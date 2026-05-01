Makuake初日200万円を達成し話題沸騰「恵比寿 鮨 暁天」5月1日OPEN

恵比寿 鮨 暁天

株式会社ビリオンフーズ

ー暁の天の恵みを一貫にー

◼︎店名の由来

「暁（あかつき）」とは、夜明けのこと。

魚が最も活発に動き、海が輝き始める「朝マズメ」の時間帯に着想を得ました。

「天」は天の恵み。魚や食材への敬意を払う意味合いで、同様に店名に加えております。

◼︎暁天のコンセプト

『「今日がいちばん美味しい」という想いを、一貫一貫に』

暁という言葉は、「日々の気持ちを新たにし、今日という日に全力を注ぐ」という意味も込められています。

昨日よりも今日、今日よりも明日。スタッフ一同、日々の積み重ねを大切に、常に新鮮な気持ちでお客様をお迎えします。

江戸前の技法を軸に、四季折々の旬の食材を丁寧に仕込み、20品前後のOMAKASEコースをご提供します。

シャリは10年熟成の赤酢をベースに、ネタとの相性を考えて調整しております。

Makuake会員募集中

“神コスパ鮨コース”として注目を集め、Makuake初日で200万円を達成した話題店「恵比寿 鮨 暁天」が、クラウドファンディングのリターン受付を開始しております。

【ご予約方法】

予約リンクからのご予約になります。応援購入後、Makuakeのメッセージ機能にて予約リンクをお送りいたします。そちらからご希望の日時をご予約ください。

次回以降の会員募集は未定で、再度の募集自体行わない可能性もございますので、ぜひ今回の募集の機会を逃さずご活用ください。

Makuake :https://www.makuake.com/project/sushi_gyoten_ebisu/

コース内容

【1】暁天おまかせコース：8,800円(税込)

旬の鮮魚と技を駆使した料理を存分に味わい尽くせる全20品のコースです。



【2】SAKEペアリングコース：14,300円(税込)

全国から取り寄せた日本酒と鮨の極上ペアリングがお楽しみいただけます。季節のものや限定もの、プレミアが付くような人気酒まで、さまざまな日本酒を常時15種～20種ほどご用意しております。

日本酒ソムリエ資格である“SAKE DIPLOMA”が選ぶ美酒を合わせて、お料理の味わいを2倍、3倍へと引き上げてくれます。

店舗詳細

今すぐ予約 :https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13320833/?lid=owner_rst-top-jitempo_pc

【2026年5月1日OPEN】

恵比寿 鮨 暁天

恵比寿駅徒歩2分

住所：〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-9-5

東急ステイ渋谷 恵比寿 地下1階

050-5869-1422

運営会社情報

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯Instagram：https://www.instagram.com/sushi.uramuku/