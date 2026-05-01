リヤカー専門店リヤカーの森・吹奏楽・体育系部活の楽器や器具を安全に運べる業務用大型リヤカーR255kが人気
リヤカー専門店リヤカーの森は、全国の教育機関・部活動における運搬課題の解決に向けて、折りたたみ大型アルミリヤカーR255kの導入提案を強化しています。ティンパニなどの大型楽器やスポーツ器具など重量物の構内運搬において、学生の安全と作業効率の両立を実現するR255kの需要が高まっています。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348328/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
■R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
学校・部活動で業務用リヤカーが求められる背景
中学校・高校・大学の部活動において、楽器・スポーツ用品・舞台装置などの重量物を校舎間やグラウンド・体育館へ運搬する場面は日常的に発生します。特に吹奏楽部ではティンパニやチューバ、打楽器セットなどが大量にあり、演奏会やコンクール前の移動は大きな負担です。
従来はスチール製の台車やリヤカーが使用されていましたが、錆の発生やタイヤのパンクによるメンテナンスコスト、重量による操作の困難さが課題となっていました。R255kはこうした教育現場特有の課題を解決する製品として設計されています。
R255kが学校・部活動に選ばれる理由
R255kは以下の特長により、教育機関での採用が進んでいます。
まず、アルミフレーム採用により従来のスチール製リヤカーと比較して大幅に軽量化されており、体格の小さい中学生や女子生徒でも安全に操作できます。
また、ノーパンクタイヤを標準装備しているため、校庭の砂利道やグラウンドの段差でもパンクの心配がなく、メンテナンスの手間を大幅に削減できます。学校の用務員や顧問の先生の負担軽減にも直結します。
荷台は会議用長机サイズに対応した大容量設計で、ティンパニ2台やチューバケース複数個を一度に運搬可能です。折りたたみ式のため、部室や倉庫での保管スペースも最小限で済みます。
さらに、3年保証がついているため、年度をまたいだ長期使用でも安心して導入できます。
導入事例：公立大学交響楽団がR255kを正式採用
実際の導入事例として、公立大学の交響楽団がR255kを正式に注文・採用しています。大型打楽器の構内運搬における学生の負担軽減と、演奏会準備の効率化が導入の決め手となりました。広いキャンパス内での長距離移動にも対応できる軽量さと耐久性が高く評価されています。
よくある質問（FAQ）
Q. 学校の購入予算で購入できますか？
A. はい。多くの教育機関で備品購入予算や部活動予算での購入実績がございます。見積書・請求書の発行にも対応しております。
Q. 体育祭や文化祭の時だけ使いたいのですが、普段の収納は？
A. R255kは折りたたみ式のため、使わないときはコンパクトに収納できます。体育倉庫や部室の空きスペースに保管可能です。
Q. 生徒が使っても安全ですか？
A. アルミ製で軽量なうえ、重心設計を工夫しているため、中学生以上であれば安全にご使用いただけます。ノーパンクタイヤにより走行中のトラブルリスクも低減しています。
Q. 保証内容を教えてください。
A. ご購入日より3年間の製品保証をお付けしています。フレームの破損や車輪の不具合など、通常使用における故障に対応いたします。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
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大型運搬もできる最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
■R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
学校・部活動で業務用リヤカーが求められる背景
中学校・高校・大学の部活動において、楽器・スポーツ用品・舞台装置などの重量物を校舎間やグラウンド・体育館へ運搬する場面は日常的に発生します。特に吹奏楽部ではティンパニやチューバ、打楽器セットなどが大量にあり、演奏会やコンクール前の移動は大きな負担です。
従来はスチール製の台車やリヤカーが使用されていましたが、錆の発生やタイヤのパンクによるメンテナンスコスト、重量による操作の困難さが課題となっていました。R255kはこうした教育現場特有の課題を解決する製品として設計されています。
R255kが学校・部活動に選ばれる理由
R255kは以下の特長により、教育機関での採用が進んでいます。
まず、アルミフレーム採用により従来のスチール製リヤカーと比較して大幅に軽量化されており、体格の小さい中学生や女子生徒でも安全に操作できます。
また、ノーパンクタイヤを標準装備しているため、校庭の砂利道やグラウンドの段差でもパンクの心配がなく、メンテナンスの手間を大幅に削減できます。学校の用務員や顧問の先生の負担軽減にも直結します。
荷台は会議用長机サイズに対応した大容量設計で、ティンパニ2台やチューバケース複数個を一度に運搬可能です。折りたたみ式のため、部室や倉庫での保管スペースも最小限で済みます。
さらに、3年保証がついているため、年度をまたいだ長期使用でも安心して導入できます。
導入事例：公立大学交響楽団がR255kを正式採用
実際の導入事例として、公立大学の交響楽団がR255kを正式に注文・採用しています。大型打楽器の構内運搬における学生の負担軽減と、演奏会準備の効率化が導入の決め手となりました。広いキャンパス内での長距離移動にも対応できる軽量さと耐久性が高く評価されています。
よくある質問（FAQ）
Q. 学校の購入予算で購入できますか？
A. はい。多くの教育機関で備品購入予算や部活動予算での購入実績がございます。見積書・請求書の発行にも対応しております。
Q. 体育祭や文化祭の時だけ使いたいのですが、普段の収納は？
A. R255kは折りたたみ式のため、使わないときはコンパクトに収納できます。体育倉庫や部室の空きスペースに保管可能です。
Q. 生徒が使っても安全ですか？
A. アルミ製で軽量なうえ、重心設計を工夫しているため、中学生以上であれば安全にご使用いただけます。ノーパンクタイヤにより走行中のトラブルリスクも低減しています。
Q. 保証内容を教えてください。
A. ご購入日より3年間の製品保証をお付けしています。フレームの破損や車輪の不具合など、通常使用における故障に対応いたします。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
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※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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