フルーツギフト【アグリセレクト】お買い物がさらにお得になるランク制ポイントサービスを開始！ポイントサービス導入記念！新規登録とLINE連携で最大1,500円分の特典や全品ポイント2倍も同時開催。
株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営するフルーツギフト専門ECサイト「アグリセレクト」（https://agri-select.com/）は、日頃よりご利用いただいているお客様へアグリセレクトでのお買い物がさらに楽しく、お得になる「ポイントサービス」を開始いたします！
貯まったポイントは、1ポイント＝1円として、当サイト内での次回以降のお買い物にご利用いただけます。
【どんどん貯まる！会員ランク制度】
ご利用金額に応じて会員ランクが上がり、もらえるポイント還元率がアップするお得な制度をご用意しました！
ご利用いただくほどランクがアップし、より高い還元率でお得にポイントが貯まる仕組みとなっております。
ご自宅用から大切な方へのギフトまで、買えば買うほどお得になるアグリセレクトのお買い物をお楽しみください！
（詳細URL： https://agri-select.com/info/202604-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348079/images/bodyimage1】
本サービスの導入を記念して！
新規会員登録および、LINE公式アカウントとの連携で【最大1,500円分】のポイントとクーポンをプレゼントするキャンペーンも開催いたします！
■ 新規会員登録＋LINE連携で最大1,500円分プレゼント！
ポイントサービスの開始を記念し、新しく会員登録いただいた方、および公式LINEと連携いただいた方に、すぐにお買い物で使えるお得な特典をプレゼントいたします。
・特典内容：
1. 新規会員登録で【500ポイント（円分）】プレゼント
2. LINE ID連携で【1000円分クーポン】プレゼント
※合計最大1,500円分の特典となります。
・詳細URL： https://agri-select.com/info/202604-3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348079/images/bodyimage2】
さらにさらに！
■全品ポイント2倍キャンペーンも同時に開催！
キャンペーン期間：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）まで
対象商品：アグリセレクトで販売中の全商品
特典内容
期間中のお買い物で付与されるポイントが、通常の2倍になります。
まだ間に合う、母の日ギフト/父の日ギフトもポイント2倍ですので
この機会にお得に「おいしい」を贈りませんか？
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アグリセレクトでは、URLを送るだけで「旬」のフルーツが贈れる「ソーシャルギフト」も充実！
お相手が受取日時を選べるため、忙しい方へのギフトにもぴったりです。
ソーシャルギフトで贈れる商品はこちら >https://agri-select.com/ic/gift002-0003
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348079/images/bodyimage3】
■「アグリセレクト」とは？ https://agri-select.com/
アグリセレクトは、美味しい果物と旬の商品のギフトに特化した、オンラインサイトです。
仲卸のプロによる確かな目利き力と、業界トップクラスの調達力で、四季折々の美味しい果実や旬の商品を豊富に取り揃えております。
●特徴：すべての商品が「送料込み・税込み」価格
※当サイトでは商品価格に送料を含んだものを「通常送料」として表記しています。
●ソーシャルギフト対応（一部商品を除く）
生鮮品でありながら、気軽に贈れるギフト設定が可能です。
●年間170種類以上の果物（品種）を取り扱う調達力
市場の仲卸ならではの目利き力で、四季折々の旬果実をお届けします。
■各種ホームページ
・「アグリセレクト」ECサイト：https://agri-select.com/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/agri_select/
・公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2002342347-G3x8LPE2?uLand=B7Bohi
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348079/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社マルマサフード
貯まったポイントは、1ポイント＝1円として、当サイト内での次回以降のお買い物にご利用いただけます。
【どんどん貯まる！会員ランク制度】
ご利用金額に応じて会員ランクが上がり、もらえるポイント還元率がアップするお得な制度をご用意しました！
ご利用いただくほどランクがアップし、より高い還元率でお得にポイントが貯まる仕組みとなっております。
ご自宅用から大切な方へのギフトまで、買えば買うほどお得になるアグリセレクトのお買い物をお楽しみください！
（詳細URL： https://agri-select.com/info/202604-1）
本サービスの導入を記念して！
新規会員登録および、LINE公式アカウントとの連携で【最大1,500円分】のポイントとクーポンをプレゼントするキャンペーンも開催いたします！
■ 新規会員登録＋LINE連携で最大1,500円分プレゼント！
ポイントサービスの開始を記念し、新しく会員登録いただいた方、および公式LINEと連携いただいた方に、すぐにお買い物で使えるお得な特典をプレゼントいたします。
・特典内容：
1. 新規会員登録で【500ポイント（円分）】プレゼント
2. LINE ID連携で【1000円分クーポン】プレゼント
※合計最大1,500円分の特典となります。
・詳細URL： https://agri-select.com/info/202604-3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348079/images/bodyimage2】
さらにさらに！
■全品ポイント2倍キャンペーンも同時に開催！
キャンペーン期間：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）まで
対象商品：アグリセレクトで販売中の全商品
特典内容
期間中のお買い物で付与されるポイントが、通常の2倍になります。
まだ間に合う、母の日ギフト/父の日ギフトもポイント2倍ですので
この機会にお得に「おいしい」を贈りませんか？
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アグリセレクトでは、URLを送るだけで「旬」のフルーツが贈れる「ソーシャルギフト」も充実！
お相手が受取日時を選べるため、忙しい方へのギフトにもぴったりです。
ソーシャルギフトで贈れる商品はこちら >https://agri-select.com/ic/gift002-0003
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■「アグリセレクト」とは？ https://agri-select.com/
アグリセレクトは、美味しい果物と旬の商品のギフトに特化した、オンラインサイトです。
仲卸のプロによる確かな目利き力と、業界トップクラスの調達力で、四季折々の美味しい果実や旬の商品を豊富に取り揃えております。
●特徴：すべての商品が「送料込み・税込み」価格
※当サイトでは商品価格に送料を含んだものを「通常送料」として表記しています。
●ソーシャルギフト対応（一部商品を除く）
生鮮品でありながら、気軽に贈れるギフト設定が可能です。
●年間170種類以上の果物（品種）を取り扱う調達力
市場の仲卸ならではの目利き力で、四季折々の旬果実をお届けします。
■各種ホームページ
・「アグリセレクト」ECサイト：https://agri-select.com/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/agri_select/
・公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2002342347-G3x8LPE2?uLand=B7Bohi
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配信元企業：株式会社マルマサフード
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