ビデオインターホン機器市場は年平均成長率11%で2030年まで成長、スマートセキュリティ導入が牽引
スマートホームや接続型ビルへの導入が加速する中、インテリジェントでリアルタイムな通信およびアクセス制御ソリューションへの需要が着実に拡大している。
セキュリティインフラは、通信、認証、監視が同時に行われる、よりインタラクティブで接続されたエコシステムへと進化している。ビデオインターホン機器は、物理空間とデジタル制御システムをつなぐ重要なインターフェースとなり、ユーザーがアクセス管理、来訪者の監視、安全性の向上をより高い利便性で実現できるようにしている。この変化は、都市化、安全意識の高まり、スマート生活環境の急速な拡大によってさらに強化されている。
市場評価、成長軌道、および業界への貢献
・ビデオインターホン機器市場は2030年までに650億ドルに達すると予測される
・電気・電子産業全体は5兆6110億ドル規模に達する見込み
・本市場は業界全体の約1%を占める
この成長は、現代のセキュリティシステムにおける通信技術の統合が進んでいることを示している。
スマートホームとセキュリティ投資に支えられた北米のリーダーシップ
北米は、高度な住宅セキュリティシステムおよびスマートビル技術の強い導入により、引き続き市場をリードしている。同地域は、成熟した技術プロバイダーのエコシステムと、接続型インフラへの継続的な投資の恩恵を受けている。
米国はこの拡大を主導しており、無線インターホンシステム、モバイル対応アクセスソリューション、クラウドベースの監視プラットフォームの導入拡大によって支えられている。集合住宅や商業施設での利用拡大も需要をさらに押し上げている。
デバイス、システム、技術の選好が導入パターンを形成
ドアエントリーシステムは、アクセス制御と来訪者管理のニーズに直接対応するため、最も重要なデバイスカテゴリとなっている。スマートロックやビル自動化システムとの統合により、その機能性はさらに強化されている。
有線システムは、その信頼性と高セキュリティ環境への適合性から、特に商業施設や政府機関において引き続き大きなシェアを維持している。一方で、無線ソリューションは柔軟性と設置の容易さにより採用が拡大している。
インターネットプロトコルベースの技術は急速に標準となりつつあり、高解像度映像、遠隔アクセス、クラウドプラットフォームとのシームレスな統合を可能にしている。この変化により、より拡張性が高く将来対応型の通信システムが実現されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348428/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348428/images/bodyimage2】
住宅需要と都市型住宅の拡大がエンドユーザー成長を牽引
住宅分野は最大のセグメントであり、安全性への関心の高まりとスマートホームエコシステムの普及により需要が拡大している。都市部の住宅開発や集合住宅の増加が、ビデオ対応通信システムの導入を加速させている。
消費者は利便性、遠隔アクセス、リアルタイム通信をますます重視しており、ビデオインターホン機器は現代の生活環境における重要な要素となっている。
セキュリティと通信変革を加速させる主要要因
・住宅および商業施設におけるセキュリティ強化とアクセス制御ニーズの増加
・スマートホーム技術およびビル自動化システムの急速な普及
セキュリティインフラは、通信、認証、監視が同時に行われる、よりインタラクティブで接続されたエコシステムへと進化している。ビデオインターホン機器は、物理空間とデジタル制御システムをつなぐ重要なインターフェースとなり、ユーザーがアクセス管理、来訪者の監視、安全性の向上をより高い利便性で実現できるようにしている。この変化は、都市化、安全意識の高まり、スマート生活環境の急速な拡大によってさらに強化されている。
市場評価、成長軌道、および業界への貢献
・ビデオインターホン機器市場は2030年までに650億ドルに達すると予測される
・電気・電子産業全体は5兆6110億ドル規模に達する見込み
・本市場は業界全体の約1%を占める
この成長は、現代のセキュリティシステムにおける通信技術の統合が進んでいることを示している。
スマートホームとセキュリティ投資に支えられた北米のリーダーシップ
北米は、高度な住宅セキュリティシステムおよびスマートビル技術の強い導入により、引き続き市場をリードしている。同地域は、成熟した技術プロバイダーのエコシステムと、接続型インフラへの継続的な投資の恩恵を受けている。
米国はこの拡大を主導しており、無線インターホンシステム、モバイル対応アクセスソリューション、クラウドベースの監視プラットフォームの導入拡大によって支えられている。集合住宅や商業施設での利用拡大も需要をさらに押し上げている。
デバイス、システム、技術の選好が導入パターンを形成
ドアエントリーシステムは、アクセス制御と来訪者管理のニーズに直接対応するため、最も重要なデバイスカテゴリとなっている。スマートロックやビル自動化システムとの統合により、その機能性はさらに強化されている。
有線システムは、その信頼性と高セキュリティ環境への適合性から、特に商業施設や政府機関において引き続き大きなシェアを維持している。一方で、無線ソリューションは柔軟性と設置の容易さにより採用が拡大している。
インターネットプロトコルベースの技術は急速に標準となりつつあり、高解像度映像、遠隔アクセス、クラウドプラットフォームとのシームレスな統合を可能にしている。この変化により、より拡張性が高く将来対応型の通信システムが実現されている。
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住宅需要と都市型住宅の拡大がエンドユーザー成長を牽引
住宅分野は最大のセグメントであり、安全性への関心の高まりとスマートホームエコシステムの普及により需要が拡大している。都市部の住宅開発や集合住宅の増加が、ビデオ対応通信システムの導入を加速させている。
消費者は利便性、遠隔アクセス、リアルタイム通信をますます重視しており、ビデオインターホン機器は現代の生活環境における重要な要素となっている。
セキュリティと通信変革を加速させる主要要因
・住宅および商業施設におけるセキュリティ強化とアクセス制御ニーズの増加
・スマートホーム技術およびビル自動化システムの急速な普及