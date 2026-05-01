東かがわ市、東かがわ地域経営機構、ジオテクノロジーズ 「特産物」と「体験」の魅力発信と関係人口の創出・拡大に関する三者連携協定締結

東かがわ市、東かがわ地域経営機構、ジオテクノロジーズ 「特産物」と「体験」の魅力発信と関係人口の創出・拡大に関する三者連携協定締結