今年もゴディバの『チョコミントフェス』が開幕！夏には強ミントのショコリキサーが登場！！チョコレート ミント フレーバーのショコリキサー2種類とソフトクリーム

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「チョコレートミント ショコリキサー」を2026年5月15日（金）より、「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」を2026年7月24日（金）より、全国のショコリキサー取扱店にて、また、パフェ仕立てのソフトクリーム「チョコレートミント ソフトクリーム」を2026年5月15日（金）より全国のソフトクリーム取扱店にて、それぞれ季節限定販売します。

「チョコレートミント ショコリキサー」

カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、ゴディバならではのチョコミント味のショコリキサー。なめらかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、爽やかなミントの清涼感が心地よく重なります。チョコレートのリッチな味わいとミントのすっきり感がバランスよく調和した、渾身の一杯です。



「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」

カカオ71％のダークチョコレートを使用し、ミント感をさらに高めたチョコミント味のショコリキサー。ビターで奥行きのあるチョコレートの味わいに、キレのあるミントの清涼感が際立ちます。甘さを抑えた大人の味わいで、チョコレートの香りとミントの刺激をしっかりと楽しみたい方におすすめです。



「チョコレートミント ソフトクリーム」

透明なカップに、美しく重なるチョコミントの世界。なめらかなチョコレートソフトクリームに、軽やかなホイップクリーム、爽やかなミント風味のリキッドを合わせた、パフェ仕立ての一品です。トップには、チョコチップとチョコソースをトッピング。パリッとしたチョコの食感と、広がるカカオの香りが、ミントの清涼感と絶妙にマッチします。そのまま層を楽しむのも、スプーンで混ぜて味の変化を楽しむのもおすすめ。食べ進めるたびに表情が変わる、チョコミント好きのためのご褒美ソフトクリームです。



▼本商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/drink/clr_chocolate_mint_2026.html





「チョコレートミント ショコリキサー」



「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」



「チョコレートミント ソフトクリーム」

■商品概要

商品名：

「チョコレートミント ショコリキサー」

「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」



「チョコレートミント ソフトクリーム」



販売期間：

「チョコレートミント ショコリキサー」／2026年5月15日（金）～

「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」／2026年7月24日（金）～



「チョコレートミント ソフトクリーム」／2026年5月15日（金）～

※無くなり次第終了



取扱店：

「チョコレートミント ショコリキサー」 「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」／

全国のショコリキサー取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aMTC/）



「チョコレートミント ソフトクリーム」／

全国のソフトクリーム取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSCM/）



※一部お取扱いのない店舗がございます



価格（税込）/内容量：

「チョコレートミント ショコリキサー」 「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」／レギュラーサイズ 810円／270ml、ラージサイズ 920円／350ml



「チョコレートミント ソフトクリーム」／750円