、パブリックセクターを担当。プロジェクトリーダーとして、戦略立案・新規事業創出・組織変革等の複数案件をリード。2024年10月に株式会社ELYZAに参画。経営企画の立場から、大型のアライアンス案件の推進や全社の戦略策定・事業支援を担当。

＜コメント＞

2024年のKDDIグループへの参画以降、大手のパートナー企業と共にLLMを活用した新しいサービスの創出及び提供に取り組んでまいりました。LLM市場は数か月単位で大きく市場情勢も変わり、Vertical AIエージェント・フィジカルAIなど、多様な新しい事業機会が生まれています。アライアンスや新規事業創出の役割も担う経営企画の立場から、これらの事業機会を逃すことなく社会に新しい体験を提供していく為に必要な活動を、パートナー企業の皆様と共に進めてまいります。

執行役員 松浦大貴＜ソリューション事業業務管掌＞

＜経歴＞

東京大学工学部を卒業後、東京大学大学院工学系研究科にて修士号を取得。2015年に株式会社三菱総合研究所に新卒入社し、政策リサーチャーとして経産省、内閣府、防衛省、国交省等の主要官公庁向けの新規開拓、調査研究や政策提言、コンサルティングを推進。2020年に株式会社ELYZAへビジネスサイド一人目として参画し、プロジェクトマネジャーとして新規開拓を主担当として推進。2025年4月からはソリューション事業部マネジャーとして、事業運営や、KDDIとの連携に従事。

＜コメント＞

2020年の参画以来、「未踏の領域で、あたりまえを創る」というミッションのもと、LLMの社会実装の最前線で取り組んでまいりました。LLMは、人間の業務を代替するだけの技術ではありません。LLMは、人間の可能性を広げ、ひいては事業・組織を大きく変える技術です。今後、ELYZAのソリューション事業に責任を持つ立場で、ELYZAの技術、KDDIグループのアセット等を最大限組み合わせながら、価値提供の幅と規模を広げ、お客様の事業・組織変革、ひいては社会全体の変革にチャレンジしてまいります。

執行役員 菊池国行＜プロダクト事業業務管掌＞

＜経歴＞

2016年に株式会社ネットプロテクションズに、新卒入社。1年目からBtoC向け決済サービス事業「atone」における新規立ち上げ時の営業責任を担当。2020年度からは同事業の事業責任者として、約100名規模の組織を管掌し、事業戦略の策定から組織マネジメントまで一貫して推進。2024年11月に株式会社ELYZAへ参画。コンタクトセンター向けプロダクトをはじめ、「ELYZA Works」等の事業企画および営業推進を担当。2025年6月よりプロダクト事業部マネジャーとしてELYZA Worksの営業およびカスタマーサクセス組織を管掌し、プロダクトの事業成長を牽引。

＜コメント＞

この度、プロダクト事業部執行役員に就任いたしました菊池です。ELYZAが掲げる「未踏の領域で、あたりまえを創る」というビジョンのもと、法人向け生成AI活用ツール「ELYZA Works」を通じ、誰もが生成AIを業務に組み込み、チームで価値を生み出せる社会の実現を目指します。当社の高度なLLM技術とソリューション事業の知見を最大限に活かし、お客様の業務変革に伴走するとともに、当社の事業とAIの社会実装を加速させてまいります。

執行役員 平川雅人＜研究開発業務管掌＞

＜経歴＞

東京大学工学部計数工学科を卒業後、東京大学大学院工学系研究科 松尾研究室にて修士号取得。2019年、在学中に株式会社ELYZAに参画。共同研究案件のプロジェクトマネジャーを複数務めた他、「ELYZA Pencil」の開発等にも従事し、ソリューション事業、研究開発の立ち上げに貢献。研究開発部では、「ELYZA-japanese-Llama-2」シリーズや「ELYZA-Thinking-1.0」シリーズ等の大規模言語モデルの研究開発に従事。経済産業省・NEDO主導「GENIAC 第一期」および内閣府SIP第3期「日本語版医療LLM開発」のプロジェクトをリード。

＜コメント＞

2019年の参画以来、深層学習および生成AIに関する技術領域は目まぐるしく変化し続けてきました。産業構造を塗り替えるほどのポテンシャルを持つこの技術は、今もなお急速に進化を続けています。この激動の時代で価値を生み出すには、新しい技術を即座に深く理解する適応力、素早い意思決定、そして不確実な中でもやり切る力が不可欠です。ELYZAを技術のパートナーとして頼っていただける理由もまさにここにあり、研究開発はその源泉となる役割を担っていると認識しています。「未踏の領域で、あたりまえを創る」というミッションのもと、研究開発の責任者として、技術と社会実装をつなぐ橋渡し役を果たしてまいります。