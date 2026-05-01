純烈と航く！ ライブ＆トークショー付き3日間 コスタセレーナの特別クルーズを発表
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、歌謡コーラスグループ「純烈」との特別コラボレーション企画として、大規模リニューアルをした大型イタリア客船「コスタ セレーナ」を利用する特別企画クルーズの販売を本日より開始いたしました。本企画は、2026年9月12日出発、釜山発・神戸着の2泊3日で実施する、ライブ＆トークショー付きの特別プランです。船内では純烈によるパフォーマンスを間近で楽しめるほか、クルーズならではの非日常空間で特別な時間をお過ごしいただけます。
■純烈による船内ライブ＆トークショー
本クルーズ最大の魅力は、コスタ セレーナのメインステージで開催される純烈のライブステージです。
約1,200名収容の吹き抜け空間で行われるパフォーマンスは、陸上とは一味違う臨場感と一体感を演出します。
NHK紅白歌合戦に8年連続で出場している純烈の歌声に加え、トークもお楽しみいただけます。クルーズならではの特別な空間と純烈のステージが融合した、ここでしか体験できないエンターテインメントをご提供します。
■改装後のコスタ セレーナで快適な船旅
本クルーズは、2025年11月に大規模リニューアルをしたコスタ セレーナで実施されます。船内はより明るくモダンな空間へと刷新され、レストラン、ラウンジ、シアター、プール、スパなど、クルーズ中の時間そのものを楽しめる施設が充実しています。
コスタクルーズは、イタリアらしい陽気さとエレガントな雰囲気が魅力のクルーズブランドです。船内では、本格的なイタリア料理をはじめ、ビュッフェやラウンジでの軽食、バーでのドリンクなど、多彩な食の楽しみをご用意しています。
また、船内ではダンスレッスン、イタリア語講座、ビンゴゲーム、カクテルデモなど、参加型イベントも多数開催されます。夜にはシアターやラウンジでショー、コンサート、ミュージカル、マジックショーなども楽しめ、純烈のライブ＆トークショーとあわせて、船内で過ごす時間そのものが特別な思い出になります。
さらに、ビールやソフトドリンクの飲み放題が付いたプランのため、船上での滞在をよりおトクにお楽しみいただけます（グラスタイプのドリンク対象。対象外メニュー・レストランあり）。
■気軽に参加できるショートクルーズ
本コースは2泊3日とコンパクトな日程で、初めてのクルーズにも参加しやすい内容です。料金は49,800円からと手頃な設定で、短期間でクルーズとエンターテインメントを同時に楽しめる点も大きな魅力です。
■コース概要
出発日：2026年9月12日（土）
日数：2泊3日
発着地：釜山発 / 神戸着
客船：コスタ セレーナ
旅行代金：（2名1室利用時・お一人様）
内側客室49,800円、海側客室69,800円、バルコニー客室99,800円、スイート客室159,800円
コース名：ベストワンクルーズ特別企画!8年連続紅白出場の純烈と航くコスタセレーナ ドラマチッククルーズ
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_2N__112127.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348439/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348439/images/bodyimage2】
■純烈による船内ライブ＆トークショー
本クルーズ最大の魅力は、コスタ セレーナのメインステージで開催される純烈のライブステージです。
約1,200名収容の吹き抜け空間で行われるパフォーマンスは、陸上とは一味違う臨場感と一体感を演出します。
NHK紅白歌合戦に8年連続で出場している純烈の歌声に加え、トークもお楽しみいただけます。クルーズならではの特別な空間と純烈のステージが融合した、ここでしか体験できないエンターテインメントをご提供します。
■改装後のコスタ セレーナで快適な船旅
本クルーズは、2025年11月に大規模リニューアルをしたコスタ セレーナで実施されます。船内はより明るくモダンな空間へと刷新され、レストラン、ラウンジ、シアター、プール、スパなど、クルーズ中の時間そのものを楽しめる施設が充実しています。
コスタクルーズは、イタリアらしい陽気さとエレガントな雰囲気が魅力のクルーズブランドです。船内では、本格的なイタリア料理をはじめ、ビュッフェやラウンジでの軽食、バーでのドリンクなど、多彩な食の楽しみをご用意しています。
また、船内ではダンスレッスン、イタリア語講座、ビンゴゲーム、カクテルデモなど、参加型イベントも多数開催されます。夜にはシアターやラウンジでショー、コンサート、ミュージカル、マジックショーなども楽しめ、純烈のライブ＆トークショーとあわせて、船内で過ごす時間そのものが特別な思い出になります。
さらに、ビールやソフトドリンクの飲み放題が付いたプランのため、船上での滞在をよりおトクにお楽しみいただけます（グラスタイプのドリンク対象。対象外メニュー・レストランあり）。
■気軽に参加できるショートクルーズ
本コースは2泊3日とコンパクトな日程で、初めてのクルーズにも参加しやすい内容です。料金は49,800円からと手頃な設定で、短期間でクルーズとエンターテインメントを同時に楽しめる点も大きな魅力です。
■コース概要
出発日：2026年9月12日（土）
日数：2泊3日
発着地：釜山発 / 神戸着
客船：コスタ セレーナ
旅行代金：（2名1室利用時・お一人様）
内側客室49,800円、海側客室69,800円、バルコニー客室99,800円、スイート客室159,800円
コース名：ベストワンクルーズ特別企画!8年連続紅白出場の純烈と航くコスタセレーナ ドラマチッククルーズ
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_2N__112127.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348439/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348439/images/bodyimage2】