株式会社サンクユー、再注文対応を効率化する方法を解説｜法人向け受注サイトで“繰り返し業務”を削減
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347700/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業の再注文対応を効率化する方法を解説したコラム『再注文対応を効率化する方法｜法人向け受注サイトでできること』を公開しました。
■ 再注文対応は“積み上がる業務”
法人取引では再注文が多く、現場では
・履歴の確認
・価格や条件の確認
・手入力
が毎回発生しています。
この繰り返しが、営業事務の負担増加やミスの原因となります。
■ 非効率の原因は「探す・確認する・入力する」
再注文対応が非効率になる本質は、毎回同じ作業を人が繰り返している点にあります。
件数が増えるほど、業務負担は比例して増加します。
■ 法人向け受注サイトで改善できること
コラムでは、法人向け受注サイト（BtoB-EC）により、
・過去注文からの再注文
・得意先ごとの価格自動表示
・数量変更のみで発注
などが可能となり、入力・確認作業の削減につながると解説しています。
■ ただし「導入すれば解決」ではない
再注文機能は設計次第で使われなくなるため、
・対象商品の選定
・価格ルールの整理
・運用設計
が重要です。
■ コラムはこちら
再注文対応を効率化する方法｜法人向け受注サイトでできること
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/improve-reorder-processing/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、再注文対応を起点にした受注業務改善を支援しています。
業務整理から段階導入まで一貫して対応し、現場に定着する仕組みを構築します。
■ こんな企業様におすすめ
・再注文対応に時間がかかっている
・同じ入力作業を繰り返している
・電話・メール注文が多い
・まず一部から効率化したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業の再注文対応を効率化する方法を解説したコラム『再注文対応を効率化する方法｜法人向け受注サイトでできること』を公開しました。
■ 再注文対応は“積み上がる業務”
法人取引では再注文が多く、現場では
・履歴の確認
・価格や条件の確認
・手入力
が毎回発生しています。
この繰り返しが、営業事務の負担増加やミスの原因となります。
■ 非効率の原因は「探す・確認する・入力する」
再注文対応が非効率になる本質は、毎回同じ作業を人が繰り返している点にあります。
件数が増えるほど、業務負担は比例して増加します。
■ 法人向け受注サイトで改善できること
コラムでは、法人向け受注サイト（BtoB-EC）により、
・過去注文からの再注文
・得意先ごとの価格自動表示
・数量変更のみで発注
などが可能となり、入力・確認作業の削減につながると解説しています。
■ ただし「導入すれば解決」ではない
再注文機能は設計次第で使われなくなるため、
・対象商品の選定
・価格ルールの整理
・運用設計
が重要です。
■ コラムはこちら
再注文対応を効率化する方法｜法人向け受注サイトでできること
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/improve-reorder-processing/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、再注文対応を起点にした受注業務改善を支援しています。
業務整理から段階導入まで一貫して対応し、現場に定着する仕組みを構築します。
■ こんな企業様におすすめ
・再注文対応に時間がかかっている
・同じ入力作業を繰り返している
・電話・メール注文が多い
・まず一部から効率化したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
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【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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