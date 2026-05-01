化粧品用リポソームの世界市場競合分析調査レポート2026-2032
リポソームは球状の小胞であり、中央の水相部分が 1 層または複数層の二分子膜（ラメラ）に囲まれ、多くの場合、水系環境に包まれている。これらの小胞は両親媒性脂質が水系環境と接触した際に形成される。粒径は 15 ナノメートルから数マイクロメートルまで多様である。過去 30 年間、化粧品用リポソームの応用範囲は薬物送達から化粧品分野へと拡大し、現在では最も広く知られた化粧品用送達システムとなっている。
市場規模と今後5年予測：機能性デリバリー技術需要が拡大を牽引
化粧品用リポソーム市場は、機能性原料の効果を高める「デリバリー技術」として産業化が進んだ段階に入っている。かつては高価格帯の美容液などに限定される技術であったが、現在では多くの化粧品ブランドが処方設計の基盤技術として採用するようになっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界化粧品用リポソーム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592749/liposome-in-cosmetics）によると、2025年の世界市場規模は約1.52億米ドルで、2032年には約2.44億米ドルに拡大する見通しである。2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は約7.0％と、中期的に安定した拡大基調が予測されている。
この成長を支えている要因として、成分の安定化・浸透性向上といった処方技術への需要の高まりが挙げられる。特にビタミン系活性成分のリポソーム化は市場で大きな比率を占めており、スキンケア用途の拡大が市場成長の中心となっている。スキンケア分野は2025年時点で市場の大部分を占めており、今後も需要の主軸になると見られる。
図. 化粧品用リポソーム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348264/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348264/images/bodyimage2】
図. 世界の化粧品用リポソーム市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：技術系企業と大手原料企業が主導
LP Informationの調査によると、化粧品用リポソーム市場には技術特化型企業と大手化粧品原料メーカーが並存している。主要企業としては、Lipoid Kosmetik、Mibelle Biochemistry、Clariant（Lucas Meyer Cosmetics）、Nippon Fine Chemical、Lubrizol、Nanovec、Lipomize、Croda、Enoc Pharma、BASFなどが挙げられる。
市場集中度は一定の高さを示しており、2025年時点では上位5社で約57.0%の市場シェアを持っていた。これは、リポソーム製造に必要な処方技術や品質管理能力が参入障壁として機能しているためと考えられる。
一方で、OEM／ODMメーカーやブランド企業が自社内でリポソーム技術を取り込む動きも見られ、市場は完全な寡占には至らず、技術企業と原料企業を中心とした階層的な競争構造を形成している。
主要企業の動向
主要企業の取り組みを見ると、競争の焦点は単なる原料供給から「デリバリー技術プラットフォーム」へと移行しつつある。ビタミンやペプチド、植物由来成分など複数の活性成分をカバーするリポソーム化技術のラインアップ拡充が進められている。
同時に、大手化粧品原料企業は自社のグローバル販売ネットワークや規制対応力を活用し、リポソーム技術の地域展開を加速させている。これに対し、OEM／ODM企業やブランドメーカーが独自のリポソーム製造を内製化する動きもあり、差別化を目的とした技術投資が続いている。
市場規模と今後5年予測：機能性デリバリー技術需要が拡大を牽引
化粧品用リポソーム市場は、機能性原料の効果を高める「デリバリー技術」として産業化が進んだ段階に入っている。かつては高価格帯の美容液などに限定される技術であったが、現在では多くの化粧品ブランドが処方設計の基盤技術として採用するようになっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界化粧品用リポソーム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592749/liposome-in-cosmetics）によると、2025年の世界市場規模は約1.52億米ドルで、2032年には約2.44億米ドルに拡大する見通しである。2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は約7.0％と、中期的に安定した拡大基調が予測されている。
この成長を支えている要因として、成分の安定化・浸透性向上といった処方技術への需要の高まりが挙げられる。特にビタミン系活性成分のリポソーム化は市場で大きな比率を占めており、スキンケア用途の拡大が市場成長の中心となっている。スキンケア分野は2025年時点で市場の大部分を占めており、今後も需要の主軸になると見られる。
図. 化粧品用リポソーム世界総市場規模
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図. 世界の化粧品用リポソーム市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：技術系企業と大手原料企業が主導
LP Informationの調査によると、化粧品用リポソーム市場には技術特化型企業と大手化粧品原料メーカーが並存している。主要企業としては、Lipoid Kosmetik、Mibelle Biochemistry、Clariant（Lucas Meyer Cosmetics）、Nippon Fine Chemical、Lubrizol、Nanovec、Lipomize、Croda、Enoc Pharma、BASFなどが挙げられる。
市場集中度は一定の高さを示しており、2025年時点では上位5社で約57.0%の市場シェアを持っていた。これは、リポソーム製造に必要な処方技術や品質管理能力が参入障壁として機能しているためと考えられる。
一方で、OEM／ODMメーカーやブランド企業が自社内でリポソーム技術を取り込む動きも見られ、市場は完全な寡占には至らず、技術企業と原料企業を中心とした階層的な競争構造を形成している。
主要企業の動向
主要企業の取り組みを見ると、競争の焦点は単なる原料供給から「デリバリー技術プラットフォーム」へと移行しつつある。ビタミンやペプチド、植物由来成分など複数の活性成分をカバーするリポソーム化技術のラインアップ拡充が進められている。
同時に、大手化粧品原料企業は自社のグローバル販売ネットワークや規制対応力を活用し、リポソーム技術の地域展開を加速させている。これに対し、OEM／ODM企業やブランドメーカーが独自のリポソーム製造を内製化する動きもあり、差別化を目的とした技術投資が続いている。