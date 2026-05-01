【本の要約サービス「flier」月間ランキング】 ベストセラー連発の言語学者・堀田秀吾氏の著書が2カ月連続第1位！ 「脳の負担を減らして休む」ための本も続々ランクイン 全国の書店でフェア開催
累計会員数130万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2026年4月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348438/images/bodyimage1】
1位に輝いたのは『考えてはいけないことリスト』（堀田秀吾／フォレスト出版）。言語学者である著者が、世界の学術論文に基づき、不安や自己否定を増幅させる「脳内のひとりごと」を止める方法を解説。情報過多な現代で「考えない自由」を得ることにより、メンタルを整えたい読者の心をつかみました。堀田氏の著作がランキング1位となるのは、2026年3月に続き2カ月連続の快挙です。
また、その他の書籍では『ミニマル脳習慣』、『今さら聞けない 休養の超基本』もランクイン。新年度で何かと多忙な４月を迎え、「脳の負担を減らし、しっかり休みたい」と願う人々の強いニーズがうかがえる結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2026年3月25日～2026年4月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2026年4月）
1位：『考えてはいけないことリスト』（堀田秀吾／フォレスト出版）
2位：『上手に「指示できる人」と「できない人」の習慣』(鶴野充茂／明日香出版社）
3位：『こうやって、センスは生まれる』（秋山具義／SBクリエイティブ）
4位：『ミニマル脳習慣』（菅原道仁／PHP研究所）
5位：『13歳のときに知りたかった強みの見つけ方』（土谷愛／かんき出版）
6位：『服捨て』（昼田祥子/講談社）
7位：『Googleで学んだ圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』（中谷公三・諸橋峰雄・水野ジュンイチロ／ディスカヴァー・トゥエンティワン）
8位：『今さら聞けない 休養の超基本』（片野秀樹／朝日新聞出版）
9位：『「気が利く」とはどういうことか』（唐沢かおり／筑摩書房）
10位：『「頭」を使える良問』（高松智史／ソシム）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年6月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2026年4月 ビジネス書月間ランキング1位『考えてはいけないことリスト』
内容紹介
私たちは1日中、頭の中で絶えず「内なる声」と話し続けています。それは時に気づきを与えてくれるものの、悩みや不安、自己否定を増幅させる思考の沼ともなります。
本書は「そもそも、考えなくていいことを、私たちは考えすぎているのではないか？」という視点から、「考えてはいけないこと」をあえてリスト化しました。さらに、スキルとしての「考えない方法」も、随所に記しています。
「考えない自由」を手にしたとき、あなたの毎日はもっとやさしく、軽やかになります。ページをめくるたびに、あなたの中に「考えない自信」が芽生えていくはずです。
（参考：https://www.forestpub.co.jp/author/hotta_syugo/book/866803548）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348438/images/bodyimage2】
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,300冊以上の本を読むことができます。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348438/images/bodyimage1】
1位に輝いたのは『考えてはいけないことリスト』（堀田秀吾／フォレスト出版）。言語学者である著者が、世界の学術論文に基づき、不安や自己否定を増幅させる「脳内のひとりごと」を止める方法を解説。情報過多な現代で「考えない自由」を得ることにより、メンタルを整えたい読者の心をつかみました。堀田氏の著作がランキング1位となるのは、2026年3月に続き2カ月連続の快挙です。
また、その他の書籍では『ミニマル脳習慣』、『今さら聞けない 休養の超基本』もランクイン。新年度で何かと多忙な４月を迎え、「脳の負担を減らし、しっかり休みたい」と願う人々の強いニーズがうかがえる結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2026年3月25日～2026年4月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2026年4月）
1位：『考えてはいけないことリスト』（堀田秀吾／フォレスト出版）
2位：『上手に「指示できる人」と「できない人」の習慣』(鶴野充茂／明日香出版社）
3位：『こうやって、センスは生まれる』（秋山具義／SBクリエイティブ）
4位：『ミニマル脳習慣』（菅原道仁／PHP研究所）
5位：『13歳のときに知りたかった強みの見つけ方』（土谷愛／かんき出版）
6位：『服捨て』（昼田祥子/講談社）
7位：『Googleで学んだ圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』（中谷公三・諸橋峰雄・水野ジュンイチロ／ディスカヴァー・トゥエンティワン）
8位：『今さら聞けない 休養の超基本』（片野秀樹／朝日新聞出版）
9位：『「気が利く」とはどういうことか』（唐沢かおり／筑摩書房）
10位：『「頭」を使える良問』（高松智史／ソシム）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年6月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2026年4月 ビジネス書月間ランキング1位『考えてはいけないことリスト』
内容紹介
私たちは1日中、頭の中で絶えず「内なる声」と話し続けています。それは時に気づきを与えてくれるものの、悩みや不安、自己否定を増幅させる思考の沼ともなります。
本書は「そもそも、考えなくていいことを、私たちは考えすぎているのではないか？」という視点から、「考えてはいけないこと」をあえてリスト化しました。さらに、スキルとしての「考えない方法」も、随所に記しています。
「考えない自由」を手にしたとき、あなたの毎日はもっとやさしく、軽やかになります。ページをめくるたびに、あなたの中に「考えない自信」が芽生えていくはずです。
（参考：https://www.forestpub.co.jp/author/hotta_syugo/book/866803548）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348438/images/bodyimage2】
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,300冊以上の本を読むことができます。
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