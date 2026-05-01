市民とのコラボで連続入選！移住・定住プロモーション事業推進支援業務を受託した埼玉県狭山市が入賞！

合同会社LOCUS BRiDGE

合同会社LOCUS BRiDGE ~ローカスブリッジ~（本社：埼玉県北本市、代表：黒瀬啓介・林博司）が令和5～6年度に「移住・定住プロモーション事業推進支援業務」を受託し支援した埼玉県狭山市が、公益社団法人日本広報協会主催「令和８年全国広報コンクール」において、広報企画で入選を受賞しました。

LOCUS BRiDGEは、狭山市のブランドロゴ/メッセージの作成、住民アンケート調査支援、市民および職員向けワークショップの開催実施、専門家による研修会の実施などを通して、令和5～6

年度において同業務をサポートしてまいりました。

＜令和８年全国広報コンクール審査結果はこちら(https://www.koho.or.jp/contest/result/2026_result)＞

全国広報コンクールとは

全国広報コンクールは、全国の 1,700 を超える自治体が昨年中に発行した広報紙・掲載写真・公開した広報映像などを対象とし、専門家により表現力・企画力・デザイン性などが審査されます。

令和８年度は、広報紙（都道府県・政令都市部／市部／町村部）・ウェブサイト（都道府県・政令都市部／市部／町村部）・広報写真（一枚写真部・組み写真部）・映像・広報企画の 5 媒体 10 部門で審査され、各部門の特選に総務大臣賞が贈られ、その中から 1 点にのみ内閣総理大臣賞が授与されます。

狭山市の取り組み

広報企画 入選

市民も職員もそれぞれがまちに関わる・繋がる「LINK SAYAMA」プロジェクト(https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/citypromotion/tsunagaru/index.html)

狭山市シティプロモーション「LINK SAYAMAプロジェクト」

埼玉県の「戦略的シティブランディング＆プロモーション」モデル事業として、移住定住プロモーション事業を実施しました。本事業では、市への定住意欲向上を目指し、以下の取り組みを行いました。

18歳～39歳向け：市民ワークショップの開催、Webサイト「さやまちょこっとなび」の運営、プロモーション冊子の発行、鉄道会社と連携したスタンプラリー、マーケット出店、SNS企画など。

職員向け：市職員ワークショップ、職員研修など。

職員の自主活動：マーケット出店、NPO法人設立、地域資源を活用したイベント、市民大学での講師活動など。

これらの活動を通じ、市民活動の広がりと職員の主体的な動きが連動し、新たなコラボレーションが生まれるなどの成果に繋がりました。

【担当者コメント】

市民の皆様とともに力を合わせた取り組みを評価いただき、大変うれしく思います。

この活動は現在進行形であり、絶えず形を変えながら進化している最中ですが、今回の取り組みを通じて、狭山市との関わりがより濃密になったという方にたくさん出会うことができました。

私自身も一市民、そして一職員として、活動を通じて狭山の魅力を再発見できた一人です。

日々の暮らしの中で、「狭山市で生活すること」に魅力を感じる方が一人でも増えるよう、これからも活動を続けていきたいと思います。この度はありがとうございました。

【寸評】

昨年入選した企画のその後の取り組み。昨年の段階で非常にしっかりと計画がつくられ、シティプロモーションの論理的な展開が描かれていたが、それを踏まえて着実にステップアップしている。

市民も職員も「まちに関わる・つながる」ための継続的な取り組みを多方面で実施している点、各々の取り組みで「自分事化」を促し、街への愛着を通じてシビックプライドの醸成をしっかりと推進している点を評価する。

企画内容を説明する企画書も十分な内容になっている。明確な目的があり、各取り組みを行う前提としてのペルソナ設定を適切に行い、行動変容モデルとしてのカスタマージャーニーマップを十分に設定している。職員をターゲットとすることの重要性も理解できる。効果測定もしっかりと行っていて、その分析も的確である。

【問い合わせ】狭山市役所広報課 公式ホームページはこちら(https://www.city.sayama.saitama.jp/)。

電話：04-2935-3765 （Eメールは公式ホームページ「お問い合わせフォーム(https://logoform.jp/form/6LWm/713883)」から）

当社が提供するサービスの特徴・強み

当社は、元公務員を中心としたプロフェッショナルチームが「地域目線・自治体目線」で、課題抽出から戦略立案・実行支援まで一貫したサービスを提供しております。自治体の課題解決を支援する専門企業として、これまでの実績とノウハウを活かした官民連携を促進し、新しい社会のあり方を提案・構築してまいります。

・ふるさと納税業務の包括的支援（寄附者対応・返礼品管理・システム運用等）

・自治体の広報・シティプロモーションに関するコンサルティング業務

・地域産業活性化のための事業企画・マーケティング支援

会社名：合同会社LOCUS BRiDGE

所在地：埼玉県北本市中央4-13-1 ファインライフ北本103

代表者：黒瀬啓介・林博司

事業内容：地域伴走型ふるさと納税支援事業、シティプロモーション支援事業、地方創生・地域活性化事業、全国の自治体への営業支援など

ホームページ：https://locusbridge.jp/