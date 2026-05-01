CAとアナウンサーの共同プロジェクト第3弾 旅行中もシワを気にせず楽しみたい！優等生シャツワンピース ANA meets Audire Shirring shirt dress 4月30日(木)より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、日本テレビアナウンサーが立ち上げたアパレルブランド「Audire」（アウディーレ）とANAの客室乗務員（CA）との共同プロジェクト「ANA meets Audire」第3弾として、ウエストにシャーリングゴムが入り快適さと美しさを両立したワンピース「ANA meets Audire Shirring shirt dress」を発売します。
4月30日（木）より、国内線機内/ラウンジ内の ANA Wi-Fi service からアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」、ANA公式 EC サイト「ANA ショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）にて販売を開始しました。
@SKY は ANA 国内線ご搭乗者のみがご利用いただくことができ、ANA カードをお持ちの方は割引等の特典がございます。詳しくはデジタルカタログよりご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage1】
■ ANAで働くCAと、日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire」の共同プロジェクト第3弾「ANA meets Audire」
日本テレビアナウンサーが立ち上げたアパレルブランドAudireとANAのCAとの共同プロジェクト「ANA meets Audire」は、快適な空の旅に寄り添うCAと、自らの声を通して情報を届けるアナウンサーの「はたらく女性の声」を反映した商品を手がけています。2024年、2025年に発売したワンピースはご好評につき完売し、このたび第3弾を発売します。
新商品の「ANA meets Audire Shirring shirt dress (Navy)」は旅先でのカジュアルな装いからビジネスやお子様の学校行事等、幅広いシチュエーションの着こなしがかなう優等生シャツワンピです。
機内や旅行先でも上品な印象を与えるオリジナルの生地はANAのCAが選定。ラインが響きにくい生地を採用しているので、夏も1枚でも安心。しわになりづらく、ストレッチがきいた素材で、長時間の移動もストレスフリーに過ごすことができ、ご家庭でのお洗濯も可能です。
ウエスト部分のシャーリングやゆったりとした袖のデザインで気になる部分を隠せるのも嬉しいポイント。楽な着こなしでも上品なシルエットが完成します。
また、スカート部分には深めのポケットが付いており、スマートフォンを入れやすい設計になっています。
■ 商品概要
＜ANAオリジナル＞ANA meets Audire Shirring shirt dress (Navy)
ANAのCAが選定したオリジナルの生地によるシャツワンピース
【価 格】25,300 円（税込）
【素 材】ポリエステル100％
【仕 様】左右腰ポケット
【サイズ】※単位：cm
Sサイズ＝ 着丈：119、肩幅：39、袖丈：21.5、胸囲：101、ウエスト：70～110、袖口幅37.5
Mサイズ＝ 着丈：121、肩幅：40、袖丈：22.5、胸囲：105、ウエスト：74～114、袖口幅38.5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage2】
■ CAとアナウンサーのおすすめポイント！
全日本空輸 客室乗務員 金井 さん
ネイビーはフォーマルやカジュアル、また旅先でも使える万能なカラー。ウエストゴムでリラックスして過ごせるのに、シルエットが美しく、しわになりにくい生地も嬉しい。パッキングもしやすく、様々なシーンで重宝しそうです。
日本テレビアナウンサー 徳島 えりか さん
品良く見えるネイビーで、背筋が少し伸びるような一枚です。仕事の日も大切な日もこれなら安心。動きやすく機能的でもあるので、忙しい朝につい手に取りたくなる、お守りのようなワンピースです。
日本テレビアナウンサー 河出 奈都美 さん
上品で「大人かわいい」ワンピースが完成しました。しわになりにくくウエストゴムで楽に着られるため、長時間の移動も快適。お仕事から夏のお出かけまで、オンオフ問わず愛用したい機能美あふれる一着です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage3】
■「Audire」について
はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ、“ありたい自分”でいられることが心地よい。
日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。
はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを。
■ 販売チャネル
「ANA STORE @SKY」 https://www.astyle.jp/astyle/s/99/at-sky/
「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスで、＠SKY限定の商品もご用意しております。
※一部国際線ラウンジでもお使いいただけます。
ANA STORE@SKYのお買い物で100円（税込）ごとに1マイルが貯まり、さらにANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
貯まったマイルは1マイル＝1円（相当）で直接お買い物にお使いいただけます。
商品は国内線版機内誌「ANA SKY SHOP 5・6月号」でもご覧いただけます。
https://www.ana.co.jp/dom/inflight/shopping/anaskyshop/202605/jp/digitalbook.pdf
帰宅してからゆっくり買い物がしたいというお客さまにはデジタルカタログもご用意しております。機内/ANAラウンジで事前に設定すれば、降機後2日間、地上からのアクセスも可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage4】
商品はANA公式ECサイト「ANAショッピングA-style」でもお買い求めいただけます。
