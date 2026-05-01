【5/14セミナー】中国・韓国事業者必見！改正PSE/PSC対応「国内管理人」登録実務を母国語で徹底サポート
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348213/images/bodyimage1】
2025年12月の法改正施行から約4ヶ月。
日本の複雑な法的解釈や、ECモールごとの細かな規定変更に不安を感じていませんか？本セミナーでは、言語の壁を越え、中国語・韓国語の専門スタッフが「特定輸入事業者申請」の正解を分かりやすく解説。海外事業者様が日本市場で持続的に販売を続けるための最新ガイドラインをお届けします。
■「登録したつもり」が一番危ない。
今、改めて問われる登録実務の「正確性」
多くの海外事業者が「国内管理人（Local Representative）」の選任を完了していますが、実態として「書類不備による審査停滞」が急増しています。特に「楽天市場RMSの登録情報と提出書類の細かな不一致」や「経済産業省への届出漏れ」は、自覚のないまま販売停止リスクを招く致命的なミスとなります。
本セミナーでは、単なる制度のおさらいではなく、現在進行形で起きている「審査落ちのリアルな原因」と、再提出を求められた際の「最短リカバリー策」を徹底解説。言語の壁により情報収集が困難な中国・韓国の事業者様へ向けて、各国の専門スタッフが現場の最新トレンドを分かりやすくお伝えします。
【セミナー申し込みはこちら】5月14日（木）
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
■本セミナーの注?ポイント
● 「審査不備の即時解消」に特化
直近のサポート実績から得られた、間違いやすいポイントを具体的に提?
● 主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
● 中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年5?14?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【プログラム（予定）】
・製品安全4法改正の振り返り
・実務フローの点検?PSEマークの正しい記載?法
・モール対応?楽天市場への申請と対応
・?援サービス紹介?コマースロボティクスが提供する「国内管理?サービス」
・Q&Aセッション
【PSE・PSC国内管理?サービス詳細】
https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が?本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の?本進出をイチからお?伝いいたします。
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
2025年12月の法改正施行から約4ヶ月。
日本の複雑な法的解釈や、ECモールごとの細かな規定変更に不安を感じていませんか？本セミナーでは、言語の壁を越え、中国語・韓国語の専門スタッフが「特定輸入事業者申請」の正解を分かりやすく解説。海外事業者様が日本市場で持続的に販売を続けるための最新ガイドラインをお届けします。
今、改めて問われる登録実務の「正確性」
多くの海外事業者が「国内管理人（Local Representative）」の選任を完了していますが、実態として「書類不備による審査停滞」が急増しています。特に「楽天市場RMSの登録情報と提出書類の細かな不一致」や「経済産業省への届出漏れ」は、自覚のないまま販売停止リスクを招く致命的なミスとなります。
本セミナーでは、単なる制度のおさらいではなく、現在進行形で起きている「審査落ちのリアルな原因」と、再提出を求められた際の「最短リカバリー策」を徹底解説。言語の壁により情報収集が困難な中国・韓国の事業者様へ向けて、各国の専門スタッフが現場の最新トレンドを分かりやすくお伝えします。
【セミナー申し込みはこちら】5月14日（木）
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
■本セミナーの注?ポイント
● 「審査不備の即時解消」に特化
直近のサポート実績から得られた、間違いやすいポイントを具体的に提?
● 主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
● 中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年5?14?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【プログラム（予定）】
・製品安全4法改正の振り返り
・実務フローの点検?PSEマークの正しい記載?法
・モール対応?楽天市場への申請と対応
・?援サービス紹介?コマースロボティクスが提供する「国内管理?サービス」
・Q&Aセッション
【PSE・PSC国内管理?サービス詳細】
https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が?本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の?本進出をイチからお?伝いいたします。
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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