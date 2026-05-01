【N21】W大阪とのコラボレーションアフタヌーンティー を5月2日から7月31日まで期間限定で開催

株式会社グルッポタナカ

イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」は、ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ルーカス）とのコラボレーションアフタヌーンティーを、W大阪3階「LIVING ROOM（リビングルーム）」にて2026年5月2日(土)から2026年7月31日(金)の期間限定で提供いたします。

今回のアフタヌーンティーでは、「N21」が持つフェミニンとマスキュリン、クラシックとモダンといった二面性のコントラストを、スイーツとセイヴォリーで表現。繊細さの中に大胆さを、ラグジュアリーの中に遊び心を忍ばせたメニューがシックで優雅な時間へと誘います。

「N21」の美学とW大阪が描く、感性を刺激するアフタヌーンティー

シャープなフォルムが目を引く「チョコレートムース パッションバナナ」は、濃厚なチョコレートにトロピカルな酸味を重ね、甘さの中にエッジを効かせたひと品。「ティラミスアマレットクリーム」は、イタリアの伝統に現代的なエッセンスを加え、コーヒーの深みとアマレットの香りが軽やかに抜ける仕上がりに。また、「ブラックベリータルト 洋梨とカシス」は、ダークトーンの果実が織りなすコントラストがフェミニンなムードで彩ります。

セイヴォリーでは、濃厚なコクと繊細な甘みが重なり合う「フォアグラ ムース キャラメル シート」をはじめ、カジュアルな要素を大胆に再構築した「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」など、「N21」のセンシュアルで奥行きのある世界観を表現。それぞれのメニューは、素材やテクスチャーのコントラスト、温度や余韻のレイヤーによって構成され、まるでスタイリングのように緻密に組み立てられています。洗練と遊び心が響きあう、ここでしか味わえない「N21」のティータイムを、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。

■ N21 x W大阪「N21アフタヌーンティー」

期間：2026年5月2日(土)～2026年7月31日(金)

時間：12:00~ / 14:30~ / 17:00~

場所：W大阪 3階 「LIVING ROOM （リビングルーム）」

住所：大阪市中央区南船場4-1-3

料金：【アフタヌーンティーのみ】お1人様 7,500円（税・サービス料 15%込み）

【アフタヌーンティー＋N21×クロミ チョコレート】お1人様 11,388円（先着40名限定）

【アフタヌーンティー＋N21×クロミ Tシャツ】お1人様 46,000円

【アフタヌーンティー＋N21×'47キャップ】お1人様 24,000円 / 26,200円

【アフタヌーンティー＋シャンパン】お1人様 11,000円

予約：電話 06-6484-5812（レストラン予約）

E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

WEBサイト https://livingroom.wosaka.com/

■メニュー内容

＜スイーツ＞

・チョコレートムース パッションバナナ

・ガレットショコラ

・キャラメルクリーム ピーカンナッツプラリネ

・ブラックベリータルト 洋梨とカシス

・サブレ ブラック ブルトン

・オレンジ ブラックセサミ デニッシュ

・ティラミスアマレットクリーム

・チョコレートフィナンシェ ヘーゼルナッツコンカッセ

・シチリア産レモンクリーム ヘーゼルナッツケーキ

＜セイヴォリー＞

・牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ

・シュリンプ テリーヌ ブラックペッパー

・フォアグラ ムース キャラメル シート

・新じゃがいも エクラゼ シフォンケーキ

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き（90分）

※要予約

※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容は仕入れ状況により変更となる場合があります。

N21 SPECIAL COLLABORATION ITEMS

会期中には「N21」のコラボレーションアイテムを揃えたポップアップストアをオープン。株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーションによるTシャツやチョコレートに加え、アメリカ・ボストン発のキャップブランド「'47（フォーティーセブン）」とのコラボレーションによるキャップなどもラインアップいたします。

N21×クロミ Tシャツ(税込 \38,500)N21×クロミ チョコレート(税込 \3,888)N21×MLB×'47(税込 \16,500~\23,100)

公式LINEを友だち追加

N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）のLINE公式アカウントがスタート。新作コレクションをはじめ、LINE限定コンテンツも配信中。

https://lin.ee/Z00kCrl

N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）

N21公式LINE

イタリアのファッションデザイナーアレッサンドロ・デラクア（Alessandro Dell'acqua）が手掛ける「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」。デラクアの真骨頂とも言えるシャープなテイラーリング、独特のセンシュアルさとフェミニニティは健在ながら、よりスポーティでウェアラブルな魅力が加わりました。 新しい美の価値観を追求し続ける、イタリア屈指の才能が生んだブランドです。ブランド名の「N21」はイタリア語で 21 番目という意味で、この数字は本人の誕生日であり、デラクアのラッキーナンバー。

W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

【N21店舗一覧】

・GINZA SIX

104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

GINZA SIX 3F

03-3572-0021

・ジェイアール名古屋タカシマヤ

450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F

052-566-8283

・京都高島屋S.C.

600-8520 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

京都高島屋S.C. 2F

075-279-2455

・阪急うめだ本店

530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店 3F

06-6313-0369

・福岡大名ガーデンシティ

810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-50

福岡大名ガーデンシティ 1F

092-738-0021

・I Z A Tokyo

107-0062 東京都港区南青山5-8-3

03-3486-0013



・I Z A Osaka

550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-19

06-6533-7877

問い合わせ先： I Z A カスタマーサービス

0120-135-015

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