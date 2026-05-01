AIファイアウォール・ハードウェアの世界市場2026年、グローバル市場規模（1U、2U）・分析レポートを発表
2026年5月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「AIファイアウォール・ハードウェアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、AIファイアウォール・ハードウェアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、AIファイアウォール・ハードウェア市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は4009百万ドルと評価され、2031年には11750百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は16.8%と非常に高く、情報セキュリティ需要の拡大に伴い市場は急速に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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AIファイアウォール・ハードウェアは、従来の次世代型防御装置を進化させたものであり、知能的な検知技術を活用して高度かつ未知の脅威に対応するセキュリティ装置です。
従来の静的な規則に依存する方式とは異なり、大量のデータを基にした学習モデルを用いて脅威を検出し、通信状況に応じてリアルタイムで最適化される点が特徴です。これにより、検知精度と対応速度が大幅に向上しています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では1U、2Uなどの構成に分かれており、用途別ではデータセンター、大規模企業、キャンパスネットワークなどに分類されています。情報通信インフラの高度化に伴い、各分野での導入需要が拡大しています。
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主要企業としては、FortiGate、Check Point、HUAWEI、Cisco、Palo Alto Networks、Nightfall AI、Cloudflare、H3C、Prophazeなどが挙げられます。
これら企業は高度なセキュリティ技術の開発や製品革新を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米は情報技術の先進地域として市場を牽引しています。
一方でアジア太平洋地域もデジタル化の進展により高い成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、サイバー攻撃の高度化、情報セキュリティ需要の増加、人工知能技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストや運用の複雑さが課題となっています。
また、クラウド化や分散型ネットワークの拡大が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も急速な成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「AIファイアウォール・ハードウェアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、AIファイアウォール・ハードウェアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、AIファイアウォール・ハードウェア市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は4009百万ドルと評価され、2031年には11750百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は16.8%と非常に高く、情報セキュリティ需要の拡大に伴い市場は急速に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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AIファイアウォール・ハードウェアは、従来の次世代型防御装置を進化させたものであり、知能的な検知技術を活用して高度かつ未知の脅威に対応するセキュリティ装置です。
従来の静的な規則に依存する方式とは異なり、大量のデータを基にした学習モデルを用いて脅威を検出し、通信状況に応じてリアルタイムで最適化される点が特徴です。これにより、検知精度と対応速度が大幅に向上しています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では1U、2Uなどの構成に分かれており、用途別ではデータセンター、大規模企業、キャンパスネットワークなどに分類されています。情報通信インフラの高度化に伴い、各分野での導入需要が拡大しています。
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主要企業としては、FortiGate、Check Point、HUAWEI、Cisco、Palo Alto Networks、Nightfall AI、Cloudflare、H3C、Prophazeなどが挙げられます。
これら企業は高度なセキュリティ技術の開発や製品革新を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米は情報技術の先進地域として市場を牽引しています。
一方でアジア太平洋地域もデジタル化の進展により高い成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、サイバー攻撃の高度化、情報セキュリティ需要の増加、人工知能技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストや運用の複雑さが課題となっています。
また、クラウド化や分散型ネットワークの拡大が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も急速な成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。