「ANAショッピングA-style」 https://www.astyle.jp/sc/press0007
＜A-style＞ （https://www.astyle.jp/astyle/）
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[URL] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
4月30日（木）より、国内線機内/ラウンジ内の ANA Wi-Fi service からアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」、ANA公式 EC サイト「ANA ショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）にて販売を開始しました。
@SKY は ANA 国内線ご搭乗者のみがご利用いただくことができ、ANA カードをお持ちの方は割引等の特典がございます。詳しくはデジタルカタログよりご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage1】
■ ANAで働くCAと、日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire」の共同プロジェクト第3弾「ANA meets Audire」
日本テレビアナウンサーが立ち上げたアパレルブランドAudireとANAのCAとの共同プロジェクト「ANA meets Audire」は、快適な空の旅に寄り添うCAと、自らの声を通して情報を届けるアナウンサーの「はたらく女性の声」を反映した商品を手がけています。2024年、2025年に発売したワンピースはご好評につき完売し、このたび第3弾を発売します。
新商品の「ANA meets Audire Shirring shirt dress (Navy)」は旅先でのカジュアルな装いからビジネスやお子様の学校行事等、幅広いシチュエーションの着こなしがかなう優等生シャツワンピです。
機内や旅行先でも上品な印象を与えるオリジナルの生地はANAのCAが選定。ラインが響きにくい生地を採用しているので、夏も1枚でも安心。しわになりづらく、ストレッチがきいた素材で、長時間の移動もストレスフリーに過ごすことができ、ご家庭でのお洗濯も可能です。
ウエスト部分のシャーリングやゆったりとした袖のデザインで気になる部分を隠せるのも嬉しいポイント。楽な着こなしでも上品なシルエットが完成します。
また、スカート部分には深めのポケットが付いており、スマートフォンを入れやすい設計になっています。
■ 商品概要
＜ANAオリジナル＞ANA meets Audire Shirring shirt dress (Navy)
ANAのCAが選定したオリジナルの生地によるシャツワンピース
【価 格】25,300 円（税込）
【素 材】ポリエステル100％
【仕 様】左右腰ポケット
【サイズ】※単位：cm
Sサイズ＝ 着丈：119、肩幅：39、袖丈：21.5、胸囲：101、ウエスト：70～110、袖口幅37.5
Mサイズ＝ 着丈：121、肩幅：40、袖丈：22.5、胸囲：105、ウエスト：74～114、袖口幅38.5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage2】
全日本空輸 客室乗務員 金井 さん
ネイビーはフォーマルやカジュアル、また旅先でも使える万能なカラー。ウエストゴムでリラックスして過ごせるのに、シルエットが美しく、しわになりにくい生地も嬉しい。パッキングもしやすく、様々なシーンで重宝しそうです。
日本テレビアナウンサー 徳島 えりか さん
品良く見えるネイビーで、背筋が少し伸びるような一枚です。仕事の日も大切な日もこれなら安心。動きやすく機能的でもあるので、忙しい朝につい手に取りたくなる、お守りのようなワンピースです。
日本テレビアナウンサー 河出 奈都美 さん
上品で「大人かわいい」ワンピースが完成しました。しわになりにくくウエストゴムで楽に着られるため、長時間の移動も快適。お仕事から夏のお出かけまで、オンオフ問わず愛用したい機能美あふれる一着です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage3】
■「Audire」について
はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ、“ありたい自分”でいられることが心地よい。
日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。
はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを。
■ 販売チャネル
「ANA STORE @SKY」 https://www.astyle.jp/astyle/s/99/at-sky/
「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスで、＠SKY限定の商品もご用意しております。
※一部国際線ラウンジでもお使いいただけます。
ANA STORE@SKYのお買い物で100円（税込）ごとに1マイルが貯まり、さらにANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
貯まったマイルは1マイル＝1円（相当）で直接お買い物にお使いいただけます。
商品は国内線版機内誌「ANA SKY SHOP 5・6月号」でもご覧いただけます。
https://www.ana.co.jp/dom/inflight/shopping/anaskyshop/202605/jp/digitalbook.pdf
帰宅してからゆっくり買い物がしたいというお客さまにはデジタルカタログもご用意しております。機内/ANAラウンジで事前に設定すれば、降機後2日間、地上からのアクセスも可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348355/images/bodyimage4】
商品はANA公式ECサイト「ANAショッピングA-style」でもお買い求めいただけます。
「ANAショッピングA-style」 https://www.astyle.jp/sc/press0007
＜A-style＞ （https://www.astyle.jp/astyle/）
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[URL] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
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