【最大80％OFFセールも】創業100余年のポールメーカーが「第5回 シナノ工場祭」を5月16日(土)に開催！
株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市、代表取締役：柳澤光宏）は、地域住民の皆様や製品愛用者様への感謝を込めたオープンファクトリーイベント「第5回 シナノ工場祭」を、2026年5月16日（土）に開催いたします。
～ものづくりの裏側公開、ポール工作、地元学生のステージなど、地域と歩む体験型イベント～
https://sinano.co.jp/note/2026/04/21/2026-sinano-factoryfestival/
開催の背景と目的
大正8年の創業以来、長野県佐久市でポールを作り続けてきた株式会社シナノ。スキーポールをはじめ、トレッキングポール、ウォーキングポール、ステッキ（杖）、キャンプ用品など、多岐にわたる「ポール製品」を自社工場で生産しております。
本イベントは、日頃支えてくださっている地域の皆様やファンの皆様に、ものづくりの現場を身近に感じていただくことを目的としています。2026年で第5回目を迎え、より多くの方に楽しんでいただける体験型コンテンツをご用意いたしました。
イベント内容
●最大80％OFF！ポールアウトレットセール（数量限定）
??●ポール工場見学ツアー（無料）
普段は公開していないシナノの工場を見学いただけます。
ウォーキングポールができるまでの解説付きツアーを実施。
・全3回（各回約30分）：(1)9:30～ / (2)10:30～ / (3)12:30～
・定員：30名 (先着受付順)
●ポールクラフト体験（材料がなくなり次第終了）
シナノ製品の「端材ポール」を使用して、水でっぽうや万華鏡、紙ひこうき作りに挑戦！
工場祭ならではのなワークショップ。
●ポール製品体験
?2本のポールを持って歩くウォーキングポール体験。
焚火台でマシュマロを焼いて食べるキャンプ体験。
●スタンプラリー（景品がなくなり次第終了）
会場内でスタンプを集めて、お菓子やフード割引券をGET！
大人も子供も、一緒に学んで遊べるスタンプラリー。
●キッチンカー
◎井上寅雄農園（いちご氷）
◎おにぎり屋 ごろちゃん（おにぎり）
◎ひよこ商店（からあげ）
?◎プーティン専門店スマイルツリー（フライドポテト）
??●パフォーマンス?
地元学生による吹奏楽・ダンスステージ
【出演】佐久長聖高等学校、浅間中学校
地元の学生たちが活気あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げます！
・実施予定時間：10:00～/11:00～/12:00～
シナノ工場祭
●開催日
2026年5月16日(土)
●時間
9時～14時
●会場
株式会社シナノ敷地内
(長野県佐久市岩村田1104-1)
●問い合わせ
0267-67-3321
(株式会社シナノ 工場祭実行委員会)
●駐車場
会場に向かう途中で係が駐車場へ誘導します。係の指示に従って駐車お願いします。
※駐車スペースには限りがあります。満車の際はご容赦ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348415/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348415/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
～ものづくりの裏側公開、ポール工作、地元学生のステージなど、地域と歩む体験型イベント～
https://sinano.co.jp/note/2026/04/21/2026-sinano-factoryfestival/
開催の背景と目的
大正8年の創業以来、長野県佐久市でポールを作り続けてきた株式会社シナノ。スキーポールをはじめ、トレッキングポール、ウォーキングポール、ステッキ（杖）、キャンプ用品など、多岐にわたる「ポール製品」を自社工場で生産しております。
本イベントは、日頃支えてくださっている地域の皆様やファンの皆様に、ものづくりの現場を身近に感じていただくことを目的としています。2026年で第5回目を迎え、より多くの方に楽しんでいただける体験型コンテンツをご用意いたしました。
●最大80％OFF！ポールアウトレットセール（数量限定）
??●ポール工場見学ツアー（無料）
普段は公開していないシナノの工場を見学いただけます。
ウォーキングポールができるまでの解説付きツアーを実施。
・全3回（各回約30分）：(1)9:30～ / (2)10:30～ / (3)12:30～
・定員：30名 (先着受付順)
●ポールクラフト体験（材料がなくなり次第終了）
シナノ製品の「端材ポール」を使用して、水でっぽうや万華鏡、紙ひこうき作りに挑戦！
工場祭ならではのなワークショップ。
●ポール製品体験
?2本のポールを持って歩くウォーキングポール体験。
焚火台でマシュマロを焼いて食べるキャンプ体験。
●スタンプラリー（景品がなくなり次第終了）
会場内でスタンプを集めて、お菓子やフード割引券をGET！
大人も子供も、一緒に学んで遊べるスタンプラリー。
●キッチンカー
◎井上寅雄農園（いちご氷）
◎おにぎり屋 ごろちゃん（おにぎり）
◎ひよこ商店（からあげ）
?◎プーティン専門店スマイルツリー（フライドポテト）
??●パフォーマンス?
地元学生による吹奏楽・ダンスステージ
【出演】佐久長聖高等学校、浅間中学校
地元の学生たちが活気あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げます！
・実施予定時間：10:00～/11:00～/12:00～
シナノ工場祭
●開催日
2026年5月16日(土)
●時間
9時～14時
●会場
株式会社シナノ敷地内
(長野県佐久市岩村田1104-1)
●問い合わせ
0267-67-3321
(株式会社シナノ 工場祭実行委員会)
●駐車場
会場に向かう途中で係が駐車場へ誘導します。係の指示に従って駐車お願いします。
※駐車スペースには限りがあります。満車の際はご容赦ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348415/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348415/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
プレスリリース詳細へ