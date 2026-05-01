TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」、2026年5月度（第50弾）のMonthly Artistにセカンドバッカーが決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2026年5月度（第50弾）のMonthly Artist にセカンドバッカーが決定しました。

"Buzz（バズ・流行り）"＋"Track（楽曲・追跡する）"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。



今回「Buzz Tracker」のMonthly Artistに決定したのは、"あなたを支えるバンド"をキャッチコピーに活動する二人組バンド・セカンドバッカー。TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、新曲「SOS」を始め、2025年9月～10月にTikTok音楽チャートにて7週連続一位を獲得した「犬とバカ猫」を含む楽曲がピックアップされています。本企画のローンチに合わせてセカンドバッカーのTikTokアカウントでは、TikTokでしか見ることができない様々な投稿が予定されています。

セカンドバッカー TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@secondbacker_

「Buzz Tracker」2026年5月度（第50弾）Monthly Artist: セカンドバッカー コメント

Buzz TrackerのMonthly Artistにセカンドバッカーが選ばれて大変嬉しく思います。是非、歌詞の魅力や暖かさに触れて、貴方の隣にそっと座れるようなバンドになれたら嬉しいです。

Vo/Gt こうへい



普段からTikTokとSpotifyを愛用する俺からしたら夢のような企画。遅い。遅すぎる。ようやく俺たちを見つけてくれましたね？

Dr まさみ

「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）：

https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809

「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）：

https://spotify.link/BuzzTracker

セカンドバッカー プロフィール

“あなたを支えるバンド”・セカンドバッカー

2023年3月活動開始 2023年5月に1stデジタル・シングル「どうせ枯れるなら」を発表。

SNSを中心に若い世代に瞬く間に拡散され知名度を上げ、ライヴでの反響も大きく、出演ライヴはほとんどが完売。活動1年にしてJAPAN JAM出演を果たし、初ワンマン渋谷WWWXも即日完売。

2025年にリリースした「犬とバカ猫」が各SNSでの総再生数が33億回を超え、TikTok音楽チャートで7週連続1位を獲得。今バズを巻き起こしている注目のバンド。

【Spotify について 】

www.spotify.com/(https://open.spotify.com/intl-ja/)

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【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